Yana Karpova, ‘la Rusa’, tuvo que abandonar ‘La casa de los famosos’: aunque no fue eliminada, no regresará al reality

La cantante rusa entró de sorpresa al reality de convivencia - crédito @la_rusayana / Instagram

En la noche del miércoles 12 de febrero, el programa de La casa de los famosos Colombia le dio la bienvenida a la cantante del género urbano, la rusa Yana Karpova, la cuota extrajera de esta temporada del programa que generó reacciones dentro y fuera de la casa.

La artista llegó en medio de varios cambios que hizo la producción del Canal RCN buscando crear nuevas estrategias y alianzas dentro del reality.

Yana Karpova ingresó en medio de la dinámica de “Los congelados” y desde ese momento dio de qué hablar. El público tuvo intriga por saber quién era y sobre todo en conocer detalles sobre su relación con el cantante emergente Cris Valencia, ya que muchos la reconocen en Colombia por eso.

Cuando entró a la casa, Karpova se presentó inicialmente en su idioma natal, el ruso, antes de dirigirse al resto de los participantes en español. “Hola amigos, ¿cómo están? Soy Yana Karpova, tengo 27 años, soy cantante de reguetón, influencer y modelo. Soy de Rusia, de Moscú, y estoy muy feliz de conocerlos a todos la verdad”, expresó la nueva integrante, quien rápidamente captó la atención de sus compañeros.

Después de esto, El Jefe, la voz que manda en el programa, fue el encargado de anunciar oficialmente su incorporación al grupo.

La rusa ingresó a la casa como una sorpresa por parte del jefe y la producción del programa - crédito @la_rusayana/ Instagram

Yana es conocida en las redes sociales como “La Rusayana”, su país natal es Rusia, pero decidió mudarse a Colombia para perseguir sus sueños en el mundo del entretenimiento y principalmente en la producción y creación de música urbana, pues aseguró que es un género y ritmo que “le encanta”.

La joven ha construido una carrera como creadora de contenido, modelo e intérprete de reguetón. Su llegada al país no solo estuvo motivada por su interés profesional, sino también por su aprecio por la cultura colombiana.

También, uno de los aspectos más comentados de la vida de Yana Karpova es su relación con el cantante paisa Cris Valencia, el cual conoció a través de Westcol, que los presentó de manera sorpresiva en medio de una transmisión en su canal de Kick.

La pareja ha sido objeto de críticas en redes sociales, donde algunos usuarios han cuestionado la autenticidad de su vínculo. Sin embargo, Karpova ha defendido su relación, asegurando que su amor por Valencia es genuino y destacando las cualidades que más admira en él, como su caballerosidad y romanticismo.

Además, ha señalado que estas características son representativas de los hombres colombianos, lo que refuerza su conexión con el país.

Yana Karpova se convirtió en la primera rusa en cantar reguetón, de la mano de su actual pareja, el también reguetonero Cris Valencia - crédito @la_rusayana / TikTok

Las reacciones dentro y fuera de ‘La casa de los famosos’

Tras la llegada de la extranjera al programa, tanto los integrantes de la casa como miles de internautas reaccionaron a la entrada de la nueva integrante; uno de los que se mostró más entusiasmado por su llegada fue La Liendra.

El creador de contenido, pese a que no conocía anteriormente a la nueva participante, fue el primero en acercarse a saludarla, demostrando interés en conocerla. “Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, ‘¿cómo vas?”, dijo el influenciador mientras saludaba al resto de sus compañeros.

El creador de contenido se mostró entusiasmado por la entrada de Yana a la casa - crédito @lacasadelosfamososcolp/ TikTok

“Bienvenida, vamos y te acomodo… vamos, yo te ayudo a acomodar”, dijo La Liendra entusiasmado después de que Yana saludó al resto de famosos, palabras que demostraron más su interés en la nueva participante y que incluso la presentadora Carla también destacó.

“Liendra, un segundo, cómo así que yo te ayudo a acomodar, ¿qué quieres acomodar ahí?”, dijo Giraldo a manera de sátira.

Por otro lado, los internautas también reaccionaron a la entrada de la extranjera a la casa, generando una ola de reacciones en redes sociales en donde varios debatieron sobre la llegada de la nueva famosa, tanto a favor como en contra.

Varios internautas se mostraron inconformes con la entrada de Yana - crédito @Medina13Dayana / Instagram

“Quién es esa tal Yana Karpova”, “Jajajaja El déjà vu que debió sentir Yana cuando vio a La liendra, ¿será que lo confundirá con Cris Valencia?“, ”¿quién putas es Yana?“, ”Uy noooooo, tanta gente que quería ese puesto y se lo dan a una que ni fu ni fa", “Tantos buenos artistas colombianos y meten una rusa q apenas tiene 5 años en Colombia”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Durante su estadía en la casa estudio, Yana también protagonizó algunos mal entendidos, entre ellos el polémico ataque que supuestamente le había hecho Karina García cuando durmieron juntas.

“Me atacó en la noche”, fueron las palabra que dijo la cantante para empezar a contar lo que había sucedido con Karina mientras compartieron cama. La joven aseguró que su compañera había tenido comportamientos extraños haciéndola sentir incómoda y no dejándola descansar.

“Estoy segura de que no pudo ser involuntario, se sintió intencional. No pude descansar nada, me sentí incómoda”, agregó Yana.

Yana Karpova acusó a Karina García de agresión cuando estuvo en 'La casa de los famosos Colombia 2025' - crédito @lacasadelosfamososcolombia1/Instagram

En su momento Karina le aclaró que pudo haber sido algo sin intención porque ella estaba dormida, sin embargo, ante la insistencia de la cantante por exigir respeto El Jefe intervino y aseguró que todo se trató de movimientos involuntarios al domir, después de revisar cuidadosamente las cámaras.

Después de eso Yana quedó con una rivalidad con Karina y sus amigas, mientras que poco a poco creó una amistad con Melissa Gate, al punto de que le pidió que le enseñara a ser como ella.

Compartieron varios espacios juntas, hicieron videos y declarciones ante el público y se apoyaron hasta el último día de la participante en La casa de los famosos Colombia 2.

Una situación personal sacó a Yana de ‘La casa de los famosos’

En medio de la noche de eliminación, Cris Valencia entró en una actividad de congelados y después de felicitarla por su trabajo en ‘La casa de los famosos’ le dijo que debía salir con él, pues tenía unos asuntos que arreglar afuera. El Jefe confirmó que debía irse y que sus compañeros le harían llegar sus pertenencias.

Antes de retirarse, Cris se acercó a Melissa y le agradeció la compañía a su novia durante el tiempo que duró en la casa y prometió que ambos la apoyarían desde afuera. Yana abrazó a su compañera de equipo y salió de la casa junto al ‘influencer’. La producción aseguró que Yana tenía que solucionar un asunto personal que no podía esperar.