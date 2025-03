Juan Pablo Raba relató cómo fue la embolia que lo llevó al borde de la muerte: “Diosito, por favor, así no me lleves”

Juan Pablo Raba está fuera de peligro, así lo confirmó su esposa Mónica Fonseca luego de asustar a sus seguidores con un problema pulmonar - crédito @fonsecamonica/Instagram

Juan Pablo Raba debió ser hospitalizado de urgencia el pasado 7 de marzo, según confirmó su esposa Mónica Fonseca, debido a una embolia de aire que lo puso al borde de la muerte; sin embargo, el problema de salud fue solo un susto, ya que días más tarde fue dado de alta por los especialistas.

“Gracias a Dios, la función puede/debe continuar. Acá sacando al Chomps de la clínica“, escribió la también influencer en Instagram, mientras movilizaba al actor fuera del centro asistencial en silla de ruedas.

Juan Pablo Raba sufrió de embolia de aire - crédito Catalina Olaya/ Colprensa - Freepik

Semanas más tarde, Raba estuvo como invitado en el matutino de fines de semana del canal Citytv, Bravíssimo, donde contó algunos detalles de los que no había hablado sobre el quebranto de salud que lo tuvo entre la vida y la muerte.

De acuerdo con el actor, los médicos le dijeron que había tenido un infarto. “Sentí que me moría, automáticamente sudor frío, opresión en el pecho... Afortunadamente, desde hace años estoy muy juicioso con el tema de la respiración y era como que ‘no me voy a ir, no me voy a ir’. Llamé a mi esposa, controlé la respiración, pero ellos me decían: ‘Tranquilo, que ya va a pasar’…”, contó Juan Pablo para el programa antes citado.

El actor recordó entre risas la petición que le hizo a Dios cuando vio su vida pender de un hilo por un infarto - crédito @bravissimocity/TikTok

Mientras el actor intentaba mantener la calma con lo que estaba ocurriendo con su estado de salud, decidió llamar a su esposa Mónica Fonseca, que se encontraba en un evento al que había sido invitada y es quien reacciona para llevar de inmediato a Raba a una reconocida clínica del norte de la capital del país.

“Me ve, estoy blanco, Mónica es muy buena y reacciona muy bien, cero paniqueo … Es una persona muy calmada y con la cabeza muy fría, y me dice ‘ya llamo a Ricardo’, le dice a las enfermeras que llamen a la ambulancia, ellas llaman a la ambulancia y hay un tema con todo esto que los signos vitales estaban perfectos … Me decían que no podían enviar una ambulancia porque los signos vitales estaban perfectos”, agregó el actor a sus declaraciones sobre lo que pasó el día de su ingreso a urgencias.

La pareja de actores habló del estado de salud de su hijo - crédito @fonsecamonica/Instagram

Por otro lado, cuando Mónica Fonseca llega al lugar en el que se encontraba su esposo reacciona y lo traslada de inmediato a la clínica: “Afortunadamente, la señora que la llevó a ella fue muy pila, no me acuerdo del nombre, pero le quiero agradecer”, pues esperó la comunicadora por si llegaban a necesitar algo más “efectivamente ella estaba ahí abajo, literalmente fue cruzar la calle y me atendieron”.

Hoy en día, aunque relata la experiencia como una anécdota más de su vida y entre risas, recordó que le hizo una particular petición a Dios, donde le decía que: “El estrés tan grande y esa sensación de que te estás yendo ya, yo solamente decía ‘Dios mio así no, yo monto bicicleta, hago películas, hago cosas muy chéveres’, pero haciéndome un procedimiento con ozono, le decía Diosito no, así no por favor, fue lo primero que pensé”.

Juan Pablo Raba relató los momentos de pánico que vivió cuando sufrió un infarto - crédito @juanpabloraba/Instagram

Otra de las anécdotas que recordó el actor en su paso por el matutino de Citytv, fue cuando se dio cuenta de que algo no estaba bien con él, pues sintió que “me estoy yendo”. Según relató, una de sus manos intentaba moverla, pero no podía, pues sentía que estaba extendida, pero realmente la tenía sobre su pecho.

“Fue en ese momento en el que tomé la decisión de llamar a Mónica porque dije ‘aaahhh ya, nos estamos yendo’, pero no podía reaccionar”, recalcando que su reacción fue inmediata.

Este episodio recordó cuando les contó a sus seguidores lo que había ocurrido y pidió tranquilidad ante lo delicado de la situación:

“Estoy bien, no estoy medicado ni nada, solo me da risa este cuento. Tengo que decir que así es la vida, un día estás ensayando para una obra de teatro y al otro estás durmiendo en una sala de cuidados intermedios”, dijo el actor; a lo que su esposa lo corrigió inmediatamente: “Te quiero anunciar que es intermedios/intensivos, solo por si acaso, deja de decir que son intermedios”.