Isabel Cristina Estrada, quien será mamá por primera vez a los 45 años, publicó fotos en bikini de su embarazo: “La felicidad de sentirte crecer”

Isabel Cristina Estrada presumió su nueva figura embarazada, después de confirmar su embarazo - crédito @estradaisa/IG

Isabel Cristina Estrada, recordada actriz que formó parte de producciones como Nuevo rico, nuevo pobre en su primera versión, contó a sus seguidores que está embarazada a sus 45 años de edad.

Con un tierno mensaje, el 27 de febrero Estrada, casada con un empresario, expresó la emoción que la embargó al enterarse de la buena nueva, que compartió con sus miles de fans.

“El milagro de la vida se presenta cuando definitivamente la voluntad divina lo permite. Así pensemos que todo está dado para que se dé la llegada de un hijo, y así no entendamos por qué razón no se dan las cosas”, expresó en el clip.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La actriz y modelo se dejó ver emocionada en bikini mostrando su embarazo - crédito @estradaisa/IG

Dos semanas más tarde de haber dado a conocer su embarazo, Isabel Cristina compartió nuevamente con sus seguidores las primeras imágenes de cómo avanza el proceso de gestación de su bebé.

A través de unas fotografías que reposan en su cuenta de Instagram, la actriz dejó ver su “tierna pancita” en bikini, despertando la emoción de sus miles de fanáticos, que acompañó con la frase: “La felicidad de sentirte crecer”.

Sonriente, emocionada, feliz y tocando su vientre, Estrada presumió su renovada figura, que en el pasado fue envidiada por las curvas que presumía, ahora con curvas que resaltan su embarazo disfrutando de la playa.

Isabel Cristina Estrada presumió su pancita en el sexto mes de su primer embarazo - crédito @estradaisa/Instagram

Los comentarios de sus seguidores no tardaron en aparecer, especialmente de aquellos que compartieron con ella en el pasado en las producciones en las que participó, con mensajes como: “Qué cosa más linda”; “Hermosa mi amor, te amo infinitamente”; “qué belleza, es el estado más perfecto en la vida de una mujer, gózatelo”; “que bendición más grande va a llegar a tu vida querida Isa, te amamos”, entre otros.

Qué más dijo en la publicación de su embarazo

Aunque inicialmente confirmó que no era buena revelando lo que tiene que ver con su vida privada en redes sociales, sabe que todo es parte de un plan que tiene Dios en su vida y así lo dispuso en el momento en que decidió entregarle la bendición de ser madre.

Isabel Cristina Estrada dio detalles de su embarazo - crédito @estradaisa/Instagram

“Dios está viendo el panorama completo y nosotros tenemos una visión acotada. El cielo siempre ve la grandeza, las infinitas posibilidades, nosotros en muchas ocasiones las limitaciones y dudas. Tantos años soñando, queriendo, anhelando, deseando profundamente. En mi interior siempre hubo una ilusión. Sin embargo, cuando había tirado la toalla, cuando solté las expectativas y cuando por la razón poderosa del amor, solo sentí certeza, seguridad en que un día sería una realidad. Solo confié sin pensar cuando pasaría”, narró en el audio del video y en la descripción de la publicación.

Antes de terminar de contar su historia sobre lo que viene en esta nueva etapa de su vida, la actriz quiso contarles a sus seguidores una anécdota sobre la dulce espera en la llegada de su primogénito junto a su pareja a su pareja, Juan David Aristizábal.

El ciclismo, una pasión compartida por Isabel Cristina y Juan David, habría sido el punto de encuentro que los unió como pareja - crédito @estradaisa / IG

Según contó, en ocasiones tiene una sensación que la invade, ya que a veces no cree que esté en estado de gestación, razón por la que no lo había querido revelar todavía que está embarazada, pues quiso esperar a que su embarazo se consolidara.

“Tengo que confesar que a veces ni lo creo, luego me miro al espejo y veo mis cachetes de embarazada (los amo quiero que se queden), veo la barriga más linda que he tenido en la vida, porque está llena de amor, el amor más puro creador. Esto trasciende lo físico, lo que siempre he creído que es”, puntualizó sobre los cambios que ha tenido su cuerpo.