Giovanny Ayala explicó su transformación con procedimiento facial: “No quiero verme como extraterrestre”

El cantante explicó que su cambio de apariencia fue motivado por su deseo de sentirse más cómodo con su imagen en fotos y videos - crédito giovannyayalaoficial/Instagram

El cantante de música popular Giovanny Ayala ha sido tema de conversación en redes sociales y programas de farándula tras revelar que se sometió a un procedimiento estético conocido como baby face masculino.

El cambio en su apariencia no pasó desapercibido y generó toda clase de comentarios, desde elogios hasta críticas; sin embargo, el artista decidió aclarar en una entrevista con el programa La Red de Caracol Televisión las verdaderas razones que lo llevaron a dar este paso, ofreciendo detalles sobre qué implica la técnica, sus beneficios y los resultados que espera obtener a largo plazo.

Motivaciones detrás de la decisión

Ayala, reconocido por canciones que han calado en el gusto popular colombiano, sorprendió a muchos seguidores cuando apareció con un aspecto visiblemente más rejuvenecido.

Según explicó el propio cantante, su determinación no fue tomada a la ligera, sino que estuvo motivada por la forma en que se sentía al verse en fotos y videos de sus presentaciones.

“Yo veía el tráiler de mis videos de mis presentaciones o cuando me tomaban una foto y la voy a ver siempre me miraba el ‘gordito’ caído aquí, entonces yo decía: ‘No, aquí hay algo que no me encaja’”.

Al notar que esa parte de su rostro no lo hacía sentir cómodo, el artista comenzó a preguntar a su entorno cercano sobre esa parte de su cara: su pareja, sus hijas, su madre y amigos, todos coincidían en que, en efecto, había algo que se podía mejorar.

Para el cantante, cuidar su imagen es esencial para proyectar seguridad y cumplir con las expectativas de su público - crédito giovannyayalaoficial/Instagram

En ese momento, surgió la posibilidad de someterse a un procedimiento estético que prometía resultados rápidos, sin la necesidad de recurrir al bisturí tradicional.

¿En qué consiste el baby face masculino?

La técnica conocida como baby face masculino busca, principalmente, disminuir la apariencia de la edad en el rostro de los hombres; además de hidratar y aportar luminosidad, ayuda a definir los ángulos faciales para lograr un aspecto más armonioso.

En el caso de Ayala, el procedimiento incluyó un proceso de masculinización facial que corrige detalles como la papada y la nariz, sin alterar la esencia natural del artista.

Según detalló el propio cantante, lo más sorprendente fue darse cuenta de que se utilizan hilos tensores que se implantan prácticamente sin dolor y ofrecen mejoras notorias en poco tiempo.

El artista detalló su experiencia con el procedimiento, destacando la simplicidad y rapidez del tratamiento - crédito giovannyayalaoficial/Instagram

“Yo pensé que iba a ser el bisturí, sangre, pero en realidad se trata de un hilo que se tensa un poco, sale el gordito, y es una vaina mágica que no es dolorosa. Es rápido y los resultados se ven en 15 días”.

Resultados y próximos pasos

Giovanny Ayala aseguró que tiene contempladas dos sesiones de este tratamiento, restándole todavía una más para alcanzar el resultado final.

Hasta el momento, el cantante ha experimentado inflamación en el rostro, un efecto que ha ido disminuyendo con el paso de los días; además, confesó haberse inyectado la nariz para darle un aspecto ligeramente más respingado.

El baby face masculino busca rejuvenecer el rostro sin necesidad de cirugía, utilizando hilos tensores para resultados rápidos y naturales - crédito dra.camimartinez/Instagram

No obstante, todavía hay una zona que desea retocar: la papada por lo que, con humor, señaló que pretende reducir su volumen para lucir un rostro más definido.

“Llegar al punto en que no se vea uno como un extraterrestre… uno está expuesto a todo. No queremos que digan ‘Giovanny Ayala ya me parece no sé quién’. Se trata de verse natural y de mejorar cositas que se caen. Los años no vienen en vano”, puntualizó el artista.

Para el artista, cuidar su imagen no es un simple capricho, sino una forma de proyectar seguridad y de mantenerse a la altura de las exigencias del público.

“Nosotros somos artistas y estamos en el ojo del huracán de nuestros seguidores. Hay que estar muy bien para ellos”, señaló.