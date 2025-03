El doble de Xavi en ‘Yo me llamo’ confesó entre lágrimas que fue víctima de violencia por parte de su pareja: “Me pegaba”

Michael Steven, el doble de Xavi 'Yo me llamo', contó que casi pierde la vida por una relación amorosa - crédito @yomellamo_xavi/Instagram

Pese a su corta edad, Michael Steven, imitador que sorprendió a Colombia con su imitación de Xavi en Yo me llamo, desveló que vivió una tormentosa relación sentimental que lo consumió al nivel que abandonó el sueño musical e incluso estuvo llegó a pensar en atentar contra su propia vida.

El joven artista, oriundo del departamento de Antioquia, compartió que a los 18 años fue víctima de violencia por parte de su pareja que lo celaba y golpeaba. “Me enamoré de una persona que definitivamente no me aportaba. Me vi obligado a renunciar a mi carrera, estaba cegado, era una pareja que también me pegaba porque me iba de fiesta. Yo no hacía nada, solo me dejaba pegar”, contó.

Estos complejos episodios de violencia, el doble de Xavi aseguró que se volvieron frecuentes y los enfrentó cuando tan solo tenía 18 años y la ilusión de triunfar como cantante.

Michael Steven, imitador de Xavi 'Yo me llamo' habló de la difícil experiencia que lo sumió en una relación tóxica de la que casi no sale - crédito @laredcaracol/Instagram

De acuerdo con lo que el artista relató al programa de entretenimiento La Red, de Caracol Televisión, ‘tocó fondo’ cuando quiso llamar la atención de esta persona y demostrar que sí la amaba, lanzándose por un barranco: “Tomé la decisión de tirarme sin pensar en mi mamá ni en mi papá ni en familia para que viera que sí la amaba”.

No obstante, el cariño de su mamá y la fe que tenía en su proyecto musical lo convencieron de trasladarse a Bogotá y luchar por su deseo de convertirse en cantante. “Estaba yo en una fiesta que quedaba en una finca, empezamos a hablar muchos temas ahí y en medio del aburrimiento mío yo decía, le voy a dar una lección para que me aprenda a querer y había un barranco y yo me iba a tirar del barranco”.

Sin embargo, el joven artista contó con la suerte de que una amiga descubrió su plan y acudió en su ayuda, evitando que se lanzara y pusiera en riesgo su vida. Luego de esta idea suicida, Michael escuchó a su madre y retomó el rumbo de los sueños que está materializando este 2025.

Michael Steven, imitador de Xavi 'Yo me llamo' desveló que nació diagnosticado como sordomudo - crédito @laredcaracol/Instagram

Tras reconocer con humildad que se dejaba pegar de su exnovia para evitar conflictos mayores, el joven cantante conmovió al contra que a sus 18 años soportó maltrato verbal y físico por amor. Sin embargo, ver su integridad vulnerada y el sufrimiento que esto el causaba a sus padres lo llevó a reaccionar luego de tocar fondo.

Michael Steven, imitador de Xavi 'Yo me llamo' abandonó la competencia tras afección en su voz - crédito @yomellamo_xavi/Instagram

“Una amiga vio literalmente toda la escena. Me cogió de las manos, yo solo le pedí a ella que no llamara a mi mamá porque la preocupaba, yo le decía no la llames, porfa, no la llames, pero yo te hago caso, pero no llames a mi mamá. Y bueno, la depresión siempre me tiró bastante duro. No quería salir de me mi habitación, no quería comer, no dormía, dejé de componer”, mencionó el doble de Xavi en el reality de imitación de Caracol Televisión en entrevista con La Red.

Michael Steven superó sus dificultades y se aventuró a viajar a Bogotá en busca de nuevas oportunidades, retomó su carrera como cantante y tras dos años de aprendizaje decidió presentarse en Yo me llamo, donde dio vida a Javi, un cantante y compositor estadounidense. “Ha sido una de las experiencias más enriquecedoras de toda mi vida”.

Por último, en sui charla con La Red, el artista reconoció lo impórtate que fue su paso por el programa Yo me llamo del que quedó por fuera a causa de una afección vocal.

“Creo que el descubrir a mí mismo que era capaz de prestar mi voz y mi cuerpo a un personaje fue algo muy mágico. Claro, es una plataforma que impulsa bastante. Yo me llamo cambia vidas. Pero lo que se viene para mí después de lo Yo me llamo, no es lo que tal vez la gente espera que seguir siendo el doble de Xavi, sino realmente lo que he tratado de construir durante 13 años de carrera, si no bien es Michael Steven, el que realmente soy”, mencionó.

