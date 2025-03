Creadora de contenido denunció agresión en TransMilenio que la dejó con un ojo morado: “Me pegó y salió corriendo”

Danna Vega relató en TikTok cómo fue agredida por un hombre en un bus de TransMilenio tras pedirle que no la empujara. El incidente dejó a la joven con un ojo morado - crédito dannaavegaaa/TikTok

Un incidente de intolerancia en un bus articulado del sistema de transporte masivo TransMilenio generó indignación en redes sociales.

La creadora de contenido Danna Vega denunció, a través de varios videos en TikTok, haber sido agredida físicamente por un hombre después de pedirle que no la empujara dentro del vehículo.

El golpe que recibió le dejó el ojo morado y expuso una vez más la inseguridad y el maltrato que sufren las mujeres en espacios públicos de Bogotá.

Danna Vega relató que ese día salió a trabajar y decidió tomar TransMilenio pese a que no es su medio de transporte habitual, según explicó, el bus no iba tan lleno como para justificar un contacto tan brusco, razón por la cual le solicitó al hombre que dejara de presionarla contra la barra; sin embargo, la reacción del desconocido fue agresiva e incluía comentarios ofensivos y amenazas.

El relato de la agresión

En sus publicaciones, la joven describió cómo el hombre, visiblemente molesto por el reclamo, le respondió con frases despectivas como: “Si no le gusta, pues pague un taxi”.

Ante esto, Danna Vega decidió contestarle que él mismo pagara ese taxi, lo que provocó que el sujeto incrementara el nivel de violencia verbal.

“Definitivamente, las mujeres en Bogotá no somos para nada seguras”, comenzó por explicar Vega, que agregó que el agresor comenzó a insultarla e incluso a referirse a la posibilidad de “arreglar la situación” con golpes o puñaladas.

La creadora de contenido aseguró que intentó calmar los ánimos, pero la tensión escaló cuando el hombre afirmó que bastaría con “una cachetada” para poner fin al enfrentamiento.

El agresor respondió con insultos y amenazas cuando Danna Vega le pidió que dejara de empujarla en el bus. La situación escaló rápidamente a violencia física - crédito dannaavegaaa/TikTok

La evidencia captada en video

Alarmada ante la actitud del individuo, Danna Vega sacó su celular para grabar la situación y tener una prueba de lo que estaba ocurriendo, por lo que en sus videos, se escucha cómo intenta documentar las amenazas para protegerse en caso de que la agresión pasara a mayores.

De acuerdo con su testimonio, el hombre continuó profiriendo insultos y retándola a bajarse del bus si le incomodaba la situación, pero ella optó por ignorarlo y reírse de sus amenazas para mostrar que no se dejaría amedrentar.

“Pasaron alrededor de cinco o diez minutos más o menos, no sé bien, y pasa a la siguiente estación y me dice bájese, que me bajara y nos diéramos, ¿y yo qué?, me dio tanta risa, o sea, es que me acuerdo y me da mucha risa, ¿cómo putas un malo va a decir que se baje y nos demos con una vieja?“.

Sin embargo, cuando estaban próximos a la siguiente estación, el agresor aprovechó que las puertas se abrirían para golpearla rápidamente y escapar.

“Me pegó un puño y salió corriendo”, narró Danna Vega, y a pesar de que el golpe no fue directo al rostro con toda la fuerza, sí le generó un moretón y una inflamación alrededor del ojo.

Danna Vega grabó la situación con su celular para documentar las amenazas del agresor y protegerse en caso de una mayor agresión - crédito dannaavegaaa/TikTok

Secuelas físicas y emocionales

Tras la agresión, Danna Vega quedó en “shock” y empezó a temblar, por lo que algunos pasajeros acudieron a socorrerla y le preguntaron si se encontraba bien.

A los pocos minutos, la zona afectada comenzó a inflamarse con mayor intensidad, y describió cómo su piel, al ser muy blanca, evidenció rápidamente el impacto del golpe.

Una reflexión necesaria

Finalmente, Danna Vega afirmó que se encuentra mejor físicamente, aunque aun con la preocupación de que actos como este se repitan y queden impunes.

Para ella, su experiencia debe servir de ejemplo sobre la urgencia de tomar medidas concretas contra la violencia de género y la importancia de levantar la voz cuando sea necesario.

Tras el golpe, Danna Vega quedó en shock y con un moretón alrededor del ojo. Pasajeros acudieron a socorrerla - crédito Jesús Avilés/Infobae

“Los que justifican la violencia mándense a revisar, vayan al psicólogo, están mal de la cabeza”, concluyó la creadora de contenido, que espera que su historia sea un llamado de atención para las autoridades y para la sociedad en general.