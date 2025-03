Bogotá tendrá más diez movilizaciones a lo largo de la semana, aparte de las impulsadas por el Gobierno nacional para el 18 de marzo

Senador petrista sacó a relucir millonarios ahorros de Carlos Fernando Galán en Panamá y gener controversia: “Privilegiado reyezuelo” Wilson Arias expuso información financiera sobre el alcalde de Bogotá después de que este decidiera no respaldar el día cívico convocado por el presidente Petro para el 18 de marzo, con el propósito de señalar que, como no tiene necesidades económicas, es por eso que no apoya a los trabajadores