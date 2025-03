María Fernanda Cabal criticó con dureza la participación de docentes en la manifestación convocada por Petro: “Deben cumplir”

La senadora María Fernanda Cabal criticó a Petro por declarar día cívico que los docentes se acogieran a la medida - crédito Jesús Aviles/Infobae

El anuncio del presidente Gustavo Petro sobre la declaratoria de un día cívico el 18 de marzo generó un intenso debate en distintos sectores del país, especialmente en el ámbito educativo. La decisión presidencial de permitir una jornada de movilización fue respaldada por varios sindicatos, como el de educadores, lo que suscitó críticas desde la oposición. Entre los detractores se encuentra la senadora María Fernanda Cabal, que emitió un contundente mensaje en el que rechazó la participación de docentes en la protesta y señaló que su compromiso principal debe ser con la educación de los niños colombianos.

El llamado a la movilización se produjo luego de que la Comisión Séptima del Senado hundiera de manera virtual la reforma laboral promovida por el Ejecutivo. Ante la negativa del Congreso de debatir dicha reforma y la de salud, el presidente Petro convocó a sus seguidores a manifestarse en las calles, al mismo tiempo que convoca una consulta popular para sus iniciativas.

El rifirrafe se intensificó tras la decisión del alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, que afirmó que en su ciudad no se acogería la medida y que las actividades académicas y laborales se desarrollarían con normalidad: “Bucaramanga es una ciudad productiva, con deberes en el servicio ciudadano que no pueden parar, por eso el municipio no se acogerá al decreto del Día Cívico del Gobierno Nacional del próximo martes”.

La decisión del alcalde de Bucaramanga de no acatar el Día Cívico generó una reacción inmediata de los sindicatos de educadores - crédito @soyjaimeandres/X

La postura del alcalde provocó una reacción inmediata en el Sindicato de Educadores de Santander (SES), cuyos voceros sostienen que el decreto presidencial es de obligatorio cumplimiento y que, por ende, los docentes no asistirán a las aulas ese día. Argumentaron que su participación en la movilización es una expresión democrática en defensa de la educación y de los derechos laborales.

En este sentido, la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal arremetió contra la decisión de los maestros de ausentarse de sus actividades académicas para unirse a la manifestación convocada por el Gobierno.

A través de su cuenta de X, la congresista expresó su descontento con palabras categóricas: “Ningún Petro puede ordenar que los profesores incumplan con su deber de enseñar. Lo que hacen es violar el derecho fundamental a la educación de millones de niños. El alcalde de Bucaramanga tiene razón: no hay ninguna justificación para suspender las clases. Los docentes deben cumplir con su responsabilidad y los niños no pueden ser los perjudicados por caprichos políticos”.

La senadora María Fernanda Cabal criticó con firmeza la movilización del 18 de marzo y afirmó que la educación de los niños no debe verse afectada por decisiones políticas - crédito @MariaFdaCabal/X

La senadora expresó por escrito su postura y reiteró su oposición a la participación del sector educativo en manifestaciones. En ocasiones anteriores, mostró su desacuerdo con este asunto, al enfatizar que no es adecuado vulnerar el derecho fundamental de los niños. Además, señaló que, de manera recurrente, estas movilizaciones son convocadas por el presidente Gustavo Petro o por sectores políticos afines a la corriente progresista y de izquierda.

Las declaraciones de Cabal provocaron reacciones divididas. Sus seguidores respaldaron su postura, al afirmar que el derecho a la protesta no puede estar por encima de la educación de los niños y que los docentes tienen la obligación de garantizar la continuidad académica. En contraste, sectores afines al Gobierno y al magisterio defendieron la participación de los profesores en la jornada de protesta, bajo el argumento de que se trata de una lucha por mejores condiciones laborales y por la defensa de la educación pública.

Algunos de los comentarios en X se leen que: “Remal la salud y marchar para que empeore más. Genios”; “Fecode no educa, adoctrina. Pobres estudiantes a manos de estos chupasangres del erario público”; “Eso de salir a llorar no queda bien , actuar YA”; “Esos profesores no estudian”.