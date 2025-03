Esposa de Rey Ruiz dio detalles de cómo nació su amor con el cantante hace 35 años en República Dominicana: “Él fue a trabajar”

Rey Ruiz y su esposa Sonia Machado dieron detalles de cómo nació su amor hace 35 años en República Dominicana - crédito @soniaruizmachado y @reyruizsalsa/Instagram

Sonia Machado, esposa y madre de los hijos de Rey Ruiz por primera vez contó la forma en la que conoció al artista y aquello que la enamoró del cantante cubano con el que ya lleva 35 años escribiendo su historia de amor.

La pareja de conocido como “el bombon de la salsa” y que llegó a la décima temporada de Yo me llamo acompañó al intérprete de Mi media mitad a la cabina de una emisora en la que se animó a revelar detalles de cómo empezó su relación sentimental. “Fue en mi país, República Dominicana cuando él fue a trabajar, apenas estaba empezando su carrera internacional”, mencionó.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“En ese momento yo era la secretaria del empresario, de la persona que lo llevó a la revista musical donde Rey formaba parte. El grupo se llevó a República Dominicana y ahí nos conocimos”, contó Sonia en la camina de la estación radial Tropicana.

Rey Ruiz y su esposa Sonia Machado se conocieron hace 35 años en República Dominica - crédito @tropicanacolombia/Instagram

Rey Ruiz no dudó en expresar el asombro que le produjo ver que su esposa que no acostumbra a llevar una vida pública decidiera romper su silencio y se sumara a la conversación, revelando la manera en la que todo comenzó entre ellos cuando la industria musical los unió, pese a que tenían caminos distintos.

“Ella era la secretaria del señor que nos llevaba y de una forma u otra era ella la que tenía que invitarme a mí porque nos pagaban muy poquito. Nos pagaban entre lo que era el pago y la dieta, eran 10 dólares diarios. Ella era la que me invitaba, la que me traía y me llevaba porque ella tenía caro y yo… Ni hablar. A partir de ahí empezamos una relación que ya lleva más de 35 años”, complementó el salsero cubano.

Para Sonia más que el físico del cantante cubano, se sintió atraída por la amabilidad de Rey, la sencillez y lo cercano que era con el equipo de trabajo, esto, a pesar de que Ruiz todavía no ganaba lo suficiente como atenderla, razón por que de acuerdo a lo que añadió el propio cantante, era ella la que corría con los gastos.

Rey Ruiz y su esposa Sonia Machado celebrarán 36 años de amor en Colombia - crédito @soniaruizmachado/Instagram

Ella es Sonia Machado, esposa del Rey Ruiz

En charla con el programa de entretenimiento La Red, el artista de 58 años reveló que el éxito de su matrimonio “si tienes tolerancia, amor, cariño, eso va a durar...mi esposa no trabaja, está pendiente todo el tiempo... todas esas cosas definen una relación”, explicó Ruiz sobre cómo es su cotidianidad con Sonia Machado, una dominicana que lo ha acompañado por más de tres décadas.

Rey Ruiz y su esposa Sonia Machado contaron cómo se conocieron - crédito @soniaruizmachado/Instagram

Rey y Sonia llegaron al altar hace 35 años, a los pocos meses de iniciar su romance, cuando él tenía 32 y ya era una estrella de la salsa. “Hoy brindo por nosotros, por nuestra vida juntos por las altas y bajas que nos han permitido crecer juntos en estos 35 años que hoy cumplimos, por cada una de las batallas que hemos librado y por todo lo hermoso que hemos vivido y creado juntos. Como comentábamos esta tarde, somos afortunados”, escribió el pasado 4 de mayo. Esto quiere decir en el próximo mayo la pareja celebrarán 36 años juntos.

Acerca de su esposa indicó que contrario a lo que ocurre en otras relaciones de artistas, su esposa no es celosa con la cercanía de las fans de él. “Algo que es importante es que mi esposa no es celosa para nada, es por eso, quizá que hemos durado tanto...tenemos una relación bonita, no tenemos una relación tirante…”

La pareja cuya relación inspiró el nombre de la gira que inicia el cantante el 9 de mayo en Bogotá titulada Siempre contigo, también son padres de Laura y también son muy activos en redes sociales y muestran sus distintos viajes por el mundo cuando están de vacaciones.