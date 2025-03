“Uribestias”, Álvaro Uribe aprovechó transmisión de su juicio para promover creación de uno de sus seguidores: “Lo que usaban para insultarnos, unos patriotas lo convirtieron en emprendimiento”

Álvaro Uribe Vélez sostiene un pocillo con la palabra "Uribestias" durante la transmisión de su juicio - crédito Centro Democrático y Argiro Castaño/X

En medio del juicio que enfrenta, Álvaro Uribe Vélez sorprendió a los espectadores al aparecer con un pocillo marcado con la palabra “Uribestias”, un término que históricamente ha sido utilizado de manera despectiva contra sus seguidores.

Sin embargo, lejos de molestarse, el expresidente aprovechó la oportunidad para darle visibilidad a un emprendimiento que surgió precisamente de ese insulto.

Antes de que Uribe utilizara el vaso durante la transmisión de su juicio, Argiro Castaño, conocido por sus publicaciones polémicas y su lealtad al uribismo, ya había celebrado el éxito de su producto en redes sociales.

“Mi famoso pocillo llegó a manos de este gran personaje (Jaime Bayly). ¡Hombre! Lo que me hicieron creer que era un insulto, ‘Uribestia’, lo convertí en un emprendimiento y me metí un poco de centavos al bolsillo. No caen en la nota estos mamertos hijueputas”, declaró en redes sociales cuando Jaime Bayly utilizó uno de estos pocillos.

Según Castaño, las ventas se dispararon: “Siguen llegando a toda Colombia los Uribestias. ¡Éxito total en ventas!” Las redes sociales se inundaron de comentarios, unos criticando la comercialización del insulto, otros aplaudiendo la astucia de capitalizarlo.

Posteriormente, Uribe reafirmó la resignificación del término con una publicación en su cuenta de X: “En este juicio disipo el alma tomando café en un pocillo de Uribestias”, haciendo referencia al producto de Castaño.

Publicación del Centro Democrático - crédito Centro Democrático/X

El Centro Democrático también se unió a la narrativa de resignificación del término: “Lo que usaban para insultarnos, unos patriotas lo convirtieron en emprendimiento”. Así, el partido político resaltó la habilidad de transformar un agravio en una oportunidad comercial.

Noticia en desarrollo...