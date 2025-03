Este es el programa que une varias generaciones y que busca quitarle el raiting a las novelas turcas

Natalia Sanint hará parte de 'Mujeres sin filtro' nuevo magacín que llega a las tardes del Canal RCN - crédito @natasanint_/Instagram

Mientras los canales privados siguen en su lucha por ser el número uno del rating, el Canal RCN anunció el inminente lanzamiento de un nuevo formato dirigido a la franja de la tarde.

Se trata de Mujeres sin filtro, programa que se centrará en abordar temas de interés para todo el género femenino. Este marca el regreso de María Cecilia Botero a su faceta de presentadora, en el que estará acompañada de Flavia Dos Santos, Claudia Palacios, Kika Nieto y Natalia Sanint.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Lo que se dio a conocer acerca de este programa, por parte de la producción del programa, es que se realizará en vivo y presentará a los televidentes situaciones que buscan la reflexión, fomentar el debate y establecer lazos de identidad con el público.

El próximo 26 de marzo se estrenará en la televisión colombiana 'Mujeres sin filtro', con la participación de Kika Nieto, Maria Cecilia Botero, Claudia Palacio, Flavia Dos Santos y Natalia Sanint - crédito Canal RCN

El proyecto aspira a generar una gran expectativa, debido al calibre de las participantes y al hecho de que todas provienen de distintos campos, sumado a que provienen de generaciones distintas, buscando con ello garantizar un diálogo más amplio.

En diálogo con RCN Radio, Marcia Cecilia Botero habló sobre Mujeres sin filtro: “De verdad hablarlo como lo que es, como lo hablaría uno con las amigas o los amigos sin tenerle miedo a la cámara, al público, a nada. Vuelvo a hacer programas en vivo y todo eso, pero es otra cosa. Y yo ya tengo una edad suficiente como para también estar más tranquila con respecto a todas esas cosas”, explicó.

Maria Cecilia Boteró reflexionó sobre su regreso como presentadora en 'Mujeres sin filtro' - crédito Colprensa

En la misma entrevista estuvo presente Flavia Dos Santos, que hace su regreso a RCN luego del prematuro final de su formato anterior, Hablando claro en 2023. La sexóloga explicó que, en Mujeres sin filtro, el público podrá ser testigo de conversaciones auténticas, sin ningún tipo de restricción, y abordando desde las relaciones sentimentales y el matrimonio, hasta la identidad de género y la sexualidad.

“Lo que más me gustó es que cuando me hicieron la propuesta me dijeron, ‘no hay filtro, no hay límite, tú puedes hablar y puedes ser tú misma’. Y no hay nada más delicioso que uno poder estar en un programa donde uno es uno mismo y que no hay una preocupación o una prohibición. Entonces estoy muy, muy gratificada con este programa”, expresó la brasileña.

Por su parte, Kika Nieto habló en Infobae Colombia de su función en el programa. Al tratarse de la más joven de las presentadoras, tendrá a su cargo el rol de poner en contexto a las panelistas sobre lo relacionado con tendencias digitales. “A mi me toca explicar términos como funar, red flag, entre otros; y poner al día a mis compañeras y a la audiencia lo que está en furor”, comentó.

Kika Nieto, nueva presentadora de 'Mujeres sin filtro' del Canal RCN contó cuál será su rol en dicho proyecto - crédito @_kikanieto/Instagram

Por otra parte, la influenciadora reconoció que afrontó algunos desafíos para adaptarse al formato de televisión. “Al principio me costó aprender a estar atenta a lo que me dicen por el apuntador porque no me acostumbraba a que me hablaran sin yo poder hablarle a la persona, pero poco a poco conseguí entender que no debo dejar ver a la cámara o a mis compañeras mientras me dan alguna indicación”, contó.

El estreno de Mujeres sin filtro será por la señal del Canal RCN el miércoles 26 de marzo, a las 3:00 p. m., después de la emisión del mediodía de Noticias RCN. Con esta apuesta, el canal buscará hacer frente al dominio de Caracol Televisión en la franja de la tarde, pues desde hace tiempo el éxito de la transmisión de telenovelas turcas les mantiene en lo más alto de las preferencias de los televidentes.