Vicky Dávila se destapó sobre los Ardila Lülle y los Gilinski y reveló si han aportado a su campaña

La periodista Victoria Eugenia Dávila Hoyos, conocida como Vicky Dávila, lidera, junto con otros políticos, algunas de las encuestas de intención de voto de las elecciones presidenciales de 2026. La exdirectora de la revista Semana se embarcó en una campaña electoral para desbancar al jefe de Estado Gustavo Petro, que hoy representa a la izquierda progresista del país, que por primera vez llegó al poder en Colombia (en 2022).

Tras dejar la dirección del medio de comunicación, la comunicadora se ha dedicado de lleno a trabajar en su precandidatura, cuya financiación todavía es desconocida. No obstante, de acuerdo con la aspirante, dos de los grupos económicos más importantes del país, y que tienen en su poder medios de comunicación en los que ha trabajado, no han hecho aportes a su campaña. “Pues, ojalá. No, esto apenas está empezando”, aseguró Dávila en el programa Desnúdate con Eva.

Uno de los conglomerados es la Organización Ardila Lülle, liderada por Carlos Ardila Lülle hasta que falleció en 2021. El grupo empresarial es dueño de 80 empresas, entre ellas, el Canal RCN. Dávila fue periodista de Noticias RCN, donde condujo el programa La Cosa Política. Posteriormente, trabajó en otros medios como W Radio y La FM, llegando finalmente a Semana, como directora (2020-2024). Esta última es manejada por el Grupo Gilinski, específicamente, por Gabriel Gilinski, accionista mayoritario del Grupo Semana.

Según explicó la periodista, no habría problema en que alguno de los grupos económicos hiciera aportes a su campaña, puesto que, en ocasiones anteriores, han apoyado otras campañas. Por ejemplo, reveló que una empresa de Gabriel Gilinski inyectó dinero a la campaña de la exalcaldesa Claudia López para la Alcaldía de Bogotá.

No obstante, más allá de los recursos que puedan entregar las empresas, la periodista indicó que lo primordial es evitar que dineros ilícitos ingresen a la campaña. Se refirió al caso de la campaña del presidente Gustavo Petro, que está siendo investigada por su financiación presuntamente irregular. Uno de los aportes posiblemente ilegales que por poco entra a la campaña del jefe de Estado es de Diego Marín Buitrago, el “zar del contrabando” conocido como alias Papá Pitufo.

“El problema es que haya un aporte de un “Pitufo” o que haya un aporte de los grupos criminales o que haya un aporte de un corrupto. Eso sí no se puede”, aseveró.

De igual manera, expresó su aprecio por los Lülle y los Gilinski y resaltó, sobre todo, la relación laboral que tuvo con Gabriel Gilinski. Pues, según detalló, pese al poder que ejerce sobre la revista Semana, nunca interfirió en su trabajo periodístico. “Lo que más valoro de Gabriel Gilinski es que me dejó trabajar, nunca me presionó, nunca me dijo: ‘No saque esa noticias’, no se metió en mi trabajo, y eso no tiene precio (...). Él respetó que yo era una periodista y respetó la redacción y nosotros pudimos hacer todas las denuncias que hicimos con respecto a Petro”, aclaró.

La pulla a Claudia López: “Camaleónica”

En la entrevista, Dávila negó que pueda trabajar con la excaldesa Claudia López de manera conjunta en una campaña electoral de mujeres, siendo una candidata a la Presidencia y otra a la Vicepresidencia: “No, por favor, Eva”, indicó. Desde su perspectiva, la exfuncionaria suele cambiar su posición política “a conveniencia”, por lo que la tildó de ser “camaleónica” y “oportunista”.

“A mí no me gusta esa idea de que a las mujeres nos tienen que dar algo regalado porque somos mujeres. Yo todo lo que he tenido en la vida lo he conseguido con mucho esfuerzo, trabajo, disciplina, talento y perseverancia (...). No hay que ganar las elecciones porque se es mujer, sino porque esa persona está preparada para asumir el retor de gobernar los destinos de Colombia”, dijo.