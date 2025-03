Melissa Gate aclaró si le gusta o no Sebastián Arias, el nuevo participante de ‘La casa de los famosos’: “No sé qué hacer”

Melissa Gate explicó por qué no ha confesado que le gusta un integrante de 'La casa de los famosos Colombia 2025', todos piensan que es Sebastián Arias - crédito cortesía Canal RCN

Melissa Gate abrió su corazón a los espectadores de La casa de los famosos Colombia 2025 y les dejó saber que atraviesa por situación de duda al no querer expresar sus sentimientos frente a los demás participantes de la competencia de convivencia.

Sin embargo, la creadora de contenido nacida en Medellín, Antioquia, confesó estar atraída por uno de los integrantes del reality; asimismo, la influencer se refirió a las especulaciones que circulan sobre un posible gusto entre ella y “el nuevo” Sebastián Arias.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Fue Mauricio Figueroa el primero que notó el cruce de miradas entre el modelo bumangués y “la villana” de la casa, tanto así que, antes de salir del programa, dejó la espinita sembrada en la creadora de contenido que afirmó tener un desorden de ideas en su cabeza. “Me gusta alguien, pero no sé que hacer, no puedo decir quién es”, reveló.

Melissa Gate se sinceró con el público y reveló que le gusta un integrante de 'La casa de los famosos Colombia 2025', pero aclaró que no se trata de Sebastián Arias - crédito @la_tiradera1987/Instagram

Desde que Sebastián entró a la casa, causó sensación entre los concursantes e incluso provocó que Emiro Navarro se olvidara de sus pretensiones con Camilo Trujillo y abrió su panorama a nuevas aspiraciones, no obstante, el evidente acercamiento y coqueteo del modelo de 34 años hacía Melissa Gate creó expectativas entre los habitantes, ya que, varios aprueban esta unión.

Al respecto, la influenciadora paisa sintió la necesidad de contarle su versión de los hechos a los espectadores y se sinceró. “Les voy a contar algo, me están involucrando con el nuevo. Y a mí ese tipo de confiancita no me gusta. Listo, a mí ese señor ni siquiera me gusta, o sea, equis, es lo que me importa. Me gusta alguien que no puedo decir”,

De esta manera, Gate dejó claro que no está interesada en darle una oportunidad a “el nuevo”, ya que, ni siquiera lo tiene en su radar, esto, según comentó mientras se tomaba un té sobre su cama y conversaba con la audiencia a través de las cámaras.

Crecen las expectativas de un posible romance entre Melissa Gate y Sebastián Arias en 'La casa de los famosos Colombia 2025' - crédito @lacasadelosfamososcolombia1/Instagram

“No puedo decir por qué me regañan. Entonces me tengo que quedar callada porque no sé, no sé si creerle. No sé, entonces prefiero no hablar. Prefiero no hablar porque ustedes arruinan todo. Uno les dice quién le gusta y ya después esa persona no le vuelve a hablar a uno porque como ustedes le van a contar y a decirle cosas a la otra gente de uno. Muy chismosos, me han dañado muchas relaciones ya”, agregó Melissa.

Sebastián Arias estaría pretendiendo a Melissa Gate

A pesar de que la creadora de contenido se sinceró, no desveló el nombre de la persona que le está robando el sueño, aunque, en anteriores días “Don” Mauricio ya había dado un par de pistas e incluso se atrevió a asegurar que a la influencer la tenía flechada un directivo del programa, razón para pensar que la concursante puede que no esté refiriendo a uno de sus compañeros precisamente.

Durante su presentación, el actor aseguró que su participante favorita dentro de la casa es Norma Nivia, lo que ha despertado especulaciones sobre un posible romance en el programa - crédito @Lacasadanny2025/TikTok

Por su parte, la producción ya le dejó saber a Gate que tanto el público como la ca, comentan acerca del supuesto plan de seducción con el que habría llegado Sebastián, puesto que, el modelo antes de ingresar aseguró a Karen Sevillano y Vicky Berrío que su pareja le había dado ciertas licencias y que en caso tal de conquistar a algunas de las mujeres, sería: “Norma Nivia o Melissa Gate”, respondió.

“Y en los enredos de Sebastián, muchos de los compañeros de la casa afirman que el participante Sebastián le está tirando los perros a Melissa Gate. ¿Será que la participante cae en sus enredos? Y se ve deja conquistar. O seguirá consuma la cara y amargada hasta que de la casa se Ay, no se pierdan el desenlace de esta maravillosa historia”, comentó Melissa en su nuevo segmento llamado ‘Noti informa’.

Por último, Melissa se despidió de su público haciendo uso de su humor negro para confundir y evadir la identidad de aque integrante que la tiene cautivada.

“Por eso, mi próxima relación la tendré en secreto. Pienso volver con mi ex. Si cuando salga de acá me le desaparezco, ya saben en dónde estoy. En brazos de uno de los peores hombres que he tenido, pero bueno. Si no saben amar, por lo menos aprendan a, ustedes ya saben porque no puedo decir malas palabras, estoy cambiando”.