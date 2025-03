Fanny Lu reveló que su hija se vio afectada por culpa de su fama: “Ella sufre y yo sufro”

La cantante reveló como es la relación con su hija debido a la fama - crédito @valentinamadrinanm/ Instagram

La cantante caleña Fanny Lu ha sido noticia en los últimos días después de anunciar su regreso a la música luego de tomar un receso de algunos años lejos de los reflectores.

La artista, que fue varias veces jurado del programa La voz kids, habló recientemente para el pódcast El mundo del sí, donde dio detalles de su vida lejos de la fama y cómo el éxito llegó a separarla de sus hijos hace unos años.

En el diálogo, la cantante reveló que llegó a sentir culpa por tenerse que distanciar de sus hijos mientras su carrera crecía al mismo tiempo.

“Yo sé que mis hijos han notado mi ausencia y me lo dicen… es que estuve ausente desde los 0 años de Valentina, a los 9, yo no recuerdo el día en que no la vi llorar… yo salía de mi casa y ella estaba desgarrada, llorando con su nariz roja", recordó la cantante.

La cantante confesó que no puedo estar en los primeros años de infancia de su hija - crédito @valentinamadrinanm/ Instagram

Fanny Lu confesó que aunque la relación con su hija Valentina en la actualidad es buena y ha logrado hacer buenos lazos, sí asegura que le pesa no haber estado en varios momentos importantes de su infancia.

“Ella sufre y yo sufro, no por no estar con ella, sino por perderme sus primeros pasos, por perderme momentos de su vida que son súper valiosos, y en la ausencia, pues yo vivía pegada al teléfono”, dijo la cantante asegurando que años después logró estar más tiempo en casa y pudo compartir más con su hija.

Logró encontrar paz en su carrera musical

La cantante de No te pido flores confesó que pese a que disfrutó del éxito del debut de su carrera, el hecho de estar lejos de sus hijos le afectaba, por lo que asegura que regresar a la música en el 2025 ha sido más sano.

“Estoy trabajando en música nueva desde otro lugar, como desde la paz, qué rico, porque esto es lo que amo hacer, además tengo un espacio en el corazón de la gente”, dijo la intérprete.

Fanny Lu aclaró los rumores sobre su éxito ‘No te pido flores’ y su relación con Fonseca

La cantante abordó uno de los rumores más persistentes de su carrera durante una entrevista reciente con el programa Impresentables, de Los 40 Colombia. No te pido flores, canción de la caleña, se convirtió rápidamente en un fenómeno musical, logrando una amplia difusión en América Latina, Estados Unidos, Europa y Asia.

Según confesó Fanny, la canción fue un éxito rotundo, consolidando a Fanny Lu como una de las voces más representativas del pop latino.

Fonseca anunció nuevas fechas de su 'Tropicalia Tour' en Colombia para 2025 - crédito cortesía Paola España

Sin embargo, desde su lanzamiento, surgieron rumores que vinculaban el tema con Te mando flores, el éxito de Fonseca que había sido lanzado un año antes.

Las especulaciones se centraron en las similitudes entre las temáticas de ambas canciones, lo que llevó a muchos a interpretar que No te pido flores era una especie de respuesta a la propuesta romántica de Fonseca.

Durante su conversación con Impresentables, Fanny Lu abordó directamente este tema, aclarando que no existe ninguna conexión intencional entre ambas canciones.

“Fue muy divertido porque esto fue de todos los países. Teníamos las dos canciones súper pegadas al mismo tiempo, pero eso fue solo una leyenda, y la gente decía que no nos queríamos”, comentó la artista.

Fanny en medio de la entrevista, confesó que incluso varios de los seguidores de ambos inventaron que le pedía a su equipo, en caso de estar en un mismo evento, que ambos llegaran a horas diferentes, rumores que son falsos.

Fanny Lu celebra dos décadas de carrera con un regreso a los escenarios

cantante colombiana, conmemora sus 20 años de trayectoria artística con el lanzamiento de un nuevo sencillo titulado La Mujer Que Soy, el cual marca el inicio de una etapa renovada en su carrera.

Este tema es el primer adelanto de su próximo álbum, un proyecto que la artista describe como una celebración de su evolución personal y profesional. Este lanzamiento no solo representa un hito en su carrera, sino también una oportunidad para reconectar con sus seguidores y compartir un mensaje de empoderamiento.

El tropipop: Un género que marcó una década en la música colombiana - crédito Colprensa

“Siento gran emoción de presentar el primer sencillo de mi nueva producción. Una celebración a la mujer en la que me he convertido gracias a los años de vida transcurridos”, afirmó la cantante. Este sencillo, además, sirve como una introducción al sonido y los mensajes que caracterizarán su próximo disco.