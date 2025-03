Beéle fue acusado nuevamente de infidelidad por este video: Valentina Taguado, de ‘Los 40 Colombia’, estaría involucrada y ya se pronunció

La conductora de 'Los 40 Colombia' fue blanco de críticas después de haber sido relacionada con Beéle - crédito @valentinataguado/ Instagram - @blanquismilf/ TikTok

La locutora Valentina Taguado, conocida por su participación en el programa de radio Impresentables, de Los 40, y ahora como concursante de MasterChef Celebrity Colombia, se encuentra en el centro de una controversia en redes sociales.

La polémica surgió luego de que comenzaran a circular en TikTok unos videos que supuestamente la relacionan con el cantante colombiano Beéle, lo que desató una avalancha de críticas y comentarios negativos hacia la joven.

De acuerdo con la información publicada, los videos muestran al artista barranquillero en un restaurante y acompañado de una mujer que, según algunos usuarios, podría ser Valentina Taguado, por lo que empezaron a crecer especulaciones sobre una nueva infidelidad por parte del artista.

Aunque los usuarios que publicaron el video no dieron certeza de que se tratara de la joven, sus compañeros de cabina Roberto Cardona y Felipe Flores, en medio del programa en la mañana del 13 de marzo, confirmaron que la mujer que aparece en el video sí es Taguado.

El video generó especulaciones de una nueva infidelidad por parte del cantante - crédito @blanquismilf / TikTok

Sin embargo, los panelistas de Impresentables fueron contundentes al asegurar que entre ella y el cantante no existe una relación sentimental, declaraciones que los compañeros de Valentina tuvieron que compartir debido a que ella no se encuentra en el programa radial por las grabaciones de MasterChef Celebrity 2025.

En medio del programa, tanto Felipe como Roberto aclararon que en la mañana habían hablado con Valentina y ella se encargó de aclarar que solo mantiene una amistad con el intérprete e incluso se refirió al drama por la infidelidad de Beéle a su expareja Cara Rodríguez.

“Hablamos con Valentina esta mañana y yo fui muy directo y le pregunté: ‘¿Usted es la nueva her-moza de Beele?‘, entonces Vale responde que no tienen nada y dijo: ’No apoyo nada ni defiendo nada de lo que ha hecho Beele', eso dijo ella", reveló Cardona durante el programa.

En el video, que al inicio circuló en redes sociales sin confirmarse la identidad de Valentina, se le ve al cantante de Frente al mar en un lujoso restaurante en compañía de una mujer con la que está hablando, y aunque en el video no se les ve ningún tipo de cercanía física, los internautas alimentaron el rumor de una nueva infidelidad.

Por otro lado, la integrante de Los impresentables de Los 40 Colombia no ha dado declaraciones directas desde sus redes sociales.

Beéle habló de su infidelidad en una entrevista con Los 40 Colombia

Hace unos meses, cuando se conoció sobre la infidelidad del cantante Beéle a su esposa Cara Rodríguez, los comentarios en contra del intérprete no se hicieron esperar, por lo que en varias ocasiones ambas partes han tenido que hablar sobre el tema.

En medio de la primera ola mediática a comienzos del 2024, cuando Cara confirmó la infidelidad del cantante, Beéle estuvo en Impresentables, donde no solo hablo de sus nuevos proyectos musicales, sino que también abordó las acusaciones de su expareja.

El cantante habló de su infidelidad en una entrevista en los 40 Colombia - crédito @isabella.ladera/Instagram

“Sí, he sido infiel, creo que soy humano y hay ocasiones en las que hay que aceptar errores… Hay muchas cosas de las cuales me arrepiento, he sido muy inmaduro en muchas ocasiones, pues tomé una carrera grandísima desde los 16 años”, declaró el cantante.

El artista aprovechó la oportunidad para disculparse públicamente con todas las personas que pudieron haberse visto afectadas por sus acciones, haciendo énfasis en su exesposa, quien, según sus palabras, fue la más perjudicada por sus infidelidades. “Creo que siendo humano, uno todo el tiempo, como da gracias, también pide perdón”, afirmó, mostrando un tono de arrepentimiento y autocrítica.

El drama volvió a revivir

Cara Rodríguez aseguró que fue traicionada por Beéle mientras atravesaba problemas de salud tras el nacimiento de su hijo - crédito Untalfredo/YouTube

Aunque el drama explotó a inicios del 2024, fue hasta marzo del 2025 que la infidelidad volvió a tomar fuerza después de que Cara ofreciera una entrevista para el pódcast mexicano Un tal Fredo, en donde durante 3 horas detalló lo que fue el inicio y fin que su relación con Beéle.

En el video, que ya cuenta con más de 12 millones de reproducciones en YouTube, Rodríguez también detalla lo que fue el momento en que se dio cuenta de la infidelidad de su pareja por unos mensajes de texto.