Andrea Padilla, senadora animalista, anunció que no se sumará al ‘frente amplio’ convocado por Gustavo Petro

Andrea Padilla dijo que no quería ser encasillada en ningún frente ideológico y que no se siente identificada con las corrientes políticas en juego - crédito REUTERS/Luisa González

La senadora Andrea Padilla se refirió al ‘frente amplio’ que convocó el presidente Gustavo Petro, haciendo referencia a que no tomará partido en ese caso ni de cara a las elecciones del 2026, puesto que su único propósito en el Congreso de la República es velar por los derechos de los animales, trabajando en leyes que garanticen el cumplimiento de los derechos de los animales a nivel nacional.

La congresista dijo que no quería ser encasillada en ningún frente ideológico y que no se siente identificada con las corrientes políticas en juego.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

“Estoy harta de que me clasifiquen en uno u otro bando político: no haré parte de ningún frente amplio, pues no soy de la izquierda, ni haré parte de ninguna disidencia, pues no soy de la derecha. Soy una activista política por los derechos de los animales, y no permitiré que me arrinconen en ningún sectarismo porque la causa a la que me debo exige apertura y generosidad. La defensa de los animales (y las reivindicaciones sociales y ambientales que ella abraza) es mi única filiación. Por ella seguiré siendo la que dialoga hasta con su mayor opositor”, señaló a través de su cuenta en X.

Andrea Padilla dijo que no estará en el Frente Nacional - crédito X

Choques entre Padilla y Susana Muhamad, ministra de Agricultura

La senadora Andrea Padilla, del Partido Alianza Verde, se pronunció en X lamentando la falta de prioridad que, según ella, se dio a la protección animal en la agenda ministerial. “Exministra @susanamuhamad: lamento profundamente que la agenda de protección animal no haya estado en sus prioridades”, expresó la legisladora, quien ha sido una de las principales impulsoras de iniciativas en esta materia.

Entre los aspectos que la congresista señaló como pendientes figuran la falta de reglamentación del Sistema Nacional de Protección y Bienestar Animal, aprobado en el Plan Nacional de Desarrollo. Según Padilla, fue necesario interponer una acción de cumplimiento para exigir esta regulación, la cual, a pesar de haber sido ganada, enfrentó apelaciones por parte del Gobierno.

Otro de los puntos criticados es la ausencia de avances en la reglamentación de la Ley “Esterilizar Salva”, cuyo plazo venció el 12 de enero sin que se concretaran medidas claras para su implementación. “Vamos tarde, sin plata, y los animales sufriendo”, denunció la senadora, cuestionando las decisiones tomadas dentro de la cartera ambiental.

Andrea Padilla arremetió en contra de la ministra de Ambiente por su gestión con respecto a los animales - crédito @andreanimalidad

Las críticas de Padilla también se extendieron al manejo de especies en conflicto, como los hipopótamos en el Magdalena Medio. La legisladora señaló que, pese a que el debate sobre el plan de acción para el manejo ético de estos animales tuvo lugar a inicios de 2023, no se ha concretado una estrategia clara.

Asimismo, mencionó la falta de formulación de un plan maestro para los centros de atención y valoración de fauna silvestre, una medida incluida en el Plan Nacional de Desarrollo pero que, según ella, no recibió la atención necesaria por parte del Ministerio.

“Faltó ministra de Estado (lo fue de partido). Faltó progresismo en la agenda ambiental”, concluyó Padilla, dejando en claro su postura crítica frente a la gestión de Muhamad y la necesidad de que la nueva ministra asuma estos desafíos con mayor celeridad.

Andrea Padilla cuestionó la gestión de Susana Muhamad al frente del Ministerio de Ambiente en cuanto a la agenda de protección animal de la cartera - crédito Suministrada a Infobae y EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

Con la llegada de Lena Estrada Añokazi al Ministerio de Ambiente, se espera que los temas pendientes sean abordados con una nueva perspectiva. La transición de liderazgo en esta cartera representa una oportunidad para revisar el enfoque de las políticas ambientales y responder a las demandas de diversos sectores.

Mientras Muhamad cierra su ciclo en el Gobierno, el debate sobre su legado y las asignaturas pendientes seguirá abierto, con una ciudadanía y un Congreso atentos a los pasos que dará la nueva administración en materia ambiental y de protección animal.