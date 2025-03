Viena Ruiz reveló que el padre de sus trillizos la dejó por otra mujer: “Casi me muero de la tristeza”

La presentadora contó la historia de sus hijos trillizos - crédito @vienaruiz/Instagram

Viena Ruiz es una presentadora, actriz y modelo paisa conocida a nivel nacional. Comenzó su carrera en el modelaje en 1987 y su salto a la actuación llegó en 1993, cuando protagonizó la telenovela Sólo una mujer, interpretando a Natalia Michelena junto a actores como Marcelo Cezán y Angie Cepeda.

Un año después, el periodista Yamid Amat la seleccionó para conducir el segmento televisivo Las cosas secretas, donde abordaba noticias confidenciales sobre política y farándula. Este segmento fue trasladado en 1998 al noticiero de Caracol Televisión, consolidando su presencia en los medios. Sin embargo, en 1999, Ruiz decidió retirarse de la televisión tras enterarse de que estaba embarazada de trillizos, dedicándose por completo a su familia.

El embarazo de trillizos de Viena Ruiz fue un momento de felicidad y angustia por las complicaciones de salud que enfrentó uno de los bebés al nacer. En una entrevista con el espacio digital Mentes poderosas y negocios de Betty Palomino, Ruiz reveló que el proceso para concebir fue largo y complejo, ya que sufría de endometriosis y tuvo que someterse a tratamientos de fertilidad durante tres años. Una vez embarazada, los médicos le indicaron reposo absoluto debido a los riesgos asociados con el embarazo múltiple.

“Yo sufría de endometriosis, no quedaba en embarazo. Y durante 36 meses, que no digo 3 años, que 3 años es muy cortísimo. 36 meses, mes tras mes buscando los hijos, fue un proceso duro y fue con tratamiento de fertilidad hasta que quedé en embarazo y ahí ya sí, a los 2 meses del embarazo, el doctor me dijo: ‘Tienes que estar en quietud total, en reposo absoluto.’ Entonces estuve en reposo absoluto”, contó la presentadora.

Ruiz describió cómo se dedicó completamente al cuidado de sus hijos, Luciana, Camilo y Nicolás, que nacieron en condiciones de salud delicadas. La presentadora recordó que debía organizarse meticulosamente, anotando horarios de alimentación y medicación en un tablero para garantizar el bienestar de los bebés.

“Criar trillizos es mucho más distinto y mucho más difícil que criar mellizos, porque es uno más, pero es otra cosa. La alimentación, yo me tenía que poner uno acá, el otro acá y los iba rotando, y tenía que tener un tablero donde yo anotaba quién se tomaba la medicina a tal hora porque ellos nacieron muy débiles. Yo me dediqué totalmente a mis hijos. Y era anotando yo todo. (...) Me volví la mujer más disciplinada del mundo con mis hijos (...) y fue lindo, es que yo no había sido mamá antes, entonces no tenía punto de referencia, pero para mí, mejor dicho, desde que soy mamá, soy la mujer más feliz del mundo, son el amor de mi vida, mis hijos, y me derrito de amor por ellos”, expresó en la entrevista, destacando que la maternidad ha sido el mayor logro de su vida.

La vida personal de Viena Ruiz ha estado llena de desafíos. Su segundo esposo Humberto Mora, es el padre de los trillizos. Aunque la pareja se separó años después del nacimiento de los niños por una infidelidad, ambos mantienen una relación cordial por el bienestar de sus hijos.

Tras su separación de Mora, Ruiz enfrentó momentos difíciles, pero logró reinventarse profesionalmente. Según detalló en la entrevista con Betty Palomino, asumió el cargo de directora de la revista Nueva.

“Me dediqué a mis hijos 4 años, después el papá de los trillizos me dejó por otra mujer, que casi yo me muero de la tristeza y ahí fue cuando me tocó volver como ‘pellízquese’ y busqué trabajo, y ahí fui yo directora de la revista Nueva de Periódicos Asociados, que son todos los periódicos fuera de Bogotá. Era una revista que venía dentro de los periódicos, eran 120.000 ejemplares semanales. Era la revista de mayor circulación en toda Colombia, pero era regional, no era en la capital. Ahí duré 10 años también”, contó la presentadora.

Después de años de dedicarse a proyectos regionales en Medellín, como los programas Tardeando y La otra belleza en Teleantioquia y Tele VID, respectivamente, Viena Ruiz regresó a Bogotá hace tres años. Su retorno a la televisión nacional se concretó gracias a la invitación de Lorena Lagos, que la integró al equipo de Buen día, Colombia, del Canal RCN, donde actualmente labora; sin embargo, se retirará el 31 de marzo de 2025.

