Los cinco problemas que trae la reforma laboral de Petro a personas que buscan empleo y por lo que piden archivarla

Colombia está a la espera de que en el Senado de la República surtan los dos debates que faltan del proyecto de reforma laboral del Gobierno Petro. Iniciativa que, según un estudio del Banco de la República, podría destruir más de 450.000 empleos formales, ya que genera sobrecostos para las empresas y no contrarresta la informalidad.

Previo a los debates que faltan, el 10 de marzo se llevó a cabo una mesa técnica en la Comisión Séptima de la corporación en la que se tocaron varios asuntos. La misma surgió de la solicitud que hicieron los sindicatos y sectores empresariales de la audiencia pública desarrollada en Valledupar (Cesar).

Por ejemplo, en la misma, la senadora Martha Peralta, del Pacto Histórico, aseguró que la reforma “nos convoca como un asunto de vital importancia para el futuro del país y es la consolidación a una transición justa hacia economías y sociedades ambientalmente sostenibles”.

No obstante, el mismo día la Alianza de Asociaciones y Gremios (Aliadas), por medio de un comunicado, señaló que Colombia necesita una reforma laboral que proteja y beneficie a todos los trabajadores, no solo a una parte del mercado laboral. Manifestó que la propuesta que en la actualidad cursa en el Senado no responde a la realidad del país ni a las necesidades de quienes buscan empleo formal. Por eso, su archivo es urgente.

Razones fundamentales

Al respecto, dio cinco razones fundamentales por las que se requiere una nueva reforma laboral justa e inclusiva:

Excluye a los trabajadores informales : más del 58% de los trabajadores en Colombia son informales y esta reforma los ignora. Al centrarse únicamente en el empleo formal y sindicalizado, deja sin protección y oportunidades a millones de colombianos.

Reduce opciones laborales : en lugar de generar más empleo formal, endurece las condiciones para la contratación y desincentiva la creación de nuevos puestos de trabajo. Esto afecta especialmente a sectores productivos y a quienes buscan su primer empleo.

No aborda las reformas sociales clave: una reforma laboral debe estar alineada con la cobertura pensional y el acceso a salud. No se puede hablar de mejorar las condiciones laborales sin incluir estas garantías fundamentales.

Perjudica a los jóvenes : al debilitar el contrato especial de aprendizaje, limita una de las principales vías de inserción laboral juvenil. En un país donde tres millones de jóvenes no estudian ni trabajan, eliminar oportunidades es un grave error.

Restringe la negociación colectiva: la negociación debe ser un derecho y una opción, no una imposición. Restringirla significa limitar la capacidad de los trabajadores para decidir sobre sus condiciones laborales y limitar su libertad de elección.

Por eso, Aliadas puntualizó que “creemos en un país donde el trabajo digno signifique más oportunidades, estabilidad y desarrollo para todos. La reforma laboral no puede convertirse en un obstáculo que excluya a millones de trabajadores ni en una barrera para el crecimiento del empleo formal”.

La realidad de Colombia

Según el gremio que preside María Claudia Lacouture, la realidad del país exige una reforma integral, que amplíe el acceso al empleo, garantice protección social y equilibre las necesidades de trabajadores y empleadores.

Insistió en que no se puede avanzar con medidas que precaricen aún más el empleo o limiten las opciones de quienes buscan estabilidad.

Remarcó que el futuro del trabajo en Colombia requiere equilibrio, una visión de largo plazo que combine mejores condiciones laborales con la generación de empleo. De igual forma, que sin inclusión y sin una perspectiva integral, cualquier reforma será incompleta e insuficiente.

Decisiones apresuradas

“Colombia no puede permitirse decisiones apresuradas sin evaluar su impacto en la economía y el bienestar social. Es momento de construir una reforma laboral orientada hacia el bien común, con visión de futuro, que garantice derechos, fomente la inversión, impulse el empleo y cierre las brechas de desigualdad”, agregó.

Desde Aliadas se hizo un llamado a archivar la reforma laboral en su estado actual y trabajar en una nueva propuesta que escuche, proteja e impulse el empleo en el país.