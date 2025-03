Ministros del Interior y del Trabajo llegaron hasta la comisión Séptima para tratar de salvar la reforma laboral: “Hay como 20 pasos más”

Armando Benedetti regresa al Congreso para apoyar la reforma a la salud, mientras crecen las críticas por las denuncias en su contra - crédito Hugo Sierra/Presidencia

El ministro del Interior, Armando Benedetti, acudió a la Comisión Séptima del Senado para abordar la situación de la reforma laboral, cuya ponencia negativa ya fue radicada.

La presencia de Benedetti en esta instancia legislativa se produce en un momento crítico, cuando el fracaso de la iniciativa parece inminente, pues hay ocho senadores que radicaron una ponencia para que no se debata la reforma Laboral.

Según informó La FM, el encuentro también contó con la participación del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, quien se unió a las discusiones en la misma comisión.

Este espacio es clave para el análisis y debate de proyectos relacionados con temas laborales y de seguridad social, lo que subraya la importancia de la reunión en el marco de la reforma propuesta.

En un ambiente político complejo, dos representantes gubernamentales buscaron acuerdos frente a una propuesta que ha polarizado opiniones dentro y fuera del congreso - Catalina Olaya/Colprensa

La radicación de la ponencia negativa representa un obstáculo para el avance de la reforma laboral, que ha generado divisiones tanto en el ámbito político como en la opinión pública.

El ministro del Interior, en su calidad de enlace entre el Gobierno y el Congreso, enfrenta el desafío de buscar consensos en un panorama legislativo adverso.

Por su parte, el ministro de Trabajo, como responsable directo de la política laboral del país, tiene la tarea de defender los objetivos y alcances de la reforma frente a los cuestionamientos de los legisladores.

En diálogo con Infobae Colombia, Fabián Díaz Plata, senador del partido Alianza Verde y autor de una propuesta alternativa a proyecto político de Gustavo Petro, aseguró el 9 de marzo que la presencia de Benedetti en el Ministerio del Interior iba a entorpecer precisamente el debate de esta iniciativa, la reforma Laboral.

El impacto generado por la posible participación de Benedetti en los debates sobre reformas laborales y de salud ha dividido las opiniones de legisladores colombianos - crédito Argemiro Piñeros/Colprensa

Díaz señaló su incomodidad hacia Benedetti, argumentando que su presencia podría entorpecer en lugar de facilitar el diálogo. “Antes siquiera de generar un mejor ambiente para la discusión, puede entorpecer, porque es una persona, a mi parecer, con la que quiero mantener mis distancias prudentes”.

Los reparos de Díaz Plata también apuntan a otros posibles perfiles más aptos para fomentar diálogos constructivos. “Hay más perfiles, personas con más conocimiento, con mejor trato, sin ruidos que tiene actualmente el ministro, que podrían generar un mejor diálogo en el desarrollo del debate”, sostuvo el senador. Estas palabras fueron especialmente contundentes en lo que refiere a la búsqueda de acuerdos sobre el articulado de la reforma laboral y de salud, temas que han dividido amplias bancadas en el Congreso.

Además de Fabián Díaz, otros congresistas consultados por Infobae Colombia había expresado su postura a favor de la llegada de Antonio Sanguino al Ministerio del Trabajo, al considerar que, en palabras de los parlamentarios, puede ser uno de los funcionarios con los que puede concertar la reforma Laboral.

Siendo la 1:05 P.M., la periodista Laura Peralta de El Espectador, confirmó que “Los ministros Armando Benedetti y Antonio Sanguino no lograron evitar la radicación de la ponencia de archivo de la reforma laboral” y que, además, hablaran con el presidente Gustavo Petro para encontrar la forma de impulsar el proyecto en la Comisión Séptima del Senado.

Benedetti y Sanguino no lograron evitar la radicación de ponencia de archivo a la reforma Laboral - crédito captura de pantalla X

Tras salir de la reunión de la reunión de emergencia en la que se encontraba Antonio Sanguino y Armando Benedetti, este último sostuvo que “habrá 20 pasos más” y se negó a dar declaraciones a la prensa, “ahora hago rueda de prensa”, según lo registró en video Caracol Radio.

La reforma laboral promovida por el Gobierno de Gustavo Petro enfrenta un obstáculo importante en el Congreso, con una ponencia negativa presentada por ocho senadores el 11 de marzo de 2025. Estos legisladores, principalmente del Centro Democrático, ASI, Mira y Justa Libres, argumentan que la reforma no impulsa el empleo formal ni combate la informalidad laboral, y carece de elementos para equilibrar el bienestar de los trabajadores con la productividad empresarial. La senadora Nadia Blel, presidenta de la Comisión Séptima del Senado, destacó que la decisión se basó en un análisis técnico y no político, señalando que la propuesta no cumpliría sus objetivos.