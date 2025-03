Karen Sevillano se despachó contra los participantes de la segunda temporada de ‘La casa de los famosos’: “Me tienen cansada”

Esta dinámica no solo ha recibido críticas de los televidentes, sino de los anteriores participantes - crédito Karen Sevillano / Instagram

Karen Sevillano, conocida por su papel como presentadora en El after de La casa de los famosos Colombia, mostró su descontento con la dinámica que han adoptado los concursantes de la segunda temporada durante los posicionamientos. A través de sus historias en Instagram, Sevillano no ocultó su molestia y señaló que los participantes han mostrado una actitud que calificó como “tibia” y poco comprometida con el espíritu del programa.

La ganadora de la primera temporada utilizó como ejemplo el más reciente posicionamiento previo a la eliminación de Gonzalo Escobar, conocido como Coco, pues los concursantes no ofrecieron razones válidas para justificar sus decisiones y se limitan a evitar conflictos: “Si yo fuese el jefe de La casa de los famosos Colombia, ayer les hubiera dicho a todos: ‘me hacen el favor y se me sientan, y empezamos de nuevo el posicionamiento’”, afirmó.

La presentadora también señaló que los conductores del programa, Carla Giraldo y Marcelo Cezán, han tenido que reiterar constantemente las reglas de los posicionamientos a los participantes, algo que, según ella, no debería ser necesario: “Me tienen cansada los famosos de esta temporada, Dios sálvame”, dijo la presentadora ante la actitud de los concursantes que no están cumpliendo con el propósito de esta dinámica, que consiste en señalar directamente a la persona que desean que abandone la competencia.

En su mensaje, la famosa criticó que algunos participantes utilicen excusas para evitar conflictos con sus compañeros. En particular, aseguró que varios de ellos han recurrido a posicionarse frente al actor Mauricio Figueroa, justificando su elección con frases como “yo te quiero mucho”, lo que, según la presentadora, refleja una actitud evasiva: “Si sabes que el posicionamiento es para decirle a la persona que quieres que se vaya, ¿para qué te pones con ese show de ‘yo te quiero mucho’?”, cuestionó.

Ante su evidente descontento, Karen Sevillano sugirió que se le permitiera encargarse de la dinámica del posicionamiento por un día para garantizar que los participantes cumplan con las reglas de manera adecuada, pues propuso un enfoque más directo, en el que los concursantes expresen abiertamente sus razones para querer que alguien abandone el programa: “El posicionamiento es para decirle a la persona: ‘yo quiero que te vayas porque eres un hipócrita y quiero que Colombia te saque’”, explicó Sevillano, enfatizando la importancia de la honestidad en estas dinámicas.

Además, la creadora de contenido señaló que muchos de los participantes parecen estar más preocupados por mantener una buena relación con todos que por competir de manera auténtica: “Están jugando al queda bien, un poco de tibios”, afirmó la presentadora, que destacó que esta actitud se refleja en la falta de confrontación durante los posicionamientos. Además, criticó que algunos concursantes hablen mal de sus compañeros durante la semana, pero eviten expresar sus verdaderos sentimientos cuando llega el momento de enfrentarlos directamente.

En este sentido, Sevillano mencionó específicamente a Norma Nivia y Karina García, a las que acusó de recurrir repetidamente a la excusa de posicionarse frente a Mauricio Figueroa para evitar conflictos con otros participantes. La presentadora consideró que esta actitud impide que se generen interacciones más auténticas entre los participantes.

Las declaraciones de la presentadora desataron todo un debate entre los seguidores del programa, pues algunos coinciden con Sevillano en que los concursantes deberían ser más directos y honestos en sus posicionamientos, aunque otros consideran que las dinámicas del reality permiten diferentes estrategias y que cada participante tiene derecho a jugar como mejor le parezca.

Por su parte, el Canal RCN no ha emitido comentarios oficiales sobre las declaraciones de Sevillano ni sobre las críticas a la actitud de los participantes. Sin embargo, las palabras de la presentadora reiteran la importancia de la autenticidad de los participantes en este tipo de programas.

Está claro que las críticas de Karen Sevillano podrían influir en la percepción del público sobre los participantes y la dinámica del reality, por lo que los seguidores del programa esperan con expectativa los próximos episodios.