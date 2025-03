Iván Name tomó trascendental decisión sobre su futuro político y habló de las investigaciones sobre escándalo en la Ungrd

Iván Name ocupó la dignidad del Senado de la República, entre el 20 de julio de 2023 y el 20 de julio de 2024 - crédito Colprensa

Una de las figuras prominentes del partido Alianza Verde, por más de que tiene una serie de escándalos en su contra, como presunto implicado en la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), el expresidente del Congreso Iván Name Vásquez, se pronunció el lunes 10 de marzo de 2025. Y no solo habló de su futuro político, que parece estar sentenciado, sino que salió en su defensa frente al caso que lo tiene en la mira de la opinión pública.

Vásquez, investigado por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros, luego de haber sido acusado por Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirector y ex subdirector de Manejo de Riesgo de la entidad, de haber recibido una coima de $3.000 millones en efectivo para darle vía libre a las reformas del Gobierno nacional, se sacudió de los señalamientos en su contra. Y, del mismo modo, confirmó que no aspirará a una reelección en el Congreso, dignidad que ocupa desde el 20 de julio de 2010.

“Sí, yo no me presento en las próximas elecciones al Senado. Llevo 20 años en el Congreso y su presidente y creo que establecí un modelo de contención del presidencialismo que después ha seguido el doctor Efraín Cepeda y lo seguirá el siguiente, porque nosotros no llevamos una soga en el cuello y por eso las reformas inconvenientes para el país no han pasado y no pasarán”, indicó Vásquez en sus declaraciones a los medios de comunicación que cubrían las novedades de la cumbre de los ‘verdes’.

La vehemente defensa de Iván Name sobre acusaciones relacionadas con el escándalo en la Ungrd

Y, en lo referente a su presunta responsabilidad en el entramado de corrupción en la entidad estatal, fue enfático en defender su inocencia; pese a que existirían pruebas que lo incriminarían como uno de los beneficiados con altas sumas de dinero a cambio, según los denunciantes, de su labor en el Capitolio.

“Yo enfrento el incendio en que me han involucrado. Lo hago con dignidad en la Corte Suprema de Justicia y con respeto. Nunca hay declaraciones al respecto. Me atendré a la justicia colombiana. Y puede que me haya resultado muy caro enfrentar al totalitarismo”, expresó el veterano senador barranquillero, que tiene en el “ojo del huracán” a su colectividad, como también sucede con la ex alta consejera para las Regiones Sandra Ortiz, a la que han calificado como la “mensajera” del extitular del órgano legislativo, y Carlos Ramón González: cofundador de la colectividad, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).

Del mismo modo, acusó a López y Pinilla de incriminarlo en este caso a cambio de beneficios ante la Fiscalía General de la Nación, pues denunció la manera en que establecieron principios de oportunidad, que a su juicio serían “principios de inmunidad”. Y remarcó que será el “escrutinio de la justicia” el que decidirá en su caso; mientras alegó que sufre el evidente desgaste de defenderse ante los tribunales y, al mismo tiempo, legislar; en un “doloroso calvario” que todavía no supera.

“Quisieron legitimar con principios de oportunidad y de inmunidad con el tema de los carrotanques, señalando a personas como yo inocentes, que de manera evidente atajaron las reformas de este gobierno. Porque una de las cosas que han dicho es que me pagaron para que yo las aprobara. Es evidente que no pasaron en mi presidencia la pensional que la llevaron y la mal tramitaron en la Cámara. No la devolvieron al Senado. Tampoco va a pasar", expresó Vásquez, que insistió en sus diferencias con el Gobierno Petro.