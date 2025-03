Beéle envió fuerte mensaje a Cara, su exesposa, tras revelar detalles de su relación en un pódcast: “Deja de engañar a la gente”

La controversia entre Beéle y su exesposa, la comunicadora y corista Cara Rodríguez, sigue dando de qué hablar - crédito @caraoficial_ - @beele/Instagram

La controversia entre el reguetonero Beéle y su exesposa, la comunicadora social y corista Camila “Cara” Rodríguez, sigue generando reacciones en redes sociales. Tras las declaraciones de la mujer en el pódcast con Untalfredo, donde reveló detalles sobre su vida, su relación y la infidelidad con varias mujeres, incluyendo la modelo venezolana Isabella Ladera, que actualmente es su pareja, por lo que el artista decidió romper su silencio y responder de manera directa a las acusaciones.

Caraa, que además de haber sido la esposa del cantante también trabajó como su roadmanager y corista, afirmó en su entrevista que fue traicionada por Beéle en un momento vulnerable de su vida. Según su relato, mientras atravesaba complicaciones médicas tras el nacimiento de su segundo hijo, descubrió pruebas de las infidelidades de su entonces esposo: “Grabé todo, todas las conversaciones con todas las viejas que tenía ahí”, al sugerir que posee evidencias que respaldan su versión.

La comunicadora también aseguró que, pese a su esfuerzo por salvar su matrimonio, se vio obligada a desistir. La presión mediática y los constantes cuestionamientos sobre su situación la llevaron a compartir su historia. “Ellos me presionaron tanto para yo hablar que él no sabía que iba a hablar”, dijo, en referencia a la expectativa que había generado su silencio.

Durante la conversación, Cara también abordó las dificultades laborales que enfrentó después de su ruptura, afirmando que quedó fuera del equipo de trabajo de Beéle sin ninguna compensación: “No me indemnizaron, no me pagaron un sueldo, lo hacía porque lo amaba”, expresó.

La respuesta de Beéle: “Estoy cansado de que uses a mis hijos y me uses”

Luego de la entrevista de Cara Rodríguez, Beéle utilizó su cuenta de Instagram para responder con un mensaje que dejó clara su posición. “Camila, la supuesta medida de alejamiento que mencionas fue anulada por el juzgado el 27 de enero de 2025 por violaciones al debido proceso, así que deja de engañar a la gente”, escribió el artista, refiriéndose a una de las acusaciones de su exesposa.

En su publicación, Beéle también cuestionó el hecho de que su excompañera sentimental haya decidido contar su versión en un pódcast en lugar de acudir a instancias legales.

“No lo hice público por protección a mis hijos menores de edad, pero estoy cansado de que los uses y me uses. No voy a hablar de mi vida privada y familiar, porque para eso instauré las acciones legales correspondientes. Tú quieres contar tu historia ante un pódcast, yo se la estoy contando a un juez”, concluyó.

El papel de la justicia en la disputa

Más allá del debate en redes sociales, el enfrentamiento entre Beéle y Cara Rodríguez ha tomado un rumbo legal. Según lo revelado por Cara, presentó un proceso en contra del padre de sus hijos, logrando una “orden de alejamiento” que solo aplicaba hacia ella, no hacia los menores. Posteriormente, el cantante interpuso una demanda contra su exesposa por violencia. Mientras tanto, el proceso de divorcio entre ambos sigue en trámite desde diciembre de 2024.

“Él puede ver a los niños, él puede llamar a los niños, cuantas veces él quiera, yo nunca le he puesto ningún problema y no lo voy a hacer, porque es el papá de mis hijos, es el papá que yo escogí y esa es mi responsabilidad. Y como mamá responsable, yo tengo que hablar bien a mis hijos de su papá. Ellos son unos chiquitos, ellos no saben nada ahora, y por eso él más debe estar con ellos. La excusa es que por mi orden de alejamiento”, dijo Cara en el pódcast.

Ahora el artista barranquillero mencionó que su historia llegaría a los tribunales; sin embargo, durante la conversación en el video, Cara destacó que él había cometido numerosos errores en la vida de sus dos hijos, una situación que ella afirmó no estar dispuesta a tolerar. Aun así, reconoció que él formaba parte de su historia.

Además, recordó que mientras atravesaba el embarazo y el postparto de su segundo hijo, todo fue un caos, no solo por las infidelidades de su entonces esposo, sino porque, en medio de una crisis de salud en la que estuvo al borde de la muerte, él no le brindó el apoyo necesario. Por el contrario, según su testimonio, la dejó sin dinero, sin empleo y sin muchas otras cosas esenciales, lo que la llevó a afirmar que él la estaba “humillando”. Esta declaración podría haber motivado la reacción de Beéle, que desestimó su relato y afirmó que la situación se resolvería en los tribunales.

En medio de estas disputas legales, ambos utilizaron plataformas digitales para exponer sus versiones, lo que ha generado un debate en redes sociales sobre el impacto de la controversia en la vida de sus hijos.