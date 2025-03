Angélica Lozano salió en defensa de la exalcaldesa Claudia López tras ataques de Gustavo Petro: “Que se ocupe de su cama matrimonial”

Petro sostuvo que la exalcaldesa antepuso intereses personales. La discusión incluye polémicas sobre la infraestructura de transporte en la capital y declaraciones inusuales - crédito Prensa Angélica Lozano

Durante un Consejo de Ministros televisado el pasado 10 de marzo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, hizo unas fuertes declaraciones en contra de la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, acusándola de traición en reiteradas ocasiones.

Petro afirmó que López lo había traicionado en siete oportunidades, calificándola como la mujer que más lo ha traicionado en su vida. Estas declaraciones han generado una intensa controversia en el ámbito político del país, especialmente por la mención de Petro a la “cama matrimonial” de López, lo que provocó una respuesta contundente de la senadora Angélica Lozano, pareja sentimental de la exalcaldesa, en los micrófonos de La W Radio.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En su intervención, Petro expresó que “Claudia López me ha traicionado siete veces. No hay mujer que me haya traicionado más que Claudia López en toda mi existencia. Acordaba conmigo una cosa y al otro día decía lo contrario, en la cama matrimonial cambió la idea”.

Estas palabras no solo aludieron a diferencias políticas, sino que incluyeron una referencia personal que desató críticas y respuestas inmediatas.

Decisiones tomadas durante el mandato de Claudia López generan desacuerdos entre su postura y la del actual presidente, quien defiende otra alternativa para el proyecto - crédito Colprensa/Infobae

Lozano respondió al mandatario asegurando que la cama matrimonial que comparte con López es un espacio de “abrazo, calidez y paz”, y cuestionó si el presidente podría decir lo mismo sobre su propia vida personal.

“Nuestra cama matrimonial es un lugar de abrazo, de calidez y de paz, no sé si el presidente pueda decir lo mismo (…) Ella dijo prefirió perder la Alcaldía antes que parar el metro, el presidente dijo -en la Alcaldía de Bogotá, nadie gana sin mí-, ella le dio la razón, pero también sabía que no iba a dejar a Bogotá sin un metro que lleva años esperando”, afirmó Lozano en diálogos con La W Radio.

El trasfondo de estas declaraciones está relacionado con el proyecto del metro de Bogotá, un tema que ha sido motivo de tensiones entre Petro y López.

Según detalló La W Radio, la senadora Lozano explicó que López, durante su mandato como alcaldesa, tomó la decisión de continuar con el proyecto del metro elevado, a pesar de las críticas del presidente, quien ha defendido la idea de un metro subterráneo.

El mandatario sostuvo que la exalcaldesa antepuso intereses personales. La discusión incluye polémicas sobre la infraestructura de transporte en la capital y declaraciones inusuales - crédito Colprensa

Lozano recordó que López le dijo a Petro: “Prefiero perder la Alcaldía antes que parar el metro”. Esta postura, según la senadora, fue una muestra de compromiso con la ciudad, ya que detener el proyecto habría significado dejar a Bogotá sin metro y enfrentarse a un litigio de hasta 20 años.

l proyecto del Metro de Bogotá ha sido uno de los puntos más conflictivos entre Petro y López. Según detalló Lozano en conversaciones con Caracol Radio, el presidente esperaba que López detuviera el contrato firmado durante la administración de Enrique Peñalosa para construir un metro elevado, con el objetivo de replantearlo como un metro subterráneo. Sin embargo, López decidió continuar con el proyecto existente, argumentando que detenerlo habría significado dejar a Bogotá sin metro y enfrentar un litigio de 20 años.

“Claudia tenía dos opciones: hacer lo que quería Petro, tumbar el contrato y dejar a Bogotá sin metro, o avanzar con el proyecto. Eligió lo segundo, y hoy el metro está en proceso”, explicó Lozano a Caracol Radio. La senadora también destacó que López asumió un costo político significativo al enfrentarse al “petrismo agresivo” y defender la continuidad del proyecto.

La división dentro del Partido Verde refleja las tensiones políticas más amplias en Colombia. Según Caracol Radio, el sector que apoya al presidente Petro continuará dentro del partido, mientras que aquellos que no comparten su visión emprenderán un camino independiente. Lozano afirmó que esta separación busca ofrecer claridad política y respetar las diferencias internas.

Declaraciones sobre lealtad, infraestructura y un contrato cuestionado reflejan divisiones profundas entre dos figuras públicas nacionales - crédito Metro de Bogotá / EFE

“Los compañeros que quieran apoyar al presidente están en su derecho, pero los que no estamos de acuerdo nos vamos”, declaró Lozano. Además, enfatizó que el nuevo movimiento político se enfocará en unir al centro y construir una alternativa sólida frente a los extremos representados por Petro y la derecha.

La decisión final sobre la división del Partido Verde se tomará el próximo lunes, pero aún quedan detalles por resolver, como la distribución de bienes y recursos asignados al partido. Lozano comparó este proceso con un divorcio, señalando que, aunque es un momento difícil, se está llevando a cabo con “reconocimiento mutuo y gratitud por la historia compartida”.

En cuanto a las posibilidades de reconciliación entre Petro y López, Lozano fue tajante: “No hay paces, el presidente es un abusivo. Petro no le perdona a Claudia que ella se inmoló por el metro”. Según la senadora, nunca hubo una verdadera unidad entre ambos, y las diferencias políticas y personales han marcado su relación desde el principio.