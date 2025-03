Madre de Zair Guette reveló la zozobra con la que vive tras el asesinato de su hijo: “Entro en pánico, no duermo”

Aún no se han conocido mayores avances sobre la investigación - crédito /YouTube

El cuerpo sin vida de Zair Guette, cantante barranquillero de música ranchera, fue encontrado el 14 de febrero de 2025 en una zona rural del municipio de Ginebra, Valle del Cauca, en circunstancias que evidencian un acto de extrema violencia. Según versiones de las autoridades, el artista tenía un impacto de bala en la cabeza, laceraciones en las extremidades y un trapo en la boca, además de signos claros de tortura.

Junto a él, también fue hallado el cadáver de Teddy Vergara Álvarez, un compañero de viaje oriundo de Barranquilla, por lo que el país entero pide una explicación, pero su madre clama por justicia, pues no tiene idea de qué puede haber detrás de este ataque fatal en contra de su hijo. Ambos fueron interceptados por varios hombres armados y llevados a un lugar desconocido, donde fueron golpeados y torturados hasta que los agresores se aseguraron de que no sobrevivieran.

El dolor de una madre: “No merecía esto”

Casi un mes después del asesinato, Linda Rago, madre de Zair Guette, entregó detalles de lo sucedido en una entrevista exclusiva con Impacto News. Desde su hogar, en el barrio La Victoria, en Barranquilla, la mujer expresó el profundo dolor que dejó la pérdida de su hijo y exigió justicia: “Con su muerte se llevaron parte de mi vida, pero en nuestros corazones siempre va a estar, porque fue un buen hijo, un buen hermano, un buen padre con una buena familia”, declaró.

El cantante tuvo un sentido homenaje en su funeral - crédito redes sociales

La mujer también compartió su percepción sobre los posibles motivos detrás del crimen: “Tuvieron que odiarlo o envidiarlo, siento yo. Él no merecía esto”, afirmó. Además, aclaró un detalle importante sobre el caso: Teddy Vergara Álvarez no era el mánager de Zair Guette, como se informó inicialmente, sino un compañero de viaje encargado del sonido. El verdadero mánager del artista, según explicó, era Blanca Salazar, expareja de Guette.

En la misma entrevista, Linda Rago hizo un llamado a las autoridades para que se esclarezca el caso y se haga justicia por la muerte de su hijo: “Que sea cual sea el motivo por el cual le quitaron la vida, por lo menos nos apoyen porque vivo en zozobra porque no sé nada. Ni mi hijo descansa en paz ni yo descanso en paz. Es una verdad que deseo saber”, expresó con evidente angustia.

La madre del artista también describió cómo este trágico evento ha afectado su vida diaria, pues la incertidumbre y el dolor la han sumido en un estado constante de ansiedad y desesperación: “Yo no tengo vida tranquila, de repente no estoy llorando las 24 horas del día, pero llega un momento en el que me quebranto por completo, entro en pánico, no duermo, no soy capaz de conciliar el sueño y todos los días me hago la misma pregunta: ¿Qué pasó? ¿Quiénes fueron?”, añadió.

La viuda de Zair Guette pidió respeto y privacidad en medio del duelo, destacando el legado musical del artista - crédito @blank.slzr/TikTok

Y es que sus allegados están alerta porque Zair Guette, oriundo de Barranquilla, se encontraba en el mejor momento de su carrera musical cuando fue asesinado. Su estilo, enfocado en la música ranchera, lo había llevado a ganarse un lugar en la escena artística colombiana, destacándose por su talento y carisma. Su muerte no solo representa una pérdida irreparable para su familia, sino también para la música.

El caso de Guette y Vergara Álvarez sigue siendo investigado por las autoridades, mientras sus seres queridos y seguidores claman por respuestas debido a la violencia que rodeó este crimen y que afectó de forma significativa a aquellos que conocieron al artista y que aún buscan entender por qué alguien decidió arrebatarle la vida de manera tan brutal.