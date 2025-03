Los ‘Verdes’ siguen sin rumbo claro: no se logró consenso para la solicitud de escisión del partido, la desición fue aplazada

El futuro de la Alianza Verde sigue en incertidumbre, pues la falta de consenso impidió definir si el partido se fragmentará - crédito @CathyJuvinao/X

Las tensiones al interior del Partido Alianza Verde continúan escalando sin que se logre una resolución definitiva sobre la posible escisión de un grupo de congresistas y dirigentes. Durante la reunión llevada a cabo el pasado lunes 10 de marzo en el Hotel Tequendama, los diferentes sectores del partido expusieron sus posiciones en un debate que se prolongó por varias horas sin alcanzar una votación concluyente.

Ante la falta de mayorías necesarias para definir el rumbo de la colectividad, la Dirección Nacional decidió aplazar la discusión hasta el lunes 17 de marzo a las 9:00 a. m.

El encuentro dejó en evidencia la creciente polarización dentro de la Alianza Verde, especialmente entre los sectores que respaldan al Gobierno del presidente Gustavo Petro y aquellos que insisten en mantener una postura independiente. Entre los principales impulsores de la separación se encuentran figuras como Angélica Lozano, Katherine Miranda y Catherine Juvinao, que han defendido la necesidad de una reestructuración del partido como respuesta a las diferencias políticas internas.

Congresistas de la Alianza Verde buscan mayor independencia, pero la decisión final aún no está tomada - crédito @DoomoEditorial/X

Desde su fundación, los ‘Verdes’ se ha caracterizado por ser un partido de convergencia de diversas corrientes ideológicas, lo que en repetidas ocasiones ha generado tensiones sobre su dirección y principios. Sin embargo, la actual crisis representa uno de los momentos más delicados en la historia reciente de la colectividad, pues la posibilidad de una fractura podría modificar el panorama político tanto en el Congreso como en las elecciones locales y nacionales.

Mientras transcurre una semana para que la discusión se reanude, la Dirección Nacional del partido, compuesta por 58 miembros, tiene la responsabilidad de definir el futuro de la colectividad. Para que la escisión sea aprobada, es necesario contar con al menos 44 votos a favor, por lo que se espera que se alcance una decisión al respecto, puesto que, de cara a las elecciones de 2026, varios congresistas buscan un camino independiente para continuar con sus aspiraciones legislativas, mientras que otros tienen como objetivo llegar al Ejecutivo.

Corrupción y escándalos: una sombra sobre los ‘Verdes’

La permanencia de la Alianza Verde en la Casa de Nariño no ha estado exenta de controversias, pues varios de sus integrantes fueron señalados en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Figuras como la ex consejera para las Regiones Sandra Ortiz; el expresidente del Senado Iván Name; y el exdirector nacional de Inteligencia Carlos Ramón González, fueron mencionados en presuntas irregularidades dentro de la entidad.

El senador Iván Name rechazó la división del partido y afirmó que “todo divorcio es un fracaso”, además de advertir sobre un intento de toma del movimiento - crédito Presidencia de la República

Estas acusaciones añadieron presión sobre el partido en medio de su crisis interna, aumentando las tensiones entre sus diferentes facciones y generando incertidumbre sobre su futuro político.

Actualmente, la Alianza Verde cuenta con 23 curules en el Congreso, divididas en ocho escaños en el Senado y 15 en la Cámara de Representantes. De concretarse la escisión, al menos 10 de estos congresistas adoptarían una posición independiente, lo que alteraría significativamente la composición del partido en el Legislativo.

A esta división interna se suma la presencia de una facción más inclinada hacia la derecha, integrada por el senador Iván Name y el senador, que es influenciador político, Jota Pe Hernández. Ambos han asumido una postura de oposición al Gobierno de Gustavo Petro, lo que profundiza aún más las diferencias dentro del partido.

El enfrentamiento entre sectores oficialistas y opositores dentro de la Alianza Verde mantiene en vilo el futuro del partido - crédito Isabel Colomna Sánchez/Senado de la República

La falta de consenso en la reunión de la Alianza Verde deja al partido en una situación de inestabilidad. Con intereses divididos, una facción buscando mayor independencia y otra apostando por mantener su participación en el Gobierno, el resultado de la próxima reunión será determinante para definir el futuro de la colectividad.

El próximo lunes 17 de marzo será clave para conocer si el colectivo seguirá siendo un partido unificado o si se concretará la escisión, modificando así el panorama político de cara a las próximas elecciones. Mientras tanto, las tensiones internas siguen latentes, y el desenlace de esta crisis sigue siendo incierto.