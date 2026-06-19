Petro desafió a Uribe a que se presenten ante la JEP tras llamado a indagatoria por masacres de las AUC en Antioquia: “Será decisión del pueblo”

El presidente Gustavo Petro volvió a sugerirle al exmandatario Álvaro Uribe Vélez que se someta a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) - crédito Álvaro Tavera/Colprensa - Juan Diego Cano/Presidencia

El presidente de la República, Gustavo Petro, convirtió el llamado a indagatoria contra el exmandatario Álvaro Uribe Vélez, por casos ligados al paramilitarismo en Antioquia, en un nuevo reto político y judicial a su contendor político, al que le reiteró el llamado de que acudan “los dos” ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para, según él, “ahorrarse el suplicio” de tener que afrontar el accionar de la justicia ordinaria.

El jefe de Estado habló después de que el exgobernante y líder natural del Centro Democrático comunicó, a través de sus redes sociales, de la citación a indagatoria por parte de la Fiscalía. Desde su perfil en X, el presidente le respondió con un mensaje personal y político a Uribe Vélez, al remarcar su llamado de que ambos se pongan a disposición de la justicia transicional, creada tras el Acuerdo de Paz de 2016 con las Farc.

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Con este mensaje en X, el presidente Gustavo Petro reaccionó a la citación a indagatoria a Álvaro Uribe, para que hable de las masacres ocurridas en Antioquia en el periodo en el que fue gobernador, y del crimen del abogado Jesús María Valle - crédito @petrogustavo/X

“Hermano Uribe, le dije alguna vez que fuéramos los dos a la JEP y se ahorraba usted el suplicio y Colombia ganaba con la verdad”, indicó Petro, en respuesta a la diligencia judicial que tendrá que cumplir Uribe Vélez, para que se refiera a dos expedientes distintos: el primero, el de las masacres de El Aro y La Granja y, de la misma manera, al asesinato del abogado y defensor de derechos humanos Jesús María Valle.

A esto se suma otro de los temas que han rodeado los señalamientos contra el expresidente: el de la Hacienda Guacharacas, que es considerada el epicentro de la creación del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). De esta manera, Uribe Vélez, que calificó esta citación como una actuación sesgada y vinculada al calendario electoral, deberá acudir ante el organismo de justicia.

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Gustavo Petro insistió en que tanto él como el expresidente Álvaro Uribe Vélez acudan a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) - crédito Colprensa

Petro ligó la indagatoria con una salida ante la JEP y Uribe denunció presión política

En su publicación, el presidente no se limitó a respaldar el llamado de la justicia a su contradictor. En su mensaje, sostuvo que el exmandatario todavía puede “cubrirse con la verdad y ayudar al pueblo con la paz”, y llevó la discusión al terreno de la justicia transicional. “Vayamos a la Justicia Especial para la Paz y declaremos y aportemos al futuro de Colombia”, expresó el gobernante, aprovechando la coyuntura política.

A su vez, Petro afirmó que será entonces la voluntad popular la que juegue un papel clave en esta intención de que tanto él como Uribe acudan al tribunal transicional, según indicó, como muestra de reconciliación nacional. “Ya será decisión libre del pueblo, pero aún se pueden hacer cosas por el mejor estar del pueblo de Colombia y por la paz”, refirió el primer mandatario en su publicación, que desató controversias.

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A su vez, en otro de los mensajes, Álvaro Uribe lanzó fuertes acusaciones contra la Fiscalía por este llamado a indagatoria - crédito @alvarouribevel/X

Y es que frente a este llamado de la justicia, Uribe respondió con duros dardos contra el senador Cepeda, que es uno de sus contradictores políticos más fuertes. “La señora fiscal, ex integrante de la JEP, donde hasta poco trabajó la señora de Iván Cepeda, que me llama a indagatoria, no ha recibido una sola declaración mía, de una vez me lleva al proceso para condenarme. Injusticia de clara presión política”, expresó el político.

De esta manera, Uribe Vélez deberá dar explicaciones por hechos ocurridos durante su gestión como gobernador de Antioquia, especialmente en los corregimientos de La Granja y El Aro, donde entre 1996 y 1997 se registraron asesinatos y desplazamientos masivos a manos de grupos paramilitares; así como esclarecer el asesinato de Valle, que había denunciado alianzas entre autoridades y paramilitares, lo que le valió amenazas.

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Sobre Guacharacas, se menciona que fue base de operaciones para la conformación del Bloque Metro de las AUC, debido a los testimonios de exparamilitares y trabajadores, que apuntan a que la finca fue utilizada como centro de entrenamiento y coordinación del grupo armado. Lo que se pretende establecer es si el expresidente y hermano, Santiago, participaron activamente en el surgimiento de esa estructura ilegal.