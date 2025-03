Escisión de los ‘Verdes’: presidente de la Cámara reveló que Iván Name insiste en que dividir al partido era un“fracaso”

Jaime Raúl Salamanca reportó en X los detalles del encuentro de la Alianza Verde, donde se discute la posible escisión del partido y allí la postura de Iván Name - crédito @JaimeRaulSt/X - Colprensa

Las tensiones dentro del Partido Alianza Verde alcanzaron un nuevo nivel lunes 10 de marzo, cuando el presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca, utilizó su cuenta en la red social X para exponer los detalles del encuentro de la colectividad en el Hotel Tequendama. En esta reunión se discute la posibilidad de escisión de un grupo de congresistas y dirigentes que buscan distanciarse del partido y conformar un nuevo movimiento.

Desde el inicio del evento, la polarización entre quienes respaldan al Gobierno de Gustavo Petro y aquellos que prefieren mantener su independencia se hizo evidente. Entre los impulsores de la separación figuran figuras como Angélica Lozano, Katherine Miranda y Catherine Juvinao, que han defendido la necesidad de una reestructuración en el seno del partido. Por otro lado, opositores a esta iniciativa argumentan que la fragmentación debilitaría la colectividad y afectaría su representación política en todo el país.

Uno de los momentos más controvertidos de la jornada se produjo cuando el senador Iván Name, expresidente del Congreso, expresó su rechazo categórico a la escisión. El legislador sostuvo que cualquier intento de dividir el partido representa un “fracaso” y enfatizó la necesidad de consultar a las bases antes de tomar una decisión de tal magnitud.

Desde su cuenta en X, Salamanca compartió la postura de Name y añadió una apreciación personal: “Iván Name dice que estas decisiones deben tomarse con las bases y que ‘todo divorcio es un fracaso’. Está EN CONTRA de la escisión y advierte que algunos que se quedan lo hacen para tomarse el Partido. -Nota personal: eso no es verdad en nuestro caso-. Name afirma que NO se lanza y que lo hará su hijo”.

El comentario generó reacciones inmediatas, tanto dentro como fuera del partido. Para algunos, la posición de Name refleja una estrategia política que busca consolidar su influencia y la de su familia dentro de la Alianza Verde. No es un secreto que su hijo, Iván Name Jr., se perfila como su heredero político con miras a las elecciones legislativas de 2026, mientras que su hija, María Clara Name, ya ocupa un escaño en el Concejo de Bogotá.

El expresidente del Senado, en particular, ha sido uno de los más cuestionados al interior y exterior del colectivo político, especialmente debido a su implicación en el escándalo relacionado con los carrotanques dentro de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

En contraste, el representante Inti Asprilla se pronunció en favor de la escisión, alineándose con quienes promueven una renovación del partido. “#PartidoVerde Inti Asprilla dice que votará a favor de la escisión e insta al Partido a reinventarse y que la votación debe ser pública”, reportó Salamanca en sus redes sociales, al destacar la necesidad de transparencia en la decisión.

Mientras continúa el debate entre los integrantes del partido de los ‘verdes’, Jaime Raúl Salamanca ha estado publicando en su cuenta de X una especie de transmisión en tiempo real sobre el desarrollo de la reunión. Esta situación ha generado tensión entre quienes siguen de cerca el resultado del encuentro. Además, él dio a conocer que Angélica Lozano solicitó aprobar la escisión, argumentando que forma parte del proceso democrático.

“Angélica Lozano dice que la escisión es algo bueno para la democracia y que luego de la misma NO puede haber buenos ni malos. Insiste en que respeta a quienes en el verde ingresan al gobierno y quienes apostarán por el frente amplio, pero que ese NO es su camino y pide el apoyo a la escisión”, se lee en el post del representante a la Cámara.

Mientras la discusión continúa, las declaraciones de Salamanca aumentaron la presión sobre la Dirección Nacional del partido, cuyos 58 miembros tienen en sus manos el futuro de la colectividad. Para que la escisión sea aprobada, se requieren al menos 44 votos favorables. No obstante, el proceso estuvo marcado por dificultades para consolidar el cuórum, lo que prolongó el inicio oficial de la deliberación hasta pasadas las 11:00 a. m.