“Coco” reveló la verdad tras su salida de ‘La Casa de los Famosos’: sus conflictos y estrategias al descubierto

La presencia de "Coco" en el reality despertó nostalgia entre los colombianos que lo recordaban de la serie Oki Doki - crédito redes sociales

La noche del 9 de marzo de 2025, Gonzalo Escobar, conocido popularmente como “Coco” desde la icónica serie juvenil Oki Doki, se convirtió en el eliminado del programa concurso La Casa de los Famosos Colombia 2025.

Este programa significó su vuelta a la televisión luego de años de ausencia y puso en primer plano la personalidad de un actor que alcanzó la fama en la década de los noventa, pero que se ha mantenido al margen de la escena mediática en fechas recientes.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Tras su salida del “encierro” en la casa concurso, Coco habló con Infobae Colombia sobre su experiencia, las tensiones que protagonizó y sus reflexiones acerca de los conflictos con algunos compañeros de la casa.

Un reencuentro con la televisión

Para muchos colombianos que lo conocieron en su juventud, la presencia de Coco en La Casa de los Famosos fue un golpe de nostalgia, pues el actor saltó a la fama en la década de los noventa gracias a Oki Doki, y desde entonces su trayectoria en la pantalla ha estado marcada por cambios drásticos en lo personal y lo profesional.

“Muy contento, muy tranquilo” fue la frase que repitió al explicar cómo se siente ahora que abandonó las cámaras del reality: “Cuando me traen del hotel para acá, en el carro veo gente, veo la calle… ya no se vive esa reclusión del programa”.

Según relató, no había participado nunca en un programa concurso y no tenía un plan previo para competir: “No tenía nada proyectado, no conocía a la mayoría de mis compañeros y preferí que todo fluyera naturalmente”, confesó.

Su táctica se formó sobre la marcha: “Empecé a acomodar mi juego hace unos días cuando entendí por dónde iba la cosa”, aun así, su adaptación a la dinámica no fue suficiente para garantizar su permanencia y quedó por fuera con una votación baja, inferior al 6% de la votación en la ronda de eliminación.

Las razones detrás de la eliminación

Llamó la atención que, en las primeras semanas, Coco era uno de los participantes que obtenía más salvaciones del público: “Eso reflejaba un cariño inicial”, comentó; pero todo cambió cuando decidió “abrir el juego” y nominar a compañeros fuertes, específicamente a La Liendra y a Melissa Gate.

Gonzalo Escobar, conocido como "Coco", fue eliminado del reality show en la noche del 9 de marzo de 2025 - crédito cortesía/ prensa del Canal RCN

“Los toqué por estrategia, porque veía que podían ser contrincantes duros. Pensé que lo tomarían como parte natural del juego, pero me di cuenta de que se convirtió en una amenaza para ellos”.

Sobre la baja votación del 5% explicó que: “Yo sabía que esto me iba a pasar, porque el día que me atreví a tocar a los más fuertes, supe que se me vendrían encima”.

El actor lamentó que esa acción no fuera entendida como parte de la competencia: “Podría haber hecho lo mismo, seguir nominando a Mauricio o a la abuela, gente que ya quería irse, pero no era coherente con un juego donde hay que arriesgar”.

También, afirmó que su intención era probar la “falta de huevos” de quienes preferían siempre nominar a participantes que no implicaban un riesgo real.

“Cuando tú ves las caras de Marcelo y de Carla, cuando nominaban a Mauricio, ellos se miraban como diciendo ¿es en serio?, ya llevan un mes y pico y siguen nominando a estas personas porque no tienen los huevos de nominar a los que tienen problemas, entonces yo no tenía problemas con La Liendra, pero lo nominé porque es un contrincante duro para mí y el juego es ganar".

Conflictos con Karina y Melissa: ¿personajes y personas?

Uno de los episodios más comentados en redes sociales fue el choque con Karina, surgido de un comentario hecho por Coco en torno a la vestimenta y la seguridad corporal de la joven.

Tras su salida, "Coco" habló sobre su experiencia en el programa y las tensiones con sus compañeros - crédito Canal RCN/IG

“Yo respeto a las mujeres que se sienten cómodas mostrando, pero a mí me gustan las que dejan más a la imaginación. Con Karina habíamos hablado de eso en el loft, y después en el cuarto del líder se repitió el tema, diciendo que si estaba tan segura de su cuerpo, ¿por qué se cubría las pompis en ciertas ocasiones?”, explicó.

Por lo tanto, Coco defendió que se trataba de un comentario que se originó en la conversación previa y que se malinterpretó: “A mí no me gusta para mí, pero lo respeto y se lo dije al otro día. Yo no sé qué fue a contar, me han mostrado partecitas y estas mujeres la cogen contra mí”.

Igualmente, la relación con Melissa Gate se descompuso cuando él la nominó por considerarla un contrincante interesante: “Yo pensé que lo tomaría deportivamente, que entendería que esto es un juego, pero se ofendió y lo convirtió en algo personal”.

En su opinión, es una incongruencia: “Ella decía estar en un equipo que se protegía, pero cuando tuvo la oportunidad de salvarme a mí, no lo hizo y prefirió a otro. Entonces, ¿dónde está la coherencia?”.

La participación de "Coco" en La Casa de los Famosos marcó su regreso a la televisión tras años de ausencia - crédito redes sociales

Con todo, el actor recalcó que no se lleva enemistades reales de La Casa de los Famosos: “No tengo odio hacia nadie, no me siento resentido con ninguno. Entendí que esto era un juego, y cuando salí, mi vida seguía. Soy de la idea de que si mañana me topo con cualquiera de ellos, los saludo sin problema”.

Aseguró estar tranquilo y satisfecho con su conducta en el programa, pues sintió que actuó de forma “limpia y honesta, sin hipocresía”, y que la gente que lo conocía de antes, sabría interpretar su posición.

El futuro de Coco tras su paso por el reality

La proyección de Gonzalo Escobar luego de su eliminación de La Casa de los Famosos aún es incierta, pues mencionó un posible proyecto en su ciudad natal, Pereira, y la apertura a otras propuestas que puedan surgir a raíz del impacto mediático del reality.

“Estoy abierto a lo que venga. Esto me ayudó a actualizarme y a que la gente me recordara un poco más”, señaló con optimismo.

Afirmó que su participación cumplió un objetivo: “Dar a conocer un poco más la personalidad de Coco y crecer en redes. Me fui con 2.000 seguidores, volví con 18.000, para mí es un avance enorme”.