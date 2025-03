Así se encuentra el supuesto refugio de Adolf Hitler en Colombia: está a tres horas de Bogotá y es un centro comercial

Teorías sugieren que Adolf Hitler escapó a Sudamérica usando el alias Adolf Schutte, basado en supuestas fotos y testimonios - crédito Montaje Johan Largo/Infobae/BBC

En 2009, un grupo de investigadores forenses analizó un fragmento de cráneo atribuido a Adolf Hitler, resguardado en Rusia, y descubrió que pertenecía a una mujer joven. Este hallazgo reavivó una de las teorías más controvertidas del siglo XX: la posibilidad de que el líder nazi no muriera en su búnker en Berlín en abril de 1945, sino que hubiera escapado a Sudamérica.

De acuerdo con un nuevo video publicado por el creador de contenido paranormal e histórico Howard Gutiérrez, de Conexión Enigma; esta hipótesis ha sido alimentada por documentos desclasificados, testimonios y supuestas evidencias fotográficas que apuntan a que Hitler pudo haber vivido en lugares como Colombia, específicamente en la ciudad de Tunja, en el departamento de Boyacá.

Para Howard, uno de los elementos más intrigantes de la teoría es una fotografía tomada en un edificio colonial de Tunja, que algunos expertos aseguran muestra a Hitler bajo el nombre de Adolf Schutte. Este supuesto alias habría sido utilizado por el líder nazi para ocultarse tras su huida de Europa. La historia que conecta a Hitler con Colombia, nace gracias al exoficial de la SS Philip Citroën, que habría contactado a Schutte en los años 50.

La imagen ha sido sometida a análisis biométricos en países como Argentina y Holanda, y el perito Enrique Kruegger afirmó que la persona en la fotografía coincide con Hitler, basándose en detalles como una cicatriz que el dictador habría sufrido en un atentado en 1944.

“¿Realmente existió una conspiración internacional para ocultar la verdad sobre la muerte de Hitler? O tal vez, como muchas otras leyendas urbanas, esta historia fue simplemente inventada. Una mentira que creció hasta tomar una fuerza descomunal. Podemos decirlo por el misterio que la rodea“, comentó el creador de contenido.

La posibilidad de que Hitler haya escapado a Sudamérica no resulta completamente descabellada si se considera el historial de otros altos mandos nazis que lograron huir a esta región tras la Segunda Guerra Mundial. Según detalló Conexión Enigma, figuras como Josef Mengele, conocido como el “Ángel de la Muerte”, vivieron en países como Argentina, Paraguay y Brasil. Otro caso es el de Klaus Barbie, oficial de la Gestapo, que se refugió en Bolivia y colaboró con la dictadura militar de ese país.

Asimismo, Adolf Eichmann, uno de los principales arquitectos del Holocausto, fue capturado en Argentina por el Mossad en 1960. Estos precedentes han llevado a muchos a preguntarse: “si estos criminales lograron escapar, ¿por qué no podría haberlo hecho Hitler?“.

Además, documentos desclasificados por agencias como el FBI y la CIA han alimentado aún más esta teoría. Según el Howard, algunos de estos archivos no descartan la posibilidad de que Hitler haya sobrevivido, aunque las investigaciones oficiales nunca llegaron a una conclusión definitiva. El FBI, por ejemplo, archivó el caso sin pruebas contundentes, mientras que los gobiernos involucrados en la posguerra insistieron en la versión oficial de su muerte, sin presentar evidencia física irrefutable.

Este el sitio donde supuestamente estuvo Hitler en Tunja

En el centro histórico de Tunja, un edificio colonial que en su momento funcionó como el Hotel Colonial fue señalado como uno de los lugares donde Hitler habría estado. De acuerdo Conexión Enigma, la fotografía que supuestamente muestra a Hitler en este lugar ha sido objeto de múltiples investigaciones.

La administradora del edificio relató que expertos argentinos y rusos realizaron mediciones en el lugar para comparar las proporciones de la imagen con las características arquitectónicas del sitio. Según estos estudios, la foto habría sido tomada en el segundo piso del edificio, en un espacio que coincide con las medidas de la imagen.

Sin embargo, la autenticidad de esta fotografía sigue siendo motivo de debate. Aunque algunos investigadores respaldan su veracidad, la comunidad académica e histórica no ha aceptado esta teoría como concluyente. Según los historiadores, aún falta evidencia documental adicional para confirmar que Hitler estuvo en Tunja. Mientras tanto, el caso permanece en el ámbito de las teorías no confirmadas, aunque no puede ser descartado por completo debido a las pruebas existentes.

Además, se resalta que la fotografía que ha generado tanto revuelvo en la humanidad, no está completa. En dicho marco, dos personas más se encontraban en el momento exacto que se tomó el registro. De acuerdo con los testimonios recogidos por Howard, presuntamente quienes estaban allí era el gobernador de este entonces de Boyacá y su hijo.

“Según dicen, era el gobernador de Boyacá y el que está de pie era el hijo. Sí, y era que ese gobernador era muy amigo de Hitler. Y Hitler, según parece, estuvo en Tunja y después fue a Villa de Leyva; y después ya iba para Argentina y Chile”.

Lo que hoy se conoce como el Centro Colonial Granahorrar, no ha tenido mayores modificaciones en su infraestructura, por su protección local. Tanto los pisos, que alguna vez y posiblemente pisó Adolfo Hitler, siguen siendo los mismos; sin embargo, algunas de sus puertas sí fueron cambiadas.

“Yo tengo entendido que Hitler se hospedó en. En la oficina 204. Sí, en la 204. O sea, subiendo. Esto no lo han tocado porque esto es casa, eh, Patrimonio Nacional. Entonces no lo pueden tocar. Lo remodelaron. Pero las cosas que hicieron fue como pintarlo”, comentó una de las mujeres entrevistadas en el video.

El caso de Hitler y su posible fuga a Sudamérica es un ejemplo de cómo las teorías no confirmadas pueden desafiar las narrativas oficiales de la historia. Según Conexión Enigma, la mente humana tiende a buscar lo desconocido y a cuestionar las versiones establecidas, especialmente cuando existen lagunas en la evidencia. Aunque los historiadores insisten en que Hitler murió en 1945, las inconsistencias en las pruebas y los testimonios que apuntan a su presencia en Sudamérica han mantenido viva esta teoría durante décadas.

“Es curioso llegar a pensar que en este mismo lugar se tomó esa fotografía donde Adolfo Hitler está a este lado, junto a él, la persona encargada de su seguridad y supuestamente al otro lado una persona de aquí de Colombia, el gobernador o el hijo del gobernador. Algunos investigadores aseguran que la versión oficial de la muerte de Hitler en realidad fue fabricada. Se dice que altos mandos de la SS, con ayuda de otros gobiernos, pudieron haber planeado su escape. ¿Pero, entonces la gran pregunta, creo yo, es para qué?“, sumó Howard.

En última instancia, la falta de consenso sobre este tema refleja la complejidad de la historia y la dificultad de llegar a la verdad absoluta. Mientras no se presenten pruebas concluyentes, la posibilidad de que Hitler haya escapado seguirá siendo objeto de debate y especulación, alimentando tanto la curiosidad como el escepticismo de quienes buscan respuestas sobre uno de los capítulos más oscuros del siglo XX.