Esquema de seguridad del exvicepresidente Germán Vargas Lleras se accidentó: fatal desenlace en las carreteras de Boyacá

En un hecho que es materia de investigación, la Unidad Nacional de Protección (UNP) reportó en la tarde del domingo 9 de marzo de 2025 el accidente del esquema de protección asignado al exvicepresidente de la República y director del partido Cambio Radical, Germán Vargas Lleras; en un suceso que dejó dos muertos y tres heridos, según informó la misma entidad en sus redes sociales.

La UNP indicó que la caravana de vehículos asignada al dirigente político, del que se menciona que sería candidato presidencial en los comicios de mayo de 2026, recorría la ruta Cúcuta-Bogotá. Pero cuando atravesaba el departamento de Boyacá se vio involucrado en este incidente, que generó alarma entre la opinión pública, pero que para tranquilidad de los simpatizantes del también excongresista y exministro, declarado en abierta oposición al Gobierno del presidente Gustavo Petro.

“El Dr. Vargas Lleras fuera de peligro, no viajaba en la caravana. La caravana de vehículos hacia la ruta Cúcuta-Bogotá. El Dr. Vargas Lleras está sin novedad porque hizo el recorrido por vía aérea. El accidente ocurrió este domingo entre Paz del Río y Belencito, en Boyacá. Los heridos están siendo atendidos en hospitales de la región. Las autoridades investigan las circunstancias que rodearon el hecho”, indicó la UNP sobre el particular.

Además, la entidad encargada de garantizar justamente la protección de los diferentes actores políticos del país, y del resto de ciudadanos cuya integridad esté en peligro, aclaró que el esquema de protección del político bogotano es mixto, con personal y elementos de la Unidad Nacional de Protección. “La entidad está atenta en todo lo pertinente”, remarcó en relación con este acontecimiento, del que no se han revelado más detalles.

Vargas Lleras ha llevado a cabo una especie de correría por diferentes partes del país, no solo tanteando el pulso hacia una eventual aspiración a la presidencia, sino promocionando lo que podrían ser las listas al Congreso de esta colectividad: que está en el Top-5 de fuerzas políticas más importantes en el legislativo, en el que hacen parte de la bancada opositora.

“Esta Paz Total fue el gran negocio de los criminales, que les ha permitido expandir su poder territorial, consolidar sus negocios, vivir y movilizarse libremente porque este gobierno les levantó las órdenes de captura”, dijo en la capital nortesantandereana, según reportó Blu Radio, con duras críticas hacia el Gobierno de Gustavo Petro.

Reacciones al accidente de la comitiva de seguridad de Germán Vargas Lleras

Luego de conocerse el hecho, una de las primeras en pronunciarse fue la periodista y precandidata presidencial Victoria Eugenia Dávila, más conocida como Vicky Dávila, que en su perfil de X calificó lo sucedido como “grave” y quedó a la espera de conocer más información, teniendo en cuenta que se tratarían de miembros de un organismo del Estado como la UNP los que, según el reporte, fallecieron en suelo boyacense.

“Muy grave lo ocurrido al esquema de seguridad del exvicepresidente Germán Vargas. No es claro qué sucedió, pero hay dos personas muertas y otras heridas. Vargas no iba en la caravana y está bien, por fortuna. Es imperativo que investiguen a fondo qué fue lo que pasó. El país y el ambiente político están muy peligrosos. Un abrazo para todos los afectados y para el ex vicepresidente”, dijo la mujer, cercana a los sectores de derecha.

Hasta el momento, no se conoce un pronunciamiento oficial por parte de Vargas Lleras, con respecto al suceso en el que dos personas murieron en la carretera. Tampoco del presidente Petro, que suele reaccionar a acontecimientos en los que se ven involucradas entidades estatales, como la Unidad Nacional de Protección; pero que en este caso ha guardado silencio frente al accidente relacionado con funcionarios designados para la seguridad estatal.