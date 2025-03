Se avivan los rumores de un romance entre ‘Guajira’ y Kevyn, exparticipantes del ‘Desafío’: un video los habría delatado

El video compartido en Instagram y TikTok se sumó a los rumores sobre su posible romance tras ganar el ‘Desafío XX’ - crédito @kevynrua75/Instagram - @desafiantepwr/TikTok

El Carnaval de Barranquilla 2025 se convirtió en el escenario de un nuevo capítulo en la relación entre Kevyn Rúa y Kelly Ríos, conocida como Guajira, los cuales fueron los ganadores de la edición 2024 del reality Desafío 20 Años.

Un video compartido en redes sociales revivió las especulaciones sobre un posible romance entre ambos, luego de que se les viera bailando juntos y de manera cariñosa, con gestos que muchos interpretaron como una muestra de afecto romántico. Aunque la grabación se corta antes de confirmar un beso, los seguidores del programa no dejaron pasar la evidente química entre ellos.

La relación entre Kevyn y Guajira ha sido objeto de rumores desde su participación en el reality. Su desempeño como dupla en el programa no solo los llevó a la victoria, también consolidó una conexión que parecía ir más allá de lo profesional.

Kevyn sostuvo a Guajira de la cintura y el rostro durante un baile - crédito @Desafiantepwr/TikTok

Kevyn, originario de Puerto Boyacá, cumplió su promesa de compartir parte del premio de más de 1.200 millones de pesos con Guajira, gesto que fortaleció aún más su vínculo. Ambos han destacado en diversas entrevistas que su relación se basa en una fuerte amistad, aunque los fanáticos han interpretado sus interacciones como indicios de algo más.

Tras finalizar el reality, ambos regresaron a sus lugares de origen juntos, Puerto Boyacá y Dibulla, respectivamente. En entrevistas, admitieron que llegaron a vivir en el mismo lugar, lo que incrementó los rumores sobre un posible romance. Sin embargo, en diciembre de 2024, Guajira aclaró que ya no compartían vivienda, aunque seguían siendo buenos amigos.

El video que ha generado revuelo fue publicado en las plataformas Instagram y TikTok por la cuenta Desafiante Power. En las imágenes, Kevyn y Guajira aparecen bailando al ritmo de la canción Me Jalo, de Grupo Frontera y Fuerza Regida.

En entrevistas pasadas, Kevyn y Guajira han declarado que su relación es una amistad basada en confianza y apoyo mutuo - crédito @kellyrios27/Instagram

En un momento del clip, Kevyn toma a Guajira de la cintura con una mano y con la otra sujeta su rostro, acercándose como si fuera a besarla. Sin embargo, la grabación se corta antes de que se pueda confirmar si el beso ocurrió, dejando a los seguidores con más preguntas que respuestas.

Este gesto fue interpretado por los usuarios como una confirmación de que la relación entre ambos ya no es solamente una amistad. Además, el hecho de que el deportista reaccionara al video con un “me gusta” en redes sociales ha alimentado aún más las especulaciones.

Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar: “Eso ya es un noviazgo, solo falta que lo digan”; “Quédate con alguien que te mire como Kevyn mira a Guajira”; “ella se ve que quería ser Natalia”; “ese amor es lindo y real Guajira encontró a Kevyn solo y hacen una bonita pareja”; “me alegro mucho ellos son almas gemelas, besos. Dios los bendiga”; “dejaste a Natalia por Guajira”; “De todo modos Guajira es una mujer echa y derecha, muy trabajadora y profesional, y esta segura lo que quiere con su vida y es soltera al igual Kevyn que viva el amor 💘”; “hasta que al fin”.

Después del ‘Desafío XX’ ambos vivieron en el mismo lugar, algo que alimentó rumores sobre su relación- crédito Caracol Televisión

En el video, los usuarios también recordaron a Natalia Rincón, exparticipante del Desafío XX, que tuvo una polémica relación con Rúa en el programa. Ambos iniciaron un romance dentro del reality, pese a que Kevyn mantenía una relación fuera del programa con Derly Hurtado. Sin embargo, tras un receso en la competencia, la pareja regresó a la ciudadela y confirmó su separación.

En una reciente entrevista con el periodista Jhoncito Preguntón, de Caracol Televisión, Kevyn se refirió a su vínculo con Natalia. Jhoncito le preguntó con quién no se tomaría un café. Sin dudarlo, el deportista mencionó a Rincón, indicando que no veía razón para hacerlo.

“Bueno, Johncito, la verdad, yo creo que hablaría con todos, pero no me tomaría un café con Natalia. No, ya. Johncito, no creo que haya por qué (...) A Johncito le gusta lo picante. No, la verdad, yo creo que todo ya quedó ahí y no veo la necesidad de hacerlo. Con los demás, bien”, expresó el deportista.