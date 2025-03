Neider le hizo ‘show’ de celos a Karen Sevillano por beso que le dio al nuevo participante de ‘La casa de los famosos Colombia’

Celos de Neider con Karen Sevillano por el beso a Sebastián Arias - crédito @karensevillano @neidergarcia/IG y captura de pantalla

A través de dos videos publicados en sus historias de Instagram, Neider García dejó ver cuál fue su reacción con el gesto que tuvo Karen Sevillano con el nuevo participante de La casa de los famosos Colombia 2, Sebastián Arias.

Luego de que finalizó la entrevista que le realizaron Karen y Vicky Berrío en el After show, pues pasó por el programa unos minutos antes de ingresar al reality, el actor y modelo se despidió de las presentadoras, pero lo que llamó la atención fue que no hizo la misma acción con las dos mujeres.

Sebastián se puso de pie, le dio la mano a Berrío y le dio las gracias, mientras que cuando se acercó a Sevillano le cogió y le dio un beso en la mejilla. La situación fue notada de inmediato por la comediante, quien no dejó pasar el hecho y con su humor demostró su sorpresa.

“Gracias por venir, que estés muy bien. Ay, ay, le dio un beso a Karen, ve. Ay, tan atrevida”, expresó Vicky Berrío con sorpresa y gestos de una supuesta envidia.

Este fue el beso de Sebastián Arias a Karen Sevillano en el 'After show' - crédito captura de pantalla

En ese momento, Karen reaccionó contundente y segura, indicando que ella tenía esos ‘privilegios’ porque llamaba la atención.

“Chao, sebastiancito. Ay, mamita, es que la negra pega con todo, mi reina”, aseveró Sevillano.

Sin embargo, ese no fue el único reclamo que recibió la presentadora, ya que cuando llegó a su casa la estaba esperando su novio, Neider García, para hablar sobre lo sucedido, pues no habría sido de su mayor agrado la amabilidad que tuvo el participante, especialmente con ella, ni la forma en la que reaccionó.

“¿Mucho beso en cachete? ¿Sí? ¿Mucho beso en cachete?“, le preguntó Neider a Karen, tan pronto la vio.

Pero para Sevillano el ‘show’ de celos fue motivo de risa, pues entendió que su novio la estaba molestando, así que lo besó como si nada hubiera pasado. De todas formas, más adelante, Neider volvió a subir una publicación hablando de lo que pasó en el After y de cómo la podían ver en las redes sociales.

Esta fue la entrevista en la que Sebastián Arias le dio un beso a Karen Sevillano cuando se despidió - crédito @iamjoseperez_/TikTok

“¿Sus seguidoras no le han dicho: ‘Ve, Karen, vos por qué le haces eso a Neider? Donde yo haga una cosa de esas, me comen vivo, pero como es ella, ahí si le alcahuetean. Alcahuetas es que son, espero que te digan. Díganle, vayan y díganle", dijo Neider, mientras graba a Karen indicando que ella no hizo nada.

El reconocido actor y modelo bumangués Sebastián Arias ha ingresado como nuevo concursante a La casa de los famosos Colombia 2 y su llegada al programa se dio bajo la modalidad de “Los congelados”, con el fin de que los participantes permanezcan inmóviles mientras se ingresa alguien externo a la casa estudio, que en este caso fue el nuevo integrante y durante el tiempo en el que se presentó.

Arias hizo su entrada de manera relajada, observando a cada uno de sus futuros compañeros y saludándolos con una frase que dejó ver su entusiasmo: “Buenas noches, para mí es un placer conocerlos a todos ustedes”.

Segundos después, “el jefe” oficializó su ingreso con un contundente anuncio: “Participantes, Sebastián Arias es el nuevo integrante de mi casa”.

Neider le reclamó a Karen Sevillano por el beso en la mejilla con Sebastián Arias - crédito @neidergarcia_/IG

Una vez finalizada la dinámica y retomada la movilidad, los concursantes no tardaron en acercarse para darle la bienvenida al modelo. En paralelo, los presentadores del programa, Carla Giraldo y Marcelo Cezán, hicieron una conexión en directo con la casa para recibir al nuevo participante y conocer la decisión de Camilo Trujillo, líder de la semana, sobre el cuarto en el que dormiría Arias. Sin titubear, Trujillo respondió: “fuego”.

La llegada de Sebastián Arias generó un revuelo inmediato entre los seguidores del reality, y los famosos que llevan un mes compitiendo, pues algunos demostraron que les pareció físicamente atractivo, mientras que otros le ofrecieron su amistad.

Con su carisma y experiencia en la pantalla, Sebastián promete convertirse en una pieza clave dentro de la competencia. Su ingreso no solo altera la dinámica del programa, sino que también abre nuevas estrategias de juego y alianzas que podrían definir el rumbo de la competencia en las próximas semanas.