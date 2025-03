Con sentido video se despidió Francia Márquez del Ministerio de la Igualdad: “Nuestro papel como mujeres es fundamental para transformar al estado”

Francia Márquez destacó la labor realizada desde la creación del Ministerio de la Igualdad - crédito Ernesto Guzmán/EFE

A través de su canal de difusión en Whatsapp, se conoció el momento en que la vicepresidenta Francia Márquez llegó a las instalaciones del Ministerio de la Igualdad y se despidió del equipo de trabajo que la acompañó durante su gestión como jefa de la cartera.

Márquez destacó la labor realizada desde la creación del ministerio, resaltando el trabajo conjunto en la búsqueda de mejores condiciones para las mujeres en el país.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“Sobre nuestros hombros ha recaído una tarea enorme: proteger la vida de otras mujeres. Y esa es una tarea que han hecho y hemos hecho con todo el esfuerzo y compromiso, atendiendo las violencias basadas en género que ocurren en los entornos laborales, en la casa, en la calle, en cualquier ámbito de nuestra sociedad”, afirmó en un video difundido en la plataforma.

Asimismo, agradeció el compromiso de las mujeres que integraron su equipo, destacando su esfuerzo por impulsar transformaciones en la sociedad a nivel local y nacional.

“Agradecerles por todo el esfuerzo, por todo el trabajo que han hecho, por entender que nuestro papel como mujeres es fundamental para transformar el Estado, para transformar nuestra sociedad. Las invito y los invito a que sigamos con esta tarea de luchar por la igualdad y combatir la desigualdad, especialmente la que afecta a las mujeres”, agregó.

Finalmente, Márquez expresó su satisfacción por lo logrado durante su gestión y reconoció el compromiso y sentido de pertenencia del equipo en cada una de sus funciones.

En medio del discurso de despedida de Francia Márquez, una de las mujeres de su equipo le dedicó unas sentidas palabras de agradecimiento, destacando su compromiso con la defensa y el reconocimiento del trabajo de las mujeres. Aseguró que la mejor manera de honrar su labor es continuar con su legado.

A través de su canal de difusión en WhatsApp, se conoció el momento en que la vicepresidenta Francia Márquez llegó a las instalaciones del Ministerio de la Igualdad y se despidió del equipo de trabajo - crédito Andrea Puentes/Presidencia

“Queremos darte gracias, y la mejor manera de hacerlo es seguir tu legado con las mujeres. Ese es el cambio. Que todas las deidades, que ese Dios que mamá Gloria nos enseñó a amar, te acompañe. No estás sola. Eres un ejemplo para muchas de nosotras, no solo en el territorio. No estás sola, Francia”, expresó la funcionaria.

Al finalizar el video, se observa cómo el equipo corea “Te queremos, te queremos” en repetidas ocasiones, mientras Márquez comparte con ellos. También se tomaron fotografías y disfrutaron un pastel, aparentemente preparado especialmente para la ocasión.

Carta de renuncia de Francia Márquez al Ministerio de la Igualdad

A través de sus redes sociales, Francia Márquez dio a conocer la carta que presentó al presidente Gustavo Petro tras la primera emisión televisada del Consejo de Ministros, en el que quedaron en evidencia desacuerdos dentro del gabinete.

Es importante señalar que su renuncia ya había sido presentada previamente, pero el mandatario no la aceptó.

En el documento, Márquez afirmó que su único objetivo como ministra de Igualdad era trabajar por la equidad en la sociedad colombiana. Explicó que la creación de esta cartera, que contó con el aval del presidente, fue un proceso que comenzó desde cero, con la convicción de transformar vidas.

La vicepresidencia renunció al Ministerio de la Igualdad - crédito redes sociales

“Me tocó poner el primer ladrillo, porque el ministerio era solo un papel. Lo hice con convicción y con la esperanza de cambiar la vida de millones de personas, pero cuando el compromiso no viene acompañado de las herramientas necesarias, el camino se vuelve más difícil”, escribió en la carta.

Márquez, quien ha denunciado casos de corrupción, aseguró que debido a estas revelaciones ha recibido amenazas contra su vida y la de su familia. Según afirmó, estas intimidaciones comenzaron tras exponer irregularidades y señalar prácticas indebidas en distintas áreas. No obstante, manifestó que no se dejará amedrentar y que seguirá adelante con su labor.

“Denunciar la corrupción y señalar lo que está mal tiene consecuencias. No me han atacado con argumentos, sino con amenazas contra mi vida y la de mi familia. Aun así, no me callarán. No me rendiré. Porque el cambio que prometimos, no será frenado por el miedo. Hoy por haber dicho estas verdades, intentan y seguirán intentando enredarme en escándalos o en maniobras políticas en mi contra que únicamente buscan dañar mi imagen”, se puede ller en el documento.