En el aniversario del nacimiento de García Márquez, este 6 de marzo, el Ministerio de Cultura anuncia ‘Todo se sabe: el cuento de la creación de Gabo’, la exposición más completa sobre la vida y obra del premio nobel

Una ambiciosa exposición en Bogotá desentraña los secretos de una carrera literaria que marcó la historia y transformó el idioma español - crédito Biblioteca Nacional

El Harry Ransom Center, en colaboración con la Biblioteca Nacional de Colombia, la Fundación Gabo y el apoyo de la CAF - banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, anunció la llegada de una de las exposiciones más completa sobre la vida y obra de Gabriel García Márquez a Bogotá.

Bajo el título Todo se sabe: el cuento de la creación de Gabo, esta muestra estará abierta al público entre el 23 de abril y el 2 de agosto de 2025, con entrada gratuita.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Según informó la Fundación Gabo, la exposición reúne cerca de 450 piezas que abarcan desde manuscritos y cartas personales, hasta fotografías, mapas y objetos personales del escritor colombiano, con una visión integral de su trayectoria literaria y su impacto global.

La exposición, que ya ha sido presentada en el Harry Ransom Center de la Universidad de Texas y en el Museo de Arte Moderno de México, llega a Colombia como parte de las actividades del “Programa De 10 a 100″, una serie de iniciativas que conmemoran el camino hacia el centenario del nacimiento de García Márquez en 2027.

Documentos inéditos de escritores y artistas que influyeron en su vida aparecen en la muestra que honra el impacto de Gabriel García Márquez en la literatura universal - crédito @gabriel_garcia_marquez_/Instagram y cortesía Netflix

Según detalló la Fundación Gabo, esta muestra no solo celebra la obra del autor de Cien años de soledad, sino que también busca conectar a nuevas generaciones con su legado literario y humano.

La exposición reúne materiales provenientes del archivo personal de Gabriel García Márquez, que desde 2015 se encuentra bajo la custodia del Harry Ransom Center en Austin, Texas.

A estos se suman documentos y objetos de la Biblioteca Nacional de Colombia y de más de veinte colecciones públicas y privadas, tanto nacionales como internacionales.

Entre los elementos destacados se encuentran manuscritos de cuentos y novelas, cartas privadas en las que el autor reflexiona sobre sus sueños y fracasos literarios, dibujos de su infancia, pasaportes, fotografías familiares y de su vida pública, así como las máquinas de escribir que utilizó para dar vida a sus obras.

Documentos inéditos de escritores y artistas que influyeron en su vida aparecen en la muestra que honra el impacto de Gabriel García Márquez en la literatura universal - crédito @FundacionGabo/X

De acuerdo con la Fundación Gabo, esta muestra también incluye documentos de escritores que influyeron en García Márquez, como William Faulkner y Virginia Woolf, así como de figuras literarias latinoamericanas como Julio Cortázar, Carlos Fuentes y Jorge Luis Borges. Además, se exhibirán obras de artistas visuales como Débora Arango, Leo Matiz y Nereo López, quienes capturaron aspectos de la vida y el entorno del nobel colombiano.

La exposición es el resultado de un encargo realizado en 2018 por el Harry Ransom Center al sociólogo e historiador Álvaro Santana Acuña, autor del libro Ascent to Glory: How One Hundred Years of Solitude Was Written and Became a Global Classic. Este estudio, que analiza el proceso de creación y la consagración internacional de Cien años de soledad, sirvió como base para la curaduría de la muestra.

Según informó la Fundación Gabo, Santana Acuña también publicará una edición ampliada de su libro Gabriel García Márquez: vida, magia y obra de un escritor global, que funcionará como catálogo oficial de la exposición en Colombia.

Para la versión colombiana de la muestra, un equipo de asesores curatoriales compuesto por figuras como Piedad Bonnett, Nadia Celis, Weildler Guerra y Orlando Oliveros ha trabajado junto a Santana Acuña y la Fundación Gabo. Este grupo ha aportado perspectivas diversas para enriquecer el relato de la exposición y su programa público, destacando la conexión entre la obra de García Márquez y la realidad colombiana.

Desde los desafíos creativos hasta los objetos cotidianos, la exposición revela los caminos literarios y humanos que llevaron al autor al reconocimiento mundial - crédito @orlandojoseoa/X

La exposición busca resaltar cómo Gabriel García Márquez logró capturar la esencia de América Latina en un lenguaje que trasciende fronteras. Según consignó la Fundación Gabo, la muestra explora las múltiples facetas del autor: su identidad caribeña, su visión de Colombia, su compromiso con la unidad latinoamericana y su influencia tanto literaria como política a nivel global. A través de siete salas temáticas, los visitantes podrán descubrir cómo la obra de García Márquez sigue resonando en lectores de diferentes culturas y épocas.

Además, la exposición se presenta como una oportunidad para acercar a las nuevas generaciones al universo literario de García Márquez. Según detalló la Fundación Gabo, el recorrido permitirá comprender cómo el autor transformó las experiencias de su entorno en historias universales, consolidándose como una de las figuras más influyentes de la literatura contemporánea.

La inauguración de Todo se sabe: el cuento de la creación de Gabo coincidirá con la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo) y el Festival Gabo, dos de los eventos culturales más destacados de la capital colombiana.

Según informó la Fundación Gabo, la exposición contará con un programa de actividades complementarias que incluirá visitas guiadas, conferencias y espacios de mediación para profundizar en el legado del nobel colombiano.

Estas actividades buscan no solo celebrar la obra de García Márquez, sino también fomentar el diálogo sobre su relevancia en el contexto actual. Según la Fundación Gabo, el centenario del nacimiento del autor será una oportunidad para reflexionar sobre su impacto en la literatura, el periodismo y el pensamiento global, reconociendo su papel como un puente entre lo local y lo universal.