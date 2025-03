Laura Tobón emocionó a sus seguidores con un mensaje dedicado a su hijo: “Un viaje de aprendizajes”

Laura Tobón compartió una reflexión en la que dio a conocer las tres lecciones que le dejó ser madre de Lucca - crédito @laura_tobon/Instagram

Reconocida principalmente por su faceta como modelo y presentadora, Laura Tobón es una de las figuras más seguidas y queridas por los colombianos. Su carisma, su belleza y sus publicaciones en redes sociales son noticia con regularidad, a la par que le abren oportunidades como su debut como actriz en la serie Primate, de Prime Video.

También es notoria su faceta como madre de Lucca, su hijo nacido en diciembre de 2021, fruto de su matrimonio con el empresario Álvaro Rodríguez. Desde entonces, su figuración en pasarelas y eventos de moda que se cuentan entre los más importantes a nivel mundial, se alterna con las reflexiones acerca de esta aventura como madre.

En uno de sus videos más recientes, la bogotana compartió un apartado singular, pues no solo se dirigía a sus más de 4 millones de seguidores, sino a su propio hijo, así como a las madres de familia.

“La maternidad no es un destino, sino un viaje de aprendizajes, crecimiento y sorpresas todos los días”, inició.

Con un reel en su cuenta oficial, la modelo y presentadora se refirió a su experiencia con su hijo de tres años - crédito @laura_tobon/Instagram

Luego, la presentadora, recordada por su paso en La Voz o La vuelta al mundo en 80 risas, compartió tres lecciones importantes que le ha dejado Lucca: “Primero, soltar el control, me ha enseñado que la vida sigue su guion perfecto. Segundo, escuchar más allá de las palabras, sus palabras se vuelven importantes, pero también sus gestos, su mirada, su risa. Tercero, ser curioso en la vida, Lucca encuentra maravillas donde yo solo veía rutinas… La vida se disfruta más desde los ojos de un niño”.

Los seguidores de Laura Tobón no tardaron en expresar su agradecimiento y felicidad por el contenido que la presentadora comparte. “Ser papás es redescubrir el mundo”, “Gracias Laurita, para mí lo más lindo es ver a Lucca con tanta alegría”, y “Totalmente de acuerdo, me encanta que compartas tu historia”, fueron algunos de los comentarios de agradecimiento que dejaron sus seguidores en la publicación.

Por otra parte, en sus historias de Instagram, Tobón compartió un logro de su hijo que la llenó de orgullo: en el jardín en el que estudia lo nombraron como “el niño de la semana”. En la publicación se aprecia una cartelera que los compañeros de su hijo realizaron, en la que destacaron las pasiones del pequeño.

Laura Tobón compartió la dinámica que realizaron en el jardín de Lucca, en la que este fue el protagonista - crédito @laura_tobon/Instagram

Esposo de Laura Tobón dio nuevos detalles de su lucha contra la depresión

Álvaro Rodríguez, esposo de la presentadora, utlizó su pódcast para profundizar en lo que reveló semanas atrás en 'La sala de Laura Acuña' - crédito @alvarorodriguezf/Instagram

Otro de los motivos por los que la presentadora fue noticia fue por su aparición junto a su esposo como invitados en La sala de Laura Acuña. Allí, Álvaro Rodríguez sorprendió al revelar que venía lidiando con una depresión que le fue diagnosticada y que llegó a afectar su matrimonio.

Debido al revuelo que causó su aparición, el empresario utilizó su propio pódcast Bosstank para referirse al tema. En esa oportunidad decidió que su invitada sería su propia esposa, junto a la cual profundizó a la hora de hablar de su crisis personal y su diagnóstico de depresión.

Álvaro explicó que, en un principio, no se dio cuenta de lo que le estaba ocurriendo. “Lo primero es no dramatizar tanto el tema. Yo la verdad es que no, no es que sintiera nada raro físicamente, ni que estuviera desesperado, ni nada específico como tal. Es simplemente un cambio, como un cambio de humor, un poquito más impaciente de lo normal”, relató, ante la sonrisa cómplice de Laura.

“Me estaba sintiendo como mal, ¿no? Como molesto, como irritable”, comentó. Para él, no había una causa evidente que pudiera señalar como responsable de su malestar, lo que hizo que fuera más difícil de identificar al principio.

Laura, por su parte, aportó un análisis valioso durante la charla. “Yo creo que es un tema que uno cuando lo siente no sabe por qué le está pasando, por qué lo está sintiendo. Y sí o sí, tenemos que aprender a entender por qué nos está pasando, alzar la mano, pedir ayuda”, reflexionó.