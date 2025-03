Exparticipante de ‘Yo me llamo’ entraría a ‘La casa de los famosos Colombia’

Exparticipante de ‘Yo me llamo’ estaría en la segunda temporada de ‘La casa de los famosos Colombia’ - crédito cortesía de prensa del Canal RCN - captura de pantalla de ‘Yo me llamo’ de Caracol Televisión

El reality La casa de los famosos Colombia continúa generando sorpresas manteniendo a su audiencia conectada con el programa. En la última gala de eliminación, la salida de Yaya Muñoz marcó un momento destacado en la competencia, pero lo que realmente se robó la atención de los seguidores fue el anuncio de un nuevo participante que ingresará próximamente al programa.

Los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán revelaron esta inesperada noticia, aunque mantuvieron en secreto la identidad del nuevo integrante, lo que ha generado una ola de especulaciones en redes sociales.

Entre las suposiciones de los internautas, se comentó sobre el ingreso del deportista y exparticipante del Desafío Mateo Carvajal. También se mencionó a la exconcursante de Protagonistas de Nuestra Tele e influencer Manuela Gómez; sin embargo, ninguno de los dos fue confirmado por el programa.

La imitadora de Fariana en ‘Yo me llamo’ generó rumores en las redes sociales tras compartir en TikTok que se prepara para un nuevo proyecto - crédito @Alexat.fc/TikTok

Los usuarios continuaron especulando y también mencionaron a la empresaria y creadora de contenido Cintia Cossio, pero ella desmintió su ingreso debido a sus ocupaciones laborales. Así como las figuras mencionadas, hubo muchas más en redes sociales, pero una de las que más ha sonado es la exparticipante de Yo me llamo, Alexa Torres, que imitó a la cantante Fariana en el programa.

Los rumores de su posible ingreso comenzaron luego de que la imitadora compartió en su cuenta de Tiktok que está emocionada por un proyecto nuevo que iniciará; sin embargo, no entregó detalles de cuál sería, pero muchos de sus fanáticos mencionaron que sería la próxima participante de La casa de los famosos Colombia.

“Es que yo no sé ni cómo decirles. Muchachos, tenemos otro sueño, que les cuento que ni siquiera lo consideré un sueño porque no pensé que habría manera de que yo llegara hasta allá (...) Este sueño no me creí capaz de dimensionarlo, de que algún día iba a pasar esto. Obviamente, yo no les puedo contar. Mejor y agradezco mucho mi etapa en Yo me llamo, pero es mejor que mi etapa en Yo me llamo, gracias a eso, se está cumpliendo ese otro sueño (...) Con este mensaje les quiero decir que sueñen en grande, bien en grande, porque algún día se puede estar cumpliendo”, fueron las palabras de la doble de Fariana a través de un video.

Alexa Torres despertó rumores tras publicar un video en el que habló de un nuevo proyecto sin dar detalles específicos - crédito @alexatorrexcontreras/ Instagram

Las especulaciones sobre la posible participación de la imitadora de Fariana en La casa de los famosos Colombia generaron comentarios divididos en las redes sociales. Algunos desean ver a la cantante en otra faceta, mientras que otros criticaron su supuesto ingreso.

“Ay no qué pereza, pensé que era Mateo Carvajal”; “¿Ya la podemos nominar?”; “estamos claro que si entra a La casa de los famosos la sacamos de una que estrés está mujer”; “si es para La casa de los famosos que pereza”; “yo pensé que era Mateo Carvajal 😭”; “No, prefiero que vuelva a entrar Yaya”; “hay que comenzar a nominar a Alexa de una vez”; “Queremos a Alexa ella también merece una oportunidad”; “Ella es famosa porque fue capaz de frente a Amparo Grisales como es👏”, son algunas reacciones en las redes sociales.

Cómo fue la salida de Fariana en ‘Yo me llamo’

La eliminación de Fariana en Yo me llamo generó un amplio debate en redes sociales sobre el trato que reciben los participantes por parte del jurado. El episodio emitido el miércoles 5 de febrero por Caracol Televisión estuvo marcado por un fuerte intercambio entre la imitadora y la jurado Amparo Grisales, que no escatimó en críticas hacia la interpretación de la concursante.

La imitadora de Fariana fue eliminado de ‘Yo me llamo’ - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión

La controversia surgió tras la presentación de Fariana, que interpretó el tema A fuego. Grisales calificó la actuación como “perversamente desafinada” y “errática”, afirmando que la imitadora no logró capturar la esencia de la artista original.

Estas declaraciones no solo marcaron el destino de la imitadora en el programa, también encendieron un debate sobre los límites de las críticas en este tipo de formatos televisivos. Mientras algunos espectadores defendieron la postura de Grisales, argumentando que su papel como jurado es evaluar, otros consideraron que sus comentarios fueron excesivos y pudieron afectar emocionalmente a la concursante.