Yaya Muñoz habló de la postura de Dani Duke sobre su amistad con La Liendra en ‘La Casa de los Famosos’: “No sé qué le hice”

La reciente eliminación de Yaya Muñoz de La casa de los famosos Colombia no solo marcó el fin de su participación en el reality, sino que también desató una inesperada polémica fuera de ‘la casa’.

Según se vio el programa Mañana Express, la influencer reaccionó con asombro al enterarse de que Dani Duke, pareja de La Liendra, no veía con buenos ojos la amistad que ella mantenía con el creador de contenido dentro del programa.

En una entrevista para el programa de RCN, Yaya fue confrontada con un video que mostraba la reacción de Dani Duke al apoyo que La Liendra le brindó durante su estadía en el reality.

En el clip, Dani expresaba su descontento con la campaña que su pareja había hecho para que el público votara por Yaya y así pudiera permanecer en la competencia. Incluso, en un momento del video, Dani Duke llegó a decir: “Dios mío, perdónalo, porque no sabe lo que hace”, dejando clara su desaprobación hacia la situación.

Tras observar el video, Yaya Muñoz manifestó su sorpresa y desconcierto ante los comentarios de Dani Duke.

La exconcursante expresó que no entendía las razones detrás de la postura de la influencer. “Quedé plop, no sé qué decir ante eso, era de las personas que menos esperaba esa reacción y comentarios”, declaró Yaya. Además, añadió que no comprendía qué pudo haber generado esa incomodidad, ya que siempre había hablado positivamente de Dani Duke durante su tiempo en el programa.

“No sé qué le hice, qué le molestó o qué le generó inseguridad a ella, no lo esperaba porque la nombraba mucho”, añadió la periodista en la entrevista. asegurando que además en varias ocasiones hablando con el influencer dentro del programa destacó la belleza de Dani.

“y cada vez que tenía la oportunidad de hablar con ‘Lali’ le decía que era muy bonita. No sé qué pudo pasar para que ella reaccionara así”, concluyó Yaya, asegurando que pese a la inesperada reacción, no tiene nada en su contra.

El video de Dani Duke

En la mañana del domingo 2 de marzo, noche en la que se realizaría la eliminación, Dani Duke reaccionó a la campaña que La Liendra le estaba haciendo a Yaya para que votaran por ella y no fuera eliminada.

“Dentro del juego que he visto acá, me parece una pelada muy bacana que tiene que estar sí o sí, así que a votar todos por Yaya para que regrese”, palabras que decía La Liendra mientras Dani se mostraba confundida, por lo que se está viendo desde adentro del reality.

En el audio que se logra escuchar grabado por Duke, Yaya confesó que se quería quedar un tiempo más en el programa, incitando a los seguidores de La Liendra a votar por ella, petición que Dani negó en redes sociales.

El video de Dani Duke fue además acompañado por una descripción en la que se leía: “Dios mío, perdónalo porque no sabe lo que hace… “, mensaje que fue captado por los seguidores del influencer y dejaron que Yaya saliera.

Yaya habló de la reacción que tuvo La Jesuu con su salida

En el programa matutino, a Yaya también le mostraron la reacción de su excompañera de reality La Jesuu, quien una semana antes había acusado a la periodista de ser “falsa” con los participantes de la casa.

En el video que compartió Valentina Ruiz, nombre real de La Jesuu, se le ve efusiva por la salida de Muñoz, incluso en el video se ve que toma una silla y la golpea en el piso como parte de su celebración.

Después de ver el clip que le mostró Mañanas Express a Yaya, la presentadora lo tomó con alegría y aseguro sentirse satisfecha sabiendo que le pudo generar esa sensación a La Jesuu con su salida.

“Me encanta, me encanta generar ese tipo de reacciones en la gente, más que todo con ella, porque desde el comienzo no sentía al 100%, pero fue evidente, porque pasaron situaciones entre ella y José, que no me corresponde contar”, dijo Yaya levantando especulaciones sobre el supuesto gusto que sentía Valentina por la pareja de ella.