Yaya aprovechó mensaje que envió a ‘La casa de los famosos’ tras su salida para desquitarse con Norma Nivia: “La que menos corre, vuela”

Tras su salida del programa, Yaya envió contundente mensaje a los habitantes de la casa y se desquitó con Norma - crédito @dahianlorena/ Instagram - captura de pantalla La casa de los famosos Colombia

La presentadora Yaya Muñoz fue la reciente eliminada de La casa de los famosos Colombia 2025, y abandonó la casa por la votación del público en la noche del domingo 2 de marzo.

Después de desafiar varias reacciones en redes sociales y dentro de la casa, Yaya regresó al set del programa para enviar mensajes desde allí a varias de las celebridades que aún están dentro de la competencia, y aunque envío comentarios de apoyo a personajes como Emiro Navarro, no dejó pasar el momento para arremeter contra Norma Nivia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Durante las últimas semanas, Muñoz y Nivia habían protagonizado varios roces dentro de ‘la casa’, por lo que el momento de enviar el mensaje en vivo fue el espacio escogido para lanzar algunas pullas a la modelo.

“Norma, Norma, Norma, ¿quién se iba a imaginar que la que menos corre, vuela?… yo no sé, pero de las amigas tendría mucho cuidado… como me gusta confirmar que lo que yo sentía era real, no me equivoqué“, dijo Yaya.

Ante las acusaciones de Muñoz, la modelo prefirió no haberse una devolución - crédito captura de pantalla La casa de los famosos Colombia

Los participantes que ya fueron eliminados del programa, no se les permite dar muchos detalles de lo que se vive en el exterior, por lo que Yaya no pudo acusar directamente a Norma, pero los internautas aseguran que se refería a la amistad que sostiene con Melissa.

Sin embargo, la mayoría de internautas y seguidores del programa se atrevieron a decir que en realidad el mensaje de Yaya para los famosos está lleno de mentiras.

“Yaya diciendo que afuera la quieren y que a la gente la gusta su relación con José, quiero vivir en esa realidad”, dijo un seguidor del reality.

En una parte de su intervención, Yaya le dedicó algunas palabras a Emiro, aclarando que está tranquila por la amistad que le pudo brindar durante los días que estuvo en la casa. “Emiro, te adoro con todo mi corazón, me siento orgullosa de haber sido tu amiga y me siento feliz con mi lealtad, porque hoy estando aquí afuera puedo comprobar que fui leal para ti… Ojo, no te confíes con gente por ahí”, dijo Yaya.

Yaya agradeció a Emiro por su amistad dentro del programa - crédito prensa del Canal RCN

Un mensaje para su equipo dentro de la casa

Durante su corta intervención, también agradeció a Karina García, Lady Tabares, La Toxi y Yina Calderón por haberle dado un espacio en donde se sintió segura durante el programa.

“Gracias a ustedes por apoyarme, mi Lady, sabes que te admiro demasiado, Yina, te adoro, lo estás haciendo muy bien”, dijo Yaya, además recordó que la amiga de Emiro hace un par de semanas fue a gritarle que se alejara de Yaya, lo que según la exparticipante, es falso.

“También nunca gritaron ‘no confíes en Yaya’, ya lo confirmé… Yina, te adoro, sigue haciendo tu papel, no te dejes provocar por la mala gente que abunda en esa casa, sigue haciendo tu papel, sigue firme con los tuyos, que es lo que tú siempre haces”, añadió.

Yaya negó que le pidieron a Emiro que se alejara de ella - crédito @karolalcendra_ y captura de pantalla Canal RCN

Las reacciones del público

Después de las contundentes palabras a sus compañeras, aprovechó para despedirse de José Rodríguez, sin embargo, las redes sociales no se hicieron esperar a las reacciones.

Los comentarios que más se repiten en las redes sociales se burlaron por asegurar que nadie desde afuera la pidió al resto que se alejara de Yaya, lo que para los internautas es falso, debido a las peticiones que hizo Karola, amiga de Emiro.

Los seguidores del programa acusan a Yaya de decir cosas aparentemente falsas durante su mensaje a la Casa - crédito @stiivensito_/ X

“Y Yaya en que realidad es que vive, ya me está preocupando”, “Yaya cree que devoró y en realidad ayunó”, “Yaya tan mitómana, qué miedo”, “por esto la sacaron del programa, mentirosa”, “día 81718282 y Yaya sigue negando que gritaron “no confíes en yaya” JAJAJAJAJAJAJA”, fueron algunas de las reacciones.