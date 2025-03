Revelan nuevo audio sobre presunta filtración por la que se voló ‘Papá Pitufo’

La Fiscalía presentó un audio donde Diego Marín, alias Papá Pitufo, menciona su influencia en la Policía Fiscal y Aduanera - crédito Colprensa y Polfa

En la noche del domingo 2 de marzo se conoció un nuevo audio con el que se ratificaría que al señalado zar del contrabando en Colombia Diego Marín, alias Papá Pitufo, le estaban filtrando información, desde altas esferas del Gobierno Nacional, sobre las investigaciones que llevaban en su contra lo que le permitió escapar a España y luego a Portugal, donde en la actualidad solicitó asilo político para evitar que hagan efectiva su extradición.

En el informativo de televisión Noticias Caracol obtuvieron en exclusiva un audio de una conversación que sostuvo Camilo Gómez, hombre de confianza del presunto delincuente, y el agente de la Policía Álvaro Galvis, adscrito a la dirección a la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), que logró penetrar la organización de Marín y que estaba develando información crucial para la Fiscalía General de la Nación con la que incluso se lograron incautaciones de contrabando.

Durante ese diálogo, Gómez le cuenta que ‘Papá Pitufo’ enteró de que existía un video de una reunión que sostuvo en Cartagena en septiembre de 2023 con Galvis y el mayor Peter Steven Nocua, que para esa época era el director la Polfa en esa ciudad, y que es señalado de formar parte del entramado de corrupción.

Según esa grabación el oficial le reveló toda esa información al jefe contrabandista, ya que lo habían citado para que informara por qué estaba allí.

En Noticias Caracol indicaron que Nocua supo de esta situación horas después de que se diera una reunión en Bogotá entre el ministro de Defensa, Iván Velásquez; el fiscal Andrés Marín, que lideraba la investigación contra ‘Papá Pitufo’; su jefe en ese organismo, Leonardo Quevedo, y la jefe de contrainteligencia de la Policía, la coronel Julie Ruiz.

Allí se buscaba proteger al agente de la Polfa, por solicitud del representante el ente acusador, ya que la organización de ‘Papá Pitufo’ tenía sospechas en su contra.

Sin embargo, la coronel Ruiz desestimó esa situación y sostuvo que el señalado zar del contrabando ya no estaba en Colombia, por lo que el fiscal Marín tuvo que develar el video de la grabación de la reunión en Cartagena.

El tribunal de Porto decidirá si el pedido de asilo de Marín frena su traslado a Colombia - crédito Fiscalía General de la Nación

Según lo que establecieron en Noticias Caracol tras el encuentro de los altos funcionarios, se debilitó la investigación en la que estaban trabajando también el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, la Armada Nacional y la Interpol, y con la que lograron documentar que ‘Papá Pitufo’ se reunía con policías, jueces, fiscales y funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) en Bogotá y Cartagena.

Un mes después, fue cuando el presunto zar del contrabando se fue para Europa y de esta manera evadió los seguimientos que le estaban haciendo, pero, además, se evidenció, en otros audios que tiene la Fiscalía, que el fin era el de sabotear todo el trabajo del fiscal Andrés Marín, que coincidió con una investigación paralela en la que el mayor Nocua pasó de ser un oficial implicado en el entramado con ‘Papá Pitufo’, a un agente encubierto.

En Noticias Caracol indicaron que de esta manera a Diego Marín lo terminaron procesando por sobornar a dos policías por 13 millones de pesos, mientras que las otras indagaciones que llevaba el representante del ente acusador, con las que se iba develar toda la red de corrupción, se frustraron en parte y fue cuando se dio la tristemente célebre audiencia en que lo relevaron, justo cuando solicitó la orden de captura para ‘Papá Pitufo’ y de varios de los miembros de su organización.

Recordaron en ese medio de comunicación que a los investigadores del fiscal Marín los trasladaron a zonas rojas en orden público, y a él ahora le toca procesar delitos sexuales.

En la operación participaron autoridades de Colombia, Panamá y Francia - crédito Armada

No obstante, la semana pasada, el saliente ministro de Defensa, Iván Velásquez, aseguró que de la señalada reunión no se filtró información sobre las investigaciones a ‘Papá Pitufo’.

“Esto no es cierto. No solo no hubo ninguna filtración, sino que para la fecha de la reunión -10 de octubre de 2023- no se había expedido ninguna orden de captura contra Diego Marín Buitrago. La orden de captura fue emitida el 11 de marzo de 2024 por el juez 48 penal municipal con función de control de garantías de Bogotá. Además, según los registros migratorios, Marín Buitrago ingresó a Colombia procedente de Madrid el 29 de octubre de 2023 y regresó a Madrid el 19 de noviembre siguiente [sic]”, publicó el pasado 25 de febrero en su cuenta oficial de la red social X.