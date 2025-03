Polémica en Carnaval de Barranquilla: Marc Anthony se enojó con asistente porque le lanzó una botella

Durante la presentación de Marc Anthony, un espectador lanzó una botella de agua, impactando cerca del rostro del artista - crédito Redes sociales/X

La noche del sábado 1 de marzo de 2025, marcó el inicio oficial del Carnaval de Barranquilla, una de las fiestas más emblemáticas y esperadas en Colombia.

Sin embargo, el espectáculo nocturno que prometía ser uno de los más destacados de la primera jornada, el “Metroconcierto Histórico”, celebrado en el Estadio Romelio Martínez, se vio opacado por un desagradable incidente que involucró al salsero puertorriqueño Marc Anthony.

Con motivo de la decimoquinta edición del Metroconcierto, el público barranquillero y visitantes se prepararon para una velada llena de ritmo y sabor.

Los organizadores del evento anunciaron con anticipación la participación de reconocidos artistas como Juan Luis Guerra, Jessi Uribe, Rafa Pérez, Sergio Vargas, Gusi y Dekko.

Sin duda, Marc Anthony y el dominicano Juan Luis Guerra encabezaban la lista de presentaciones más esperadas de la noche, por lo que desde días antes, las redes sociales y los medios locales estaban al tanto de cada detalle, mientras que la boletería oficial se agotaba rápidamente.

Marc Anthony, visiblemente molesto, detuvo el espectáculo para reclamar al responsable del incidente con la botella - crédito Mario Anzuoni/REUTERS

Pero, no todo sucedió conforme al plan: en medio de la presentación de Marc Anthony, y cuando el público se encontraba completamente entregado a los éxitos del salsero, un espectador le lanzó una botella de agua que impactó cerca de su rostro, generando el inmediato enojo del artista.

La reacción de Marc Anthony fue contundente, pues visiblemente molesto, detuvo por un momento el espectáculo para dirigirse a la multitud: “Les voy a decir algo, el que me tiró la botella que tenga los cojones de decirme quién era, aquí siempre he respetado, amo a Colombia, pero qué pena, si me tiran algo, pal carajo”.

Su reclamo resonó en todo el estadio y dejó atónitos a muchos espectadores que, aturdidos, no podían entender por qué alguien haría algo así en un concierto tan esperado, por lo que tras una breve pausa, los asistentes respondieron con gritos: “Fuera, fuera”.

Artistas como Juan Luis Guerra, Jessi Uribe y Marc Anthony encabezaron las presentaciones más esperadas del Metroconcierto en Barranquilla - crédito Mario Anzuoni/REUTERS

Si bien no se han confirmado oficialmente las identidades o la relación exacta de los implicados, los videos circularon rápidamente, causando indignación entre los aficionados de la música y los seguidores del cantante puertorriqueño.

Aun cuando el infortunado momento con la botella podría haber opacado la fiesta, la organización del Metroconcierto destacó el éxito del evento en sus aspectos generales y recordó que este tipo de actos de irrespeto no representan el sentir de la mayoría de los barranquilleros ni de los visitantes; por su parte, Marc Anthony se retiró tras finalizar su show y hasta el momento no ha emitido mayores declaraciones al respecto, más allá de su exabrupto en tarima.

“Volver”: Marc Anthony junto a piso 21 y Beéle

Piso 21, el trío colombiano conformado por Dim, el Profe y Pablo, lanzaron su nuevo sencillo Volver en colaboración con el icónico Marc Anthony y el talentoso Beéle.

Este lanzamiento, que ha generado gran expectativa en las redes sociales, fusiona el romance clásico con los ritmos contemporáneos del afro, creando una experiencia musical única para sus seguidores.

Los colombianos trabajaron junto al salsero para lanzar un nuevo himno dedicado al desamor que restará en el nuevo álbum de Piso 21 - crédito @piso21/Instagram

Volver no solo destaca por la unión de estos artistas, sino también por la producción de Dim, Andy Clay y Giovel Simon, quienes han logrado mezclar perfectamente los estilos inconfundibles de cada uno.

En el sencillo, Marc Anthony aportó su característica voz tropical, mientras qwue Beéle incorporó una frescura contemporánea, y Piso 21 mantuvo su sello distintivo del pop urbano, por lo que esta combinación resulta en un himno perfecto para los enamorados que desean “Volver”.

El videoclip, dirigido por el artista visual Riocam, fue filmado en Miami y recreó la moda y la arquitectura de la Ciudad del Sol en los años 80.

Este lanzamiento marca el inicio de una nueva etapa para Piso 21, caracterizada por grandes colaboraciones y su fiel esencia romántica. Volver ya está disponible en todas las plataformas digitales.