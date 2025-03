Marlon Solórzano habló del acoso que sufrió en el equipo Jaguares, razón por la que dejó el futbol: “Me aburrió, fue fuerte”

Marlon Solórzano, exparticipante de 'La casa de los famosos Colombia 2025' relató que un técnico del equipo Jaguares lo acosó - crédito @marlonsolorzanoz/Instagram

Marlon Solórzano exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025 que ganó popularidad en la segunda temporada del reality de convivencia por su romance con la modelo paisa Karina García, rompió el silencio sobre su experiencia negativa en el futbol, deporte en el que intentó hacer carrera profesional.

Según desveló el también creador de contenido fitness, abandonó el sueño de convertirse en una destacada figura del balompié colombiano tras verse envuelto en incómoda situación de abuso con el técnico del equipo Jaguares de Córdoba luego de que destacara como goleador. “Me empezó a hacer invitaciones extrañas, eso me aburrió porque fue algo muy fuerte”, afirmó.

“A mí me dolió mucho algo que pasó con un técnico de Jaguares, donde estaba jugando luego de mi paso por Argentina. Yo estaba muy contento porque, si bien no se me dieron las cosas con Atlético Nacional, Jaguares se interesó en mí y en mis dos primeros partidos con ellos metí tres goles. Ahí fue cuando llegó el técnico, un tipo con pinta de cuchilla y muy serio, y empezó a hacerme invitaciones súper extrañas”, comenzó compartiendo Solórzano en entrevista con el programa XYZ, de RCN Radio.

En medio del debate en el que salió a colación el tema de si existe o no acoso en el futbol, algo que es un mito sobre este deporte, Marlon afirmó que sí, e incluso se sinceró sobre una situación personal que lo tocó.

“Una vez hubo un parche con los jugadores, pero él dizque dándonos trago y tocándonos la pierna. Yo le dije que a mí esas cosas no me gustaban y él me respondió que eso era parte del proceso ¡Me la tiró de frente! Yo no cedí y me fui molesto para la casa”, detalló el modelo paisa que aunque no reveló nombres si aseguró que ocurrió en la temporada en la que perteneció al club deportivo.

El actor habló de posibles encuentros con Karina García fuera del reality - crédito cortesía del Canal RCN

El tercer eliminado de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia al que el público castigó por su polémica relación con su compañera de juego, se refirió a su fallido intento por triunfar en el futbol, pues, un técnico trunco ese deseo.

Marlon Solórzano le dedicó unas palabras a Karina García que la dejaron desconcertada - crédito Canal RCN/Instagram

De acuerdo a lo que contó el modelo nacido en Medellín (Antioquia), cuando consiguió ser fichado por el club deportivo Jaguares de Córdoba y comenzó a realizar goles, en lugar de ascender, terminó siendo blanco de acoso, especialmente al negarse a acceder a las invitaciones del técnico. No obstante, Marlos compartió que un episodio del mismo tipo le ocurrió en el modelaje.

“Al otro día, como yo no me dejé de nada, se metió dizque de jugador en la práctica para darme pata y puño ¡Eso fue súper fuerte! Ya después me di cuenta de que lo destituyeron del cargo porque tuvo otras cosas con otros jugadores. La vida se encarga de poner a cada quién en su lugar. Sin embargo, eso fue lo que me aburrió del fútbol”, concluyó Marlon Solórzano, que mencionó también que una situación similar le ocurrió en la industria del modelaje, cuando un supuesto agente le pidió quitarse toda la ropa para calificar su cuerpo y él no accedió.

“Pero que diga el nombre del técnico, esas denuncias que no dicen el nombre no se las cree nadie”, “este fue jugador de fútbol, pero en Temu”, “a él le sacaron roja en la casa de los famosos”, “una estrella fugaz”, “en qué año jugaste, así se sabe de quién habla”, “nada raro … en el fútbol se ve de todo … el problema es q no lo denuncian y por eso sigue pasando”, “con razón a James Rodríguez lo sacan de todos los equipos”, son son parte de las reacciones que tuvo la denuncia de Marlon Solórzano.

Marlon Solórzano fue le tercer eliminado de 'La casa de los famosos Colombia 2025' por decisión del público - crédito cortesía del Canal RCN