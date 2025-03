Hombre amenazó con machete a su esposa en una vivienda de Manizales: se enojó porque no le gustó la comida

Durante la audiencia, el señalado no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía General de la Nación - crédito Colprensa/Redes Sociales

Hay conmoción en Manizales (Caldas) tras conocerse que un hombre amenazó a su pareja sentimental con un machete al interior de su vivienda en zona rural de la capital colombiana.

Según testimonios dados al medio local La Patria, los hechos ocurrieron en la noche del viernes 28 de febrero de 2025, cuando la Policía fue alertada por la comunidad aledaña sobre un posible caso de violencia intrafamiliar en una finca de la ciudad caldense.

Al llegar al sitio, los uniformados encontraron a la mujer huyendo del acto de furia por parte del hombre, manifestando que le había recriminado por la alimentación, motivo por el que había emprendido su enojo contra su esposa y sus dos hijos de 3 y 6 años de edad, respectivamente.

Los hechos ocurrieron en la noche del 28 de febrero, en zona rural de Manizales - crédito manizales.gov.co

Ante esta situación, la Policía logró la detención del sujeto, así como la incautación del arma cortopunzante, por lo que fue llevado ante un juez de la república para que respondiera por sus actos. Durante la audiencia, la Fiscalía General de la Nación detalló el momento en que el hombre tuvo dicha reacción contra su cónyuge.

“Sacó la peinilla (machete) y golpeó el fogón. Empacó la ropa y le dijo que se largara de la casa. Con la misma arma, la emprendió contra elementos o cosas de la residencia y encerró a los niños en la habitación”, mencionó el ente acusatorio en el juzgado.

Defensa de la mujer agredida

Tras la petición de la Fiscalía, intervino la víctima del ataque verbal por parte del sujeto, quien no aceptó los cargos imputados por la entidad acusatoria. Sin embargo, en la declaración de la mujer, hubo una solicitud bastante particular, ya que al escuchar que el hombre se exponía a una pena privativa entre cuatro a ocho años de prisión, pidió que fuera liberado, al considerar que no tuvo rasgos de violencia física por parte del procesado.

Imagen de referencia - El hombre amenazó con machete a una mujer en Manizales porque al parecer no le gustó la comida - crédito Colprensa

“No he dicho que él me agredió, ni mucho menos, fue algo del momento, la verdad nunca había estado en una situación así, con policías y todo eso. Tuvo una rabia, pero no quiero presentar cargos contra él, quiero volver a su lado, que lo suelten. Los niños estaban en la pieza, ellos no vieron nada”, declaró la dama en la audiencia.

Ante ello, la Fiscalía mencionó que, aunque la señora retire la denuncia, los actos del hombre son un delito que amerita una investigación de oficio. Sin embargo, la decisión del juez fue imponer un acta de compromiso firmada por el acusado, con tal de que no se le impusiera una medida privativa de la libertad, en la que juró no repetir los hechos.

Por ahora, el proceso judicial sigue su curso, y las autoridades deberán determinar las medidas a tomar para garantizar la seguridad de la familia y el cumplimiento de la ley. Este caso pone de manifiesto la complejidad de las situaciones de violencia intrafamiliar, donde las víctimas a menudo enfrentan dilemas emocionales y sociales que dificultan la denuncia y el seguimiento de los procesos legales.

Hombre que amenazó con machete a mujer en Manizales firmó acta de compromisos en audiencia judicial - crédito Captura de Pantalla Redes Sociales

Recomendaciones ante casos de violencia intrafamiliar

Entre tanto, la Policía reiteró sus recomendaciones para que, en caso de que se presente un hecho de violencia intrafamiliar, denuncie ante las autoridades competentes y así evitar que se presenten víctimas de estos ataques.

Según las autoridades, las personas afectadas por este tipo de agresiones pueden solicitar medidas de protección tanto en las Comisarías de Familia como ante jueces civiles o promiscuos municipales. Estas medidas buscan salvaguardar la integridad física y emocional de quienes sufren este tipo de violencia, ya sea en su lugar de residencia o en el lugar donde ocurrieron los hechos.

Las personas afectadas por este tipo de agresiones pueden solicitar medidas de protección tanto en las Comisarías de Familia como ante jueces civiles o promiscuos municipales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Otra alternativa es acudir a un centro médico u hospital. En estos lugares, además de recibir atención médica de urgencia, los profesionales de la salud están obligados a informar a la Fiscalía General de la Nación sobre el caso.

Para quienes puedan hacerlo, también existe la posibilidad de acudir directamente a la Fiscalía. Según detalló el documento, en los Centros de Atención e Investigación Integral contra la Violencia Intrafamiliar (Cavif), las víctimas tienen acceso a un enfoque integral que incluye asesoría psicológica, social, jurídica y médico-legal.

En caso de que la víctima no pueda trasladarse a la Fiscalía, otra opción es buscar ayuda en el cuadrante de la Policía Nacional más cercano o en un Centro de Atención Inmediata (CAI). Los agentes de policía están capacitados para orientar a las personas afectadas sobre los pasos a seguir y las instancias a las que pueden acudir para recibir apoyo.