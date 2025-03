Feminicida de Luz Mery Tristán dió su versión de cómo la asesinó y se consideró una “víctima de falacias y difamación”

Un juez en Cali responsabilizó a Andrés Ricci por el feminicidio agravado de la excampeona mundial de patinaje Luz Mery Tristán - crédito @fiscaliacol/Twitter

El 11 de febrero de 2025, en un sentido fallo condenatorio, un juez del Palacio de Justicia de Cali declaró culpable a Andrés Gustavo Ricci García por el delito de feminicidio agravado contra Luz Mery Tristán, multipremiada campeona de patinaje vallecaucana.

A la espera de que se conozcan los años que deberá purgar su condena por el atroz crimen, en la tarde del sábado 1 de marzo, el acusado fue llamado a interrogatorio para que contara su versión de los hechos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Andrés Gustavo Ricci García contó su versión de lo que pasó el día que asesinó a su propia pareja - crédito Fotocomposición Infobae (Redes sociales)

Aseguró que tuvo una mañana del 4 de agosto de 2023 pasada por trabajo y nuevos proyectos que tenía para su empresa. En medio de sus labores, Ricci había consumido grandes cantidades de alcohol.

Hacia las 5:00 p. m., Ricci afirmó que comenzó a consumir cocaína, y a las 8:30 p. m. le solicitó a un trabajador suyo que lo llevara a su casa. “Me tomé una botella de Whisky y un poco más. Cocaína consumía en el baño”, relató.

Dijo que una vez llegó a su casa, continúo con el consumo de bebidas embriagantes. Según él, en un momento se asomó Tristán y lo habría saludado de manera cortante.

“Luego de que se fue el trabajador, subí a la habitación y encontré a Luz María callada, una mirada perdida, se quedó callada inicialmente (...) Y me dijo: ‘Me voy a matar’, también me dijo palabras soeces. Yo me quedé azul”, explicó el feminicida ante el juez.

El feminicida aseguró que el día de los hechos había consumido grandes cantidades de alcohol y cocaína - crédito Shutterstock

Según él, era frecuente que en las habitaciones de la casa se guardaran armas de fuego o traumáticas, aunque no se hiciera uso de ellas; esto, debido a la situación de seguridad del sector donde vivían que, según él, se agudizó luego del estallido social de 2021. Sin embargo, esa noche, supuestamente, una de las armas no estaba en su cajón habitual sino encima de la mesa de noche, lo que hizo pensar “lo peor” a Ricci.

“Me dice: ‘Me voy a matar, me voy a suicidar’, pero descompuesta, nunca había visto a Luz María así”, anotó.

Recalcó que en medio del tensionante momento, Luz Mery salió a correr, y qué él ya había tomado el arma con la que supuestamente Tristán se iba a quitar la vida.

“Luz María salió caminando, corriendo del cuarto y yo detrás de ella. Ella ingresó a un cuarto y azotó la puerta y la cerró. La puerta ya no abría y ella seguía diciendo: ‘Me voy a matar’”, explicó.

Ricc afirmó que disparó con la intención de salvarle la vida a Tristán - crédito Heinz-Peter Bader/REUTERS/

Ricci aseguró que en esa habitación también había un arma, por lo que cuando Tristán cerró la puerta, creyó que era para “quitarse la vida” y que por esa razón decidió, a como dé lugar, abrir la chapa y “salvar a Luz María”.

“En ese momento accioné la pistola, porque es automática y salió una ráfaga”, complementó en su versión.

Comentó que en momentos posteriores sintió un silencio completo, razón por la que no ingresó a la habitación y prefirió irse a continuar consumiendo alcohol y cocaína hasta alrededor de las 4:00 a. m., sin buscar respuestas a la supuesta actitud que le notó a Tristán.

“Hasta hoy no sé qué le dijeron, qué le pasó en el trabajo, con quién habló, que inconveniente tuvo, porque en el transcurso de mi vida no había visto una Luz María tan grosera y tan descompuesta de esa manera”, añadió.

Al final de su versión, Ricci enfatizó en que nunca tuvo la intención de asesinarla, y que es falso que su relación con la patinadora estuviera marcada por los maltratos físicos y verbales.

Indicó que se considera una “víctima” de los testimonios “falsos y difamatorios”, además de la forma como algunos medios de comunicación han informado sobre el caso. “Tengo una historia intachable como amigo, como colombiano, como padre, como hijo”, agregó.

“Soy una persona con valores, vengo de una familia hermosa. He sido víctima, me iban a matar. He sido una persona amenazada (...) nunca la maltraté, soy un adicto, lo acepto, pero no soy un esquizofrénico. A mis hijos les pido perdón, a Dios y a la sociedad”, puntualizó.