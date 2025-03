Colombia brilló en la última noche de Viña del Mar 2025: Tanto Morat como Sebastián Yatra ganaron Gaviota de Oro y Plata

Sebastián Yatra conquistó Chile con su regreso al Festival Viña del Mar 2025 - crédito @elfestivaldevina/Instagram

Morat y Sebastián Yatra finalmente le cumplieron la cita al público chileno luego de que sus presentaciones previstas para el 25 de febrero en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar se vieran interrumpidas por el fuerte apagón que sufrió el país en general y que obligó a que se reprogramarán las fechas de los conciertos.

Tras extenderse un día más la fiesta musical, tanto la banda bogotana como el cantante de Traicionera cautivaron al ‘monstruo’ de la Quinta Vergara y su exigente público, tanto así que calificaron sus shows como “un cierre épico” y les otorgaron tanto Gaviota de Oro como de Plata.

Por su parte, Sebastián Yatra regresó por todo lo alto a Viña del Mar luego de su debut hace seis años. El artista paisa que ya se había subido al escenario para acompañar a su coterráneo Carlos Vives en la interpretación del tema en el que colaboran juntos Robarte un beso, sorprendió con lleno total del anfiteatro y, presentó nuevas versiones de sus temas.

Sebastián Yatra cerró por todo lo alto con un sinfónico el Festival Viña del Mar 2025 donde ganó Gaviota de Oro y Plata - crédito @elfestivaldevina/Instagram

El exjurado de La voz kids llegó a la Quinta Vergara con más de 50 músicos sinfónicos, Aparte de la banda que siempre lo acompaña y un gran cuerpo de baile que dieron un ambiente más romántico a sus canciones.

Yatra arribó de manera creativa asumiendo el rol de director de la orquesta, vestido de blanco y con batuta en mano. “¡Buenas noches Viña del Mar!”, saludó al público chileno, que lo recibió con una gran ovación. “Pensamos que no íbamos a estar, ¡y terminamos cerrando el Festival de Viña!”, añadió sobre la cancelación de su concierto original del martes debido al apagón.

A pesar de haber anunciado estar indispuesto y con la voz ronca, Sebastián consintió a los asistentes dándoles a conocer en exclusiva y en vivo, el que será su próximo lanzamiento musical. “Viña te amo, de verdad, gracias. Esa canción nació acá, solo les puedo decir que sale el 20 de marzo y será sobre una pelirroja”, agregó el paisa.

Sebastián Yatra sorprendió en Viña del Mar 2025 con 50 músicos sinfónicos y nuevas versiones románticas de sus canciones - crédito @elfestivaldevina/Instagram

El artista venezolano Lasso subió a tarima como invitado para cantar el éxito Ojos marrones, mientras tanto, Mau y Ricky en pantalla y arreglos orquestales que recordaban a un tema de James Bond para una nueva versión de Ya no tiene novio.

Por segunda vez, tal y como lo hizo en 2019, Yatra se alzó con dos galardones en otorgados por los aplausos y la ovación de los presentes que pidieron Gaviota de Plata y luego de Oro para el cantante de 30 años.

Morat debutó en Viña del Mar 2025

La edición 64 del Festival Internacional de la Canción recibió a la agrupación de pop rock latino que pro primera vez se enfrentó al llamado ‘monstruo’ de la Quinta Vergara consiguiendo conquistar con su música alternativa, carisma y autenticidad.

Morat conquistó con su primera presentación en la Quinta Vergara del Festival de Viña del Mar 2025 - crédito @elfestivaldevina/Instagram

El cuarteto bogotano integrado por Simón Vargas, Juan Pablo Isaza, Juan Pablo Villamil, Martín Vargas a quienes los chilenos también tuvieron que esperar un par de días después del apagón energético que dejó sin servicio de luz al 99% del país chileno, sonó impecablemente al interpretar éxitos como No se va, Salir con vida, Por si no te vuelvo a ver y Amor con hielo, que el público coreó de principio a fin, cantando a todo pulmón con emoción. No pasó mucho tiempo antes de que les dieran la Gaviota de Plata, y finalmente también se llevaron la Gaviota de Oro, el máximo premio que concede la audiencia con sus aplausos.

“No saben lo mucho que soñamos estar acá”, expresó uno de sus miembros justo antes de recibir la Gaviota de Oro. “Gracias, gracias de verdad. Los queremos con toda el alma”.

Morat abrió la gala del sábado 1 de marzo, noche que sumó el festival para dar cumplimento total a su agenda programada, razón por la que la banda colombiana extendió su visita en Chile.

Morat cumplió el sueño de presentarse en Viña del Mar 2025 - crédito @elfestivaldevina/Instagram

“¡Qué maravilla Viña, qué maravilla!”, exclamó la banda antes de terminar su primera actuación en el festival chileno. “No se imaginan el sueño que estamos cumpliendo aquí. Muchas gracias por todo el apoyo, por todo el cariño”.