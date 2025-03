Andrey Avendaño, líder de las disidencias de las Farc, se pronunció sobre los combates con el ELN en el Catatumbo: “Seguimos adelante”

Andrey Avendaño, comandante del Frente 33 de las disidencias de las Farc - crédito Ernesto Guzmán/EFE

Según cifras de la Defensoría del Pueblo, el Catatumbo, en Norte de Santander, ya cuenta con 36.000 desplazados por la violencia, luego del ataque del Ejército de Liberación Nacional (ELN) contra el Frente 33 de las disidencias de las Farc.

En conversación con Semana, Andrey Avendaño, comandante del Frente 33, entregó detalles de cómo enfrentó al ELN en la región, donde, según las autoridades, hay cerca de 100 muertos.

“Los militares siempre nos preparamos para la guerra o para la paz, a los que agarra de sorpresa es a quienes nunca tomaron el camino revolucionario en serio. Es verdad que se siente la adrenalina a mil al saber que a quien consideras hermano de lucha tomó la decisión de tomarte por asalto”, indicó Avendaño.

Carlos Eduardo García, conocido con el alias de Andrey Avendaño, portavoz y jefe negociador del grupo Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc - crédito Colprensa/Daniel Becerril/REUTERS

El comandante explicó que, en un principio, todo se tornó muy confuso, porque creían que se trataba de un accidente o una situación lejana.

“Había una comunicación telefónica en tiempo real con un integrante del ELN y nos decía que paráramos o asumíamos el costo político, hasta llegamos a creer que el ataque era del Ejército”, aseveró el citado medio.

Además, aseguró que continuarán su lucha, que, según él, responde a un “compromiso con la paz” en Colombia.

“El camarada Jhon Mendoza me ordenó la retirada del lugar del combate, porque teníamos las posibilidades de haberle dado vuelta a la situación en el instante, recogimos las cortinas confiando en que era impensable que el ELN contara con un plan típico de mercenarios de ocupación desde adentro del territorio. Ahora seguimos adelante manejando la situación sin tomar distancia de nuestro compromiso con la paz”, expresó a Semana.

Andrey Avendaño afirmó que no perdieron ningún hombre, sino que fue el Catatumbo que perdió a sus “hijos” por una violencia que catalogó de innecesaria.

“El ELN ni siquiera es el 0,1% de la población del departamento y menos del 0,6% de la población catatumbera”, aseguró al citado medio.

Andrey Avendaño aseguró que “El ELN ni siquiera es el 0,1 % de la población" del Catatumbo, Norte de Santander - crédito AFP

Y agregó: “De modo que una organización que afecte a la inmensa mayoría de la población no se puede decir que tiene poder en el territorio. El Frente 33 es un proyecto, no un hombre ni un grupo de hombres, somos la esperanza de un pueblo que clama a gritos por justicia social y cambios estructurales, nuestra fuerza no subyace de las armas ni de la cantidad de combatientes, si no del entusiasmo del conjunto del pueblo, en trabajar por la consecución de la paz con justicia social”.

El comandante del Frente 33 de las disidencias de las Farc aseveró que mientras exista una posibilidad de diálogos de paz, seguirán por ese camino, porque es un “principio determinante” del grupo guerrillero.

Asimismo, aseguró que no es de su competencia juzgar o confirmar que el ELN está aliado con el régimen de Nicolás Maduro.

“Una cosa es querer controlar el país y otra es poder hacerlo. La fortaleza del ELN no se mide por su fuerza y sus medios de combate, lo determinante es si representa o no la voluntad de paz de Colombia y las acciones de este grupo en Chocó y el Catatumbo son de guerra, destrucción y de graves violaciones a los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario. En síntesis, criminales de guerra”, explicó Andrey Avendaño.

El líder de una de las disidencias aseguró que no es de su competencia juzgar o confirmar que el ELN está aliado con el régimen de Nicolás Maduro - crédito Pares

Cuando fue consultado por la familia cristiana asesinada, Avendaño explicó que lo sucedido “es un crimen de guerra por el que debe responder el ELN. Da dolor que niños sean víctimas de la sevicia de un grupo armado”.

Finalmente, aseguró a Semana que los guerrilleros que desertaron “es un acto de traición”, añadiendo que “cuando se ama tanto la vida por encima de la felicidad de la patria no se puede ser un soldado revolucionario de honor, cuando se pelea y no se puede más se entiende, pero cuando se rinde en la primera dificultad nunca perteneció a los bravos hijos de Manuel”.