Testimonio pone contra las cuerdas al alcalde Beltrán por polémica perdida de chatarra: “Ahí hubo un robo”

El alcalde fue denunciado por la pérdida de elementos del alumbrado público de Bucaramanga - crédito Alcaldía de Bucaramanga

Jaime Andrés Beltrán, alcalde de Bucaramanga, está implicado en una polémica que tiene en vilo su mandato en la capital de Santander, ya que el pastor fue denunciado en octubre de 2024 por la millonaria perdida de luminarias que habían sido renovadas en la capital de Santander y cuyos desperdicios o chatarra, había sido guardada en una bodega por la administración anterior.

En la denuncia realizada por líderes sociales se nombra al secretario de Infraestructura, Jorge Alejandro García, y al coordinador de Alumbrado Público de Bucaramanga, Juan Carlos Gélvez Rojas, señalados por la pérdida de 32.000 luminarias y 330 postes metálicos que fueron cambiados de la ciudad entre 2015 y 2023 y que costaban alrededor de 1.200 millones de pesos.

De la misma forma, en el documento se menciona al cuñado de Jaime Andrés Beltrán, Óscar Ramírez, que no se ha pronunciado al respecto desde que comenzó la polémica.

Mientras Beltrán garantizó que se trataba de una campaña para desprestigiar su trabajo, dos de sus asesores, Jorge García, subsecretario de infraestructura, y Hernán Alfonso Villamizar, renunciaron a sus cargos después de ser vinculados al hecho, que está siendo investigado por la Contraloría de Bucaramanga.

Beltrán ha optado por guardar silencio desde la renuncia de sus asesores - crédito Colprensa

A los problemas de Beltrán se suma que Edgardo Herrera, que fue asesor de la Oficina de Alumbrado Público de Bucaramanga y es señalado como el testigo principal del proceso, rompió el silencio y decidió conceder una entrevista a Semana, en la que señaló nuevamente al cuñado del alcalde.

Herrera, que mencionó a los asesores de Beltrán como participes de la desaparición de las luminarias, indicó al medio citado que la perdida de las luminarias se registró después de que fue llamado por Hernán Villamizar, que le aseguró que la chatarra era para el hermano de la esposa del mandatario local.

“Hernán Villamizar me llama un día y me dice: ‘Necesito que autorice sacar un material’. Le hago una pregunta clave: ‘¿Eso es para el hermano de Paula?’. Él me contesta: ‘Sí, eso es para el hermano de Paula’”.

Durante la entrevista, Herrera afirma que antes del retiro de las luminarias y durante los meses siguientes, recibió un trato positivo por parte del alcalde y sus allegados.

“Fui catalogado, según el nombramiento que me dio el alcalde en una reunión frente a las cuadrillas de mantenimiento, como amigo, alguien cercano, alguien de confianza”, indicó Edgardo Herrera.

Las luminarias y postes reemplazados se encontraban en una bodega - crédito Alcaldía de Bucaramanga

El testigo aseguró que el retiro de los objetos se organizó a través de un grupo de WhatsApp, en el que se señaló a Óscar Ramírez de ser el coordinador de todo lo que se haría; además, recordó la reacción que habría tenido Jaime Andrés Beltrán cuando se enteró de que Herrera había sido llamado a declarar.

“Jaime, molesto. Yo le decía: ‘Pas (forma en la que referencio al alcalde por su pasado como pastor), no entiendo tu actitud. Entiéndame que me pasó esta situación y a mí nadie me notificó de esto. No entiendo por qué usted se comporta así, acuérdese que entre nosotros hay confianza’”.

En dicho encuentro con Beltrán, el mandatario local le habría manifestado que tendría su respaldo en todo momento, “el alcalde baja y coloca su mano sobre el hombro y me dice: ‘Te voy a blindar. Se van a comunicar contigo, entonces esté pendiente’”, indicó Herrera, que afirmó que desde ese momento dejó de recibir mensajes del alcalde.

El cuñado de Jaime Andrés Beltrán es referenciado por el testigo principal del caso - crédito @EPMestamosahi/X

Herrera, que no ha expuesto si recibió algún tipo de alivio económico por la venta de la chatarra, indicó que desconoce si el alcalde de Bucaramanga tenía conocimiento de lo que paso con las luminarias, pero se mostró reflexivo al indicar que es consciente de que participó en un robo.

“Yo necesitaba comentarle a él todo lo que ha venido pasando. Desde que eso pasó, y desde mis declaraciones en la contraloría, yo no he estado tranquilo, lo puedo decir, no he podido estar tranquilo porque sé, y se lo digo acá, y no puedo ocultar que ahí hubo un robo, eso yo nunca lo puedo negar”.