Familia fue víctima de delincuentes que raptaron su mascota en la localidad de Engativa en Bogotá: “Nos pusieron armas y nos amenazaron”

La mascota se encontraba en la parte de adelante de la camioneta que le fue robada a la familia - crédito montaje @ColombiaOscura_/ X

En la noche del viernes 28 de febrero, una familia reportó que su mascota de 6 años de edad fue partida por delincuentes armados en la localidad de Engativa en Bogotá.

Los hombres que se llevaron su camioneta en la que estaba Milo, perro de pelaje blanco y orejas grises que se encontraba en la parte delantera del vehículo.

Según reportó la dueña de la mascota, el momento ocurrió sobre las 11:00 p. m. mientras salían de su casa junto a su esposo, y en el instante que abrieron el garaje los hombres los abordaron y con pistolas los amedrentaron y amenazaron en caso de que intentaran reaccionar de alguna forma.

La dueña del perro pide ayuda a la comunidad para recuperar a su mascota - crédito @ColombiaOscura_ / X

La mujer detalló que los delincuentes aprovecharon que ella y su esposo estaban ocupados entrando a la camioneta algunas maletas minutos antes de salir de viaje, por lo que los hombres aprovecharon la distracción y los atacaron.

“Ayer en el barrio El Encanto en la localidad de Engativa, parqueamos el carro en frente de la casa, lo parqueamos para subir unas maletas porque nos íbamos de viaje, abrimos la puerta de atrás del baúl… tenemos una mascota, de seis años, se llama Milo, la subimos en la parte de adelante del carro y mientras subíamos las maletas llegaron", dijo en medio del llanto la mujer.

Según detalla el video de las cámaras de seguridad del lugar, cuatro hombres llegaron y con armas de fuego se abalanzaron contra la pareja y se montaron al carro donde se encontraba Milo, llevándoselo sin importar las peticiones de la pareja para que les entregaran a su mascota.

“Uno cogió a mi esposo por el lado y el otro a mí, nos pusieron armas, nos amenazaron con matarnos y se robaron el carro, yo me fui hacia la parte de adelante para poderlo rescatar, me pusieron una pistola en el pecho y me dijeron que si me acercaba más me iba a matar”, recordó la mujer en el video que compartió por redes sociales.

La mujer aseguró que fue amenazada de muerte por los hombres que se llevaron a su perro -crédito @ColombiaOscura_ / X

En el video se ve que la mujer en medio de su desesperación se acercó a la parte delantera del carro para rogarle a los delincuentes que le devolvieran a su mascota, momento en que la amenazaron de muerte segunda vez.

En ese instante los delincuentes se dieron a la fuga mientras que el esposo de la mujer intento colgarse en la parte de atrás del carro para poder rescatar a su mascota “Arrancaron el carro, mi esposo salió corriendo y se subió a la parte de atrás del baúl y les gritaba que por favor nos devolvieran al perro, en ese momento lo amenazaron con matarlo”, dijo.

Ante la desesperación, la familia de Milo se puso en contacto con las autoridades para que los ayudaran a buscar a la mascota, además detallaron que estuvieron parte de la noche y la madrugada buscando a su mascota por sectores cercanos a su vivienda, por lo que piden ayuda de la comunidad para poder encontrarlo.

Familia de Milo pide que los ayuden a recuperar a su mascota - crédito @ColombiaOscura_ / X

Además, detalló que ante del desconocimiento de lo que pasó con el animal, sospechan que más adelante lo tiraron en alguna parte de la ciudad, teoría que esperan sea cierta, pues aseguran que de esta forma será más fácil hallarlo; sin embargo, su dueña asegura que no tenia puesta su placa.

“No sabemos si lo dejaron en algún lado, esperamos que sea así para que lo podamos encontrar. Lamentablemente, Milo no tenía puesta su placa ayer, pero él tiene un chip, que no es precisamente de rastreo, pero si alguien lo encuentra lo puede llevar al CAI más cercano y los datos míos están en el chip”, añadió.

La dueña de Milo detalló que tiene el pelaje blanco, color arena, con orejas oscuras y una mancha café en la parte del lomo cerca a la cola. “Queremos encontrarlo a él, nos duele la perdida del vehículo, pero es nuestra mascota, nosotros lo amamos”, concluyó

La familia del animal está en busca de ayuda de la comunidad para poder encontrar a su mascota - crédito @ColombiaOscura_ / X

La familia de Milo compartió una serie de fotos y un cartel de se busca con el que ofrecen una recompensa a las personas que le ayuden a ubicar a su mascota, pues las personas que tengan conocimiento del paradero del perro se pueda contactar al número 3219637130.