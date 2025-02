Petro ordenó a su nuevo gabinete preparar una gran movilización social y “penetrar las ollas de la corrupción”

Petro instó a su gabinete a enfrentar la corrupción y cumplir con el programa de gobierno, destacando la necesidad de una transformación profunda - crédito @infopresidencia/X

En la noche del jueves 27 de febrero de 2025, el presidente Gustavo Petro presentó a su nuevo gabinete en un evento oficial celebrado en el Centro Nacional de las Artes Delia Zapata, en el centro de Bogotá.

Entre los cambios más destacados se encuentran la designación de Armando Benedetti como ministro del Interior y del general Pedro Sánchez como ministro de Defensa.

Sin embargo, más allá de los nombramientos, lo que realmente captó la atención de los asistentes fue el enérgico llamado del presidente a su equipo de gobierno para luchar contra la corrupción y cumplir con el programa de su administración.

Un gabinete con nuevas caras

El evento marcó el inicio de una nueva etapa en la administración de Petro, con la incorporación de figuras clave que tendrán la responsabilidad de liderar áreas estratégicas del gobierno.

Armando Benedetti, conocido por su experiencia política, asumió el cargo de ministro del Interior, un rol crucial para consolidar los apoyos necesarios para las reformas sociales propuestas por el gobierno.

Por otro lado, el general en retiro Pedro Sánchez fue designado como ministro de Defensa, subrayando la importancia de la seguridad y la estabilidad en el país, especialmente en el contexto de la implementación de acuerdos de paz y desafíos territoriales.

El llamado a combatir la corrupción

En medio de su discurso, Petro hizo un llamado contundente a su gabinete para enfrentar la corrupción, un problema que ha afectado a Colombia durante décadas.

“La labor de este gabinete es penetrar las ollas de la corrupción, no dejarles tomar decisiones y cumplir el programa de gobierno”, afirmó el presidente.

En medio de su discurso, Petro criticó la estructura actual del Estado colombiano, señalando que está diseñado para beneficiar a los más ricos y facilitar grandes negocios, en lugar de servir a los más necesitados.



“El Estado colombiano no está hecho para construir un Estado social de derecho”, aseguró el primer mandatario, destacando la necesidad de una transformación profunda que permita la construcción de un país más equitativo.

En cuanto a la labor de los ministros, el presidente Petro aseguró que deben ser conscientes que representan a los movimientos sociales, sin importar el partido político al que pertenezcan.

“Ya no fue suficiente el pasado, ahora no es suficiente el que el pueblo colombiano quiera una reforma a la salud y pueda existir una red pública hospitalaria decente, unos puestos de salud decente y unos médicos pagos por el Estado que puedan ir donde la viejita o el viejito, allá en esos pueblos del Cesar que dijeron que iban a defender o que enterraron en cementerios. Entonces el Estado no es el Estado social de Derecho, entonces ustedes también aquí tienen una connotación específica que quiero resaltar: ustedes reflejan, no todos ni todas, movimientos sociales, más que partidos políticos”.

La movilización social como eje de cambio

Además de su pedido para combatir la corrupción, Petro también hizo un enérgico llamado a los colombianos para que se preparen para una gran movilización social.

El presidente subrayó la importancia de que los movimientos sociales se organicen y preparen para defender los derechos y las reformas que el pueblo colombiano ha demandado.

“La presencia de movimientos sociales es fundamental para preparar la gran movilización social colombiana”, afirmó, destacando que el incumplimiento de las promesas de gobierno y la falta de un Estado social de derecho son factores que pueden llevar a la violencia y la disolución nacional.



Petro recordó que el gobierno actual es portador de la Constitución de 1991, la cual busca la unidad nacional en su diversidad y que representa un proyecto poderoso para articular la diversidad colombiana y de América Latina.

“Somos los portadores de la Constitución del 91, por tanto, de la Unidad nacional en su diversidad”.

Desafíos y expectativas

De acuerdo con el discurso del presidente, la lucha contra la corrupción y la implementación de reformas sociales son pilares fundamentales para construir un Estado más justo y equitativo.



Sin embargo, estos objetivos enfrentan resistencias tanto en el Congreso como en otras instituciones del Estado, lo que requiere un esfuerzo coordinado y decidido por parte de todos los actores involucrados.