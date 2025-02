Hernán Gómez desmintió la versión de la novela en honor a su hermano sobre de la muerte de su padre: “Darío le pegó el tiro a papá”

El cantante popular afirmó que siempre admiró mucho a su hermano, y que lo escuchaba mientras él trabajaba recolectando plátano- crédito @hernangomezoficial/Instagram

Hernán Gómez es uno de los cantantes de música popular que siguió el legado del “Rey del despecho”, su hermano mayor. Compositor de Nadie muere de despecho (2015), Con tu amor ya no puedo (2015) o Échenme trago (2023) ha ganado reconocimiento entre los seguidores del género popular en el país.

El nacido en Antioquia debió trabajar desde niño, puesto que la ausencia de su padre, así como la partida de varios de sus hermanos, lo llevó a tomar la decisión de ayudar a su madre.

En una entrevista que concedió a Impresentables, el hermano menor de Darío Gómez, habló sobre sus inicios en la música, la muerte de su padre y la relación con uno de los cantantes más importantes de la música de despecho en Colombia.

La muerte del papá de Hernán Gómez

Según comentó Gómez, él tenía seis años de edad cuando Darío disparó a Hernán Gómez Agudelo; no obstante, la telenovela basada en la vida del “Rey del despecho” escenificó aquel suceso de forma diferente.

“Nosotros decimos que Olga le hizo cambiar la historia a Darío de cómo mató a papá. Él mató a papá, pero él lo hizo en defensa propia, pero Darío la contó en manera diferente”, confesó Hernán al programa de la emisora citado.

Posteriormente, el cantante aseguró que sus “hermanos me cuentan que fue muy diferente”. Recordó que aquella noche, tanto Hernán Agudelo como María Teresa Jaramillo se encontraban discutiendo, “papá le pegó un puño a mi mamá y la tumbó”. Ante aquella escena, Darío sacó un arma que había en el hogar y disparó sin saber a qué apuntaba, con el infortunio de herir de muerte a su padre.

“William, mi hermano, le cogió el tubo y le dijo: ‘no dispares’; Elba, mi hermana, tenía a mi papá cogido y resulta que le pegó el tiro a papá”, aseguró Hernán Gómez para el programa citado.

¿Qué hizo Hernán Gómez antes de cantar?

Después del fallecimiento del padre de los cantantes, Darío y la mayoría de los hermanos decidieron irse del hogar familiar para ganarse la vida, según comentó Hernán. No obstante, aún fueron varios los que se quedaron con su madre. El intérprete de No soy juego de nadie (2021) afirmó que María Teresa “recogió café para llevarnos la comidita a la casa. Recuerdo que a veces le regalaban racimos de plátano y los ponía a sancochar. Nos tocó muy duro”.

También confesó que teniendo diez años de edad decidió trabajar en el campo, antes de viajar a Bogotá: “En el campo lo hice todo, recogí café, plátano. Estuve en Urabá nueve años; en las bananeras, como contratista. A las cinco de la mañana debe estar listo para empacar el banano”.

Asimismo, afirmó que todos han admirado siempre a Darío: “En Urabá, nosotros nos íbamos a escuchar a Darío y a tomar; como hermano me sentía muy orgulloso, aunque la gente no me creía que era familiar”.

¿Cómo comenzó a cantar Hernán Gómez?

El cantante confesó al programa mencionado que a mediados de la década de 1990 dejó de trabajar en el campo para buscar empleo en la capital colombiana como músico, y así fue hasta 1997, cuando el productor de su hermano le dijo que no trabajarían más juntos.

Pero, un conocido lo aconsejó y desde entonces se lanzó como cantautor: “Un amigo mío, Sergio Zapata, me dijo ‘Hermano, usted canta muy bien, por qué no monta canciones y se dedica a cantar’”.

Finalmente, afirmó que cantó sin recibir dinero con un grupo familiar, lo que le sirvió como experiencia sobre los escenarios: “Mi sobrino tenía un grupo musical y me iba a cantar con ellos de gratis, para coger canchita; ellos me ayudaban con el transporte”.