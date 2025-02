Por el sueño de su hija con Shakira, joven estafada intentó vender gorra firmada por Messi y fue sorprendida

Antes del obsequio, la joven denunció que había sido estafada - crédito @Hurongato/Instagram

Con sus conciertos en Colombia, Shakira no solo ha ayudado de manera directa o indirecta a que la economía de las ciudades mejore; sino que también ha generado un impacto en redes sociales por lo que ha realizado en Barranquilla y Bogotá antes de sus presentaciones.

Esto no ha sido aprovechado solo de manera positiva por parte de emprendedores y empresarios, sino que personas inescrupulosas han intentado engañar a los seguidores de la artista al hacer publicaciones en las que ofrecen boletas para los conciertos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En un caso de esta índole, Daniela, una usuaria de la red social X, que se identifica como @Escalena, expuso que había sido engañada luego de que realizó un abono por unas entradas con las que pensaba asistir al concierto de Shakira junto a su hija. “Nos quedamos sin ir, pero lo importante es denunciar esta página”.

“Me siento un poco ridícula porque yo siempre soy la primera que digo que tengan cuidado cuando compren entradas revendidas. Confíe en una persona y me acaban de robar 780.000 pesos, no envíe toda la plata porque desconfiaba, pero me robaron”.

La joven indicó que haría todo lo posible por cumplir el sueño de su hija - crédito @Hurongato/X

Horas más tarde, la joven publicó un nuevo video, en el que afirmó que no dejaría de intentar que su hija cumpliera el sueño de estar en un concierto de Shakira. “Estoy haciendo este video porque no me quiero rendir, quiero encontrar la forma de llevar a mi hija al concierto”, indicó.

Buscando adquirir dos entradas para el concierto del 27 de febrero de la barranquillera, Daniela publicó dos prendas firmadas por Lionel Messi, figura de la selección Argentina y uno de los mejores futbolistas de la historia, que vendería si con eso podía cumplir su objetivo de asistir a El Campín.

“Quienes me conocen, saben lo importante que esta gorra, dice: “Con cariño para Daniela”, está firmada por Messi, si alguna persona la quiere, estoy dispuesta a venderla. También tengo una chaqueta de Argentina firmada por él, me pueden escribir por interno”.

La historia de la bogotana se hizo viral en redes sociales - crédito @Hurongato/X

Las publicaciones de la bogotana se hicieron virales, llegando al punto de que múltiples cuentas etiquetaron a Shakira y Páramo Presenta, productora de los conciertos de la artista en Colombia, para que de alguna forma permitieran que la hija de la joven estuviera en la segunda presentación en Bogotá.

Mientras las publicaciones seguían sumando visualizaciones, la bogotana se mantenía en su objetivo de comercializar las prendas firmadas por el “10″ y con eso conseguir el dinero para asistir al concierto.

“Si a alguien le interesa estoy vendiendo mi gorra firmada por Messi para ver si puedo conseguir las entradas al concierto de @shakira Perdón por subir videos llorando, pero cualquier RT es apoyo”.

Para sorpresa de quienes compartieron los videos de Daniela, en la tarde del 27 de febrero, Páramo Presenta realizó una publicación en la que informó a la joven que le obsequiaría dos entradas para el concierto de Shakira.

“Sentimos mucho que hayas tenido que pasar por esto, desde este lado creemos en las segundas oportunidades. Por eso, tenemos 2 entradas listas para ti y tu hija. Hoy se cumple un sueño junto a @shakira. Te estaremos contactando para hacértelas llegar”.

La bogotana recibirá dos entradas para asistir al concierto junto a su hija - crédito @paramo_presenta/X

“Dios mío, muchas gracias”, fue la única respuesta que publicó la usuaria, en un caso que generó múltiples reacciones en redes sociales, puesto que varios usuarios felicitaron a la bogotana por intentar todo para cumplir el sueño de su hija.

“Me parece muy hermoso el gesto que están teniendo”, “Ningún fan de Shakira merece perderse la oportunidad de ver a la Loba por unos estafadores! La manada tiene que estar presente para disfrutar de la Reina” o “Los sueños de ningún hijo son imposibles para un padre o una madre, qué gran ejemplo”, fueron algunos de los comentarios al respecto.

La bogotana cumplió el sueño de su hija - crédito Paramo Presenta